Міноборони спрямувало перший мільярд на будівництво укріплень після призначення Тимошенка радником Умєрова, - ЗМІ

За тиждень, з 9 по 16 березня, 6,33 млрд грн виділили на фортифікаційні та захисні споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Наші гроші".

За даними видання, цього тижня сумарно найбільші підряди знову пройшли у військовій сфері.

"6,33 млрд коштували тижневі підряди на будівництво фортифікаційних споруд. Основну масу замовлень зробили обладміністрації. Але вперше за час вторгнення почали робити замовлення на будівництво оборонних споруд в структурі Міністерства оборони – Північне (0,67 млрд грн) і Східне (0,42 млрд грн) управління замовника робіт", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Міноборони почало звітувати про фортифікаційні замовлення з кінця лютого, коли міністр оборони Умєров призначив своїм радником колишнього заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, який до повномасштабного вторгнення РФ відповідав за "Велике будівництво".

"Джерела "Наших грошей" повідомляють, що Тимошенка взяли на роботу для налагодження комунікаційної складової Міноборони, яка на думку Володимира Зеленського була у поганому стані. Також він буде координувати будівництво фортифікацій", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.

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