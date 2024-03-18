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Новини Війна
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В Україні створять групи для пошуку зниклих безвісти під час війни

війна

Кабмін схвалив законопроєкт, яким передбачається створення пошукових груп для розшуку зниклих безвісти під час війни.

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Так, уряд схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

Законопроєктом пропонується визначити на період воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення чи скасування повноваження Генерального штабу Збройних Сил України стосовно створення пошукових груп за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, щодо персонального складу пошукових груп, а також визначення порядку проведення пошукових робіт.

Ним передбачено надання Координаційному штабу права на організацію та здійснення переговорів з гуманітарними місіями, громадськими обʼєднаннями та фізичними особами, які провадять діяльність та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, АРК та місті Севастополі, інших тимчасово окупованих територіях України, з метою розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Автор: 

Кабмін (14150) зниклий безвісти (211)


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Яка несподіванки. Я думав, ще пару років почекаємо.
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18.03.2024 13:15 Відповісти
Просто придумали схему, як на цьому вк...заробити
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18.03.2024 15:57 Відповісти
і будуть родичі зниклих, збирати тони макулатури та стояти в безкінечних чергах, до тисяч кабінетів.
а чиновник, збудує хатинку та купить нового мерседеса.
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18.03.2024 13:25 Відповісти
Оперативненько так. Куди поспішаєте? Почекайте ще трохи, а потім на наступну владу вину скинете. Це вам не вперше на когось звалювати
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18.03.2024 13:34 Відповісти
Пішов лише одинадцятий рік війни...
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18.03.2024 15:55 Відповісти
 
 