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Новини
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Трамп допускає можливу причетність Путіна до смерті Навального: "Він молода людина, сталося щось незвичайне"

трамп,путін

Кандидат у президенти США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може бути причетним до смерті опозиційного політика Олексія Навального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Минулого місяця в арктичній в’язниці помер опозиційний політик Олексій Навальний. Коментуючи цю подію, колишній президент США Дональд Трамп висловив неоднозначну думку про смерть Навального, він сказав наступне: "Я не знаю, але можливо, я маю на увазі, можливо, можна сказати, ймовірно, я не знаю".

"Він (Навальний. - Ред.) молода людина, то ж за статистикою він мав би жити ще протягом тривалого часу… отже, сталося щось незвичайне", - додав Трамп.

Під час цієї розмови Трамп не відповів на запитання про Україну та постачання зброї проти війни з Росією. Він заявив, що сподівається, що до цього не дійде. До того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, більше дев’яти місяців - для війни і політики це "вічність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сподівається, що йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю, чи дозволити РФ окупувати території країни

путін володимир (24111) Навальний Олексій (612) Трамп Дональд (6089)


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Топ коментарі
+9
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18.03.2024 13:39 Відповісти
+6
😁👍🙏🙏🙏 капітан Очевидність! Розвеселив рижий клоун!😁🤣
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18.03.2024 13:44 Відповісти
+5
Близь кремлівської стіни-
Він зазнав приниженнь-

Десь у глибині спини-
Є у Трампа стрижень-
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18.03.2024 13:50 Відповісти
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18.03.2024 13:39 Відповісти
Близь кремлівської стіни-
Він зазнав приниженнь-

Десь у глибині спини-
Є у Трампа стрижень-
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18.03.2024 13:50 Відповісти
😁👍🙏🙏🙏 капітан Очевидність! Розвеселив рижий клоун!😁🤣
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18.03.2024 13:44 Відповісти
Если бы навального не убило *****, то это сделали бы солдаты НАТО. шах и мат!!!
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18.03.2024 13:58 Відповісти
такий мачо, що сподівається на "сонного Джо", який закінчить війну за 9 місяців
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18.03.2024 13:59 Відповісти
Навальний-не опозиція, а конкурент, що не одно і теж.
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18.03.2024 14:03 Відповісти
Трамп боїться щось казати очевидне проти путіна. Інакше миттєва політична смерть, а може й фізична. Ми всі пам"ятаємо як після спільної з ****** зустрічі Трамп вийшов до преси як побита собака, а кремлівський Карл з либою на всю морду та поводився як погонич Трампа. Це не може бути просто так. Яйця Трампа в кулачці КГБ.
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18.03.2024 14:34 Відповісти
Трамп на гачку КГБ ще з 80-х - це підтвердив Юрій Швець.
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18.03.2024 15:13 Відповісти
Ну, Швецю краще знати, так як він діючий кгбіст.
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18.03.2024 15:32 Відповісти
По чому це видно ?
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18.03.2024 15:52 Відповісти
За 9 місяців авторитет Америки стане меншим, ніж у Канади.
А з президентом Трампом він стане нижчим, ніж в Австралії.
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18.03.2024 15:09 Відповісти
опозиційного політика ?

що за маячня ? опозиційний імперець , а це те самі яйця тільки в профіль
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18.03.2024 15:10 Відповісти
Мені начхати, що Трамп каже, важливо, що він робить. За часи Трампа нафта була по 40 доларів за барель, і Америка постачала скраплений газ до Європи. "Санкції з пекла" Байдена не працюють. Так само, як і заяви "путін - вбивця", "путін - бандит і т.д. Зате чудово працює нафта по 40 дол. за барель. Оскільки собівартість видобутку нафти в раші приблизно 35 доларів, у путіна не буде грошей вести війну. Як зробити, щоб нафта була по 40? Елементарно - знову дозволити американським компаніям добувати нафту зі свердловин у США. І ще постачати американський скраплений газ до Європи. Те, що Байден заборонив у січні 2024 року. Це врятує Україну. .
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18.03.2024 15:24 Відповісти
Трамп міг знищити Уренгойські родовища, сказавши "нас там не було" - оце було б ефективно.
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18.03.2024 15:58 Відповісти
Трампа відвідали сумніви. Але візит був коротким.
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18.03.2024 17:10 Відповісти
 
 