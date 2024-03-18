Від початку 2024 року окупанти скинули на позиції українських захисників понад 3500 авіабомб, - Міноборони

Армія РФ продовжує домінувати у небі. Від початку поточного року літаки противника скинули на позиції Сил оборони понад 3500 авіабомб, що у 16 разів більше порівняно з 2023-м.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Росія оцінила нинішні виробничі можливості України та країн-союзників і використовує свою перевагу у боєприпасах, фактично не зменшуючи інтенсивності вогню. Від початку 2024 року перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь ворога. У Кремлі розраховують, що їм вистачить снарядів для домінування на полі бою ще на тривалий час. Цей вогневий вал забезпечують не лише російські заводи. Північнокорейський режим допомагає росіянам з озброєнням у значній кількості", - зазначив Гаврилюк.

Він зазначив, що окупанти активно застосовують по українських позиціях на лінії бойового зіткнення та прифронтових районах керовані авіаційні бомби. Від початку поточного року (за 77 діб) літаки противника скинули на наші позиції понад 3500 авіабомб, що у 16 разів більше порівняно з 2023-м.

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Переломити ситуацію, що склалася на полі бої, можуть довгоочікувані F-16. Як зазначив Гаврилюк, вони підвищать можливості Сил оборони України на землі. Але наразі ситуація така, що F-16 ще немає, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня.

"Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань з відсічі агресору", - відзначив Гаврилюк.