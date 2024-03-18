Трамп допускає можливу причетність Путіна до смерті Навального: "Він молода людина, сталося щось незвичайне"
Кандидат у президенти США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може бути причетним до смерті опозиційного політика Олексія Навального.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Минулого місяця в арктичній в’язниці помер опозиційний політик Олексій Навальний. Коментуючи цю подію, колишній президент США Дональд Трамп висловив неоднозначну думку про смерть Навального, він сказав наступне: "Я не знаю, але можливо, я маю на увазі, можливо, можна сказати, ймовірно, я не знаю".
"Він (Навальний. - Ред.) молода людина, то ж за статистикою він мав би жити ще протягом тривалого часу… отже, сталося щось незвичайне", - додав Трамп.
Під час цієї розмови Трамп не відповів на запитання про Україну та постачання зброї проти війни з Росією. Він заявив, що сподівається, що до цього не дійде. До того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, більше дев’яти місяців - для війни і політики це "вічність".
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Він зазнав приниженнь-
Десь у глибині спини-
Є у Трампа стрижень-
А з президентом Трампом він стане нижчим, ніж в Австралії.
що за маячня ? опозиційний імперець , а це те самі яйця тільки в профіль