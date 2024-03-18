Міноборони спрямувало перший мільярд на будівництво укріплень після призначення Тимошенка радником Умєрова, - ЗМІ
За тиждень, з 9 по 16 березня, 6,33 млрд грн виділили на фортифікаційні та захисні споруди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Наші гроші".
За даними видання, цього тижня сумарно найбільші підряди знову пройшли у військовій сфері.
"6,33 млрд коштували тижневі підряди на будівництво фортифікаційних споруд. Основну масу замовлень зробили обладміністрації. Але вперше за час вторгнення почали робити замовлення на будівництво оборонних споруд в структурі Міністерства оборони – Північне (0,67 млрд грн) і Східне (0,42 млрд грн) управління замовника робіт", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що Міноборони почало звітувати про фортифікаційні замовлення з кінця лютого, коли міністр оборони Умєров призначив своїм радником колишнього заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, який до повномасштабного вторгнення РФ відповідав за "Велике будівництво".
"Джерела "Наших грошей" повідомляють, що Тимошенка взяли на роботу для налагодження комунікаційної складової Міноборони, яка на думку Володимира Зеленського була у поганому стані. Також він буде координувати будівництво фортифікацій", - пише видання.
Раніше повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.
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зверху в модулі №5 - тільки ДШК, ПТУР та автоматичницй гранатомет, які теж можуть ховатись...
Налагодження комунікацій - по-простому, це налагодження крадіжок через прокладки і задурювання мізків суспільсту та замітання слідів.
Це і є "комунікаційна складова" зеленої плісняви - красти і задурювати мізки.
Тож ці укріплення будуть офіційно будувати "за старовинними рецептами"...
Цю сволоту вже раз прибирали з керівництва, бо США та ЄС дуже були незадоволенні, що керує відкритий агент рашки в уряді. Ан ніт, знову грінпоц шашликович янетряпка з дерьмаком цю мерзоту поставили керувати обороною країни!
Уявляєте скільки життів наших хлопців на фронті це обійдеться????
Так що зеленожопий мутрий нарід- отримаєте те , про що мріяли- готуйтесь , тварі тупі, лизати сапоги русні, згідно оманських домовленостей.
А виявляється: Міноборони раніше чому таким злим було і укріплення не будувало? - Бо в нього
лісапедак-тимошенка не було! А тепер вони з тимошонком вдвічі більше сіна для корівкиукріплень наготують! Тобто раніше укріплень не було зовсім. А тепер буде вдвічі більше! Уявляєте, який це прогрес?!!
А Умеров перетворився на лайно, ця потвора і ганьба кримсько-татарського народу.
Вибори. Клічко правий
Він не може красти гроші на цьому будівництві! Він буде 3,14здити гроші на будівництві!
То скільки тепер коштуватиме бетон для ЗСУ?
БРАВО ......... чел только пришел , и уже такие ,,подвиги,,
спеціаліст кінокрут, будівельник , ,комунікатор...