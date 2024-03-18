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Міноборони спрямувало перший мільярд на будівництво укріплень після призначення Тимошенка радником Умєрова, - ЗМІ

тимошенко

За тиждень, з 9 по 16 березня, 6,33 млрд грн виділили на фортифікаційні та захисні споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Наші гроші".

За даними видання, цього тижня сумарно найбільші підряди знову пройшли у військовій сфері.

"6,33 млрд коштували тижневі підряди на будівництво фортифікаційних споруд. Основну масу замовлень зробили обладміністрації. Але вперше за час вторгнення почали робити замовлення на будівництво оборонних споруд в структурі Міністерства оборони – Північне (0,67 млрд грн) і Східне (0,42 млрд грн) управління замовника робіт", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Міноборони почало звітувати  про фортифікаційні замовлення з кінця лютого, коли міністр оборони Умєров призначив своїм радником колишнього заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, який до повномасштабного вторгнення РФ відповідав за "Велике будівництво".

"Джерела "Наших грошей" повідомляють, що Тимошенка взяли на роботу для налагодження комунікаційної складової Міноборони, яка на думку Володимира Зеленського була у поганому стані. Також він буде координувати будівництво фортифікацій", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.

Читайте: Тимошенко не проходив перевірку НАЗК під час призначення радником Умєрова

Автор: 

Міноборони (7475) Тимошенко Кирило (558) фортифікації (148)


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Топ коментарі
+30
Ща Кирюша пополнит карманы.
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18.03.2024 14:13 Відповісти
+28
Пустили козла в огород.... Він зараз набудує....
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18.03.2024 14:14 Відповісти
+25
Им без разницы на чём красть, на дорогах, или на укреплениях
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18.03.2024 14:16 Відповісти
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Ща Кирюша пополнит карманы.
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18.03.2024 14:13 Відповісти
велике Фортікафівництво
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18.03.2024 14:28 Відповісти
Когда этого голубого воришку застукали на машинке, которую он на зарплату нардепа жизней этак 10 бы собирал, то проплаченные журнашлюхи и СБшники накинулись не на него, казнокрада, а на тех, кто видео выложил.
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18.03.2024 17:18 Відповісти
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18.03.2024 14:52 Відповісти
ТОБТО!!! Герої гинули поки МАРОДЕРНЯ не знайшла кращого не забрудненого для грабувань ніж ТИМОШЕНКО? ЦІНА ПИТАННЯ ДЛЯ ФЕЙСУ МЄРОВА ЯКА!!! А він же американець - уся величезна сімʼя в бізнесах у США !!!
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18.03.2024 17:00 Відповісти
У бабусi кірілкі закінчуються гроші на бензин для Порше. Час "пиляти".
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18.03.2024 14:13 Відповісти
Пустили козла в огород.... Він зараз набудує....
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18.03.2024 14:14 Відповісти
Замість бетонного дота на папері-землянка по факту. Ото вам і все. Воюйте.
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18.03.2024 14:18 Відповісти
ДОТ "Горчак", кацапський, типовой, 1997 р.
зверху в модулі №5 - тільки ДШК, ПТУР та автоматичницй гранатомет, які теж можуть ховатись...

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18.03.2024 14:33 Відповісти
Оооо, бабулєнції потекли в кармани зеленої плісняви!😁
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18.03.2024 14:15 Відповісти
Им без разницы на чём красть, на дорогах, или на укреплениях
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18.03.2024 14:16 Відповісти
Перший мільярд весь пішов на опшори, чи відсотків 20 лишилося?
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18.03.2024 14:18 Відповісти
Спрямувати то спрямували, в це віримо. А от чи дійшли гроші?
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18.03.2024 14:19 Відповісти
Всі в офшори дійшли. Оман брехати не буде
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18.03.2024 14:33 Відповісти
Тоб то до призначення цього роботяги грошей не було? Атут одразу мільярд оце давав.👍
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18.03.2024 14:20 Відповісти
ох и власть, ох и суки, вообще ничего не боятся,єто же кріса скурвленная, а её на поток.
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18.03.2024 14:56 Відповісти
"...налагодження комунікаційної складової Міноборони..."

Налагодження комунікацій - по-простому, це налагодження крадіжок через прокладки і задурювання мізків суспільсту та замітання слідів.
Це і є "комунікаційна складова" зеленої плісняви - красти і задурювати мізки.
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18.03.2024 14:20 Відповісти
Так ось в чомуи справа! Чому дак довго нічого не будувалось. Шукали, чекали пилителя і освоювателя каси.
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18.03.2024 14:21 Відповісти
****** гнилые! Главное, не дать им свалить после выборов! Всех на нары, во главе с Зеленским!
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18.03.2024 14:21 Відповісти
Аеропорт "Бориспіль" відкритий та чекає на вильоти з награбованим.
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18.03.2024 14:24 Відповісти
Самий кайф для пацанів у тому, що можна приховати що і за якими цінами купується посилаючись на те, що військова таємниця - бабло тектиме рікою на офшори Умєрова та Тимошенка. От для кого війна - це справжній дарунок долі.
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18.03.2024 14:24 Відповісти
Багато роботи буде владі Пороха після Перемоги: всіх відшукати, купу судів провести, буцигарень набудувати, бо вся зелена шобла в тих, що є, не поміститися, все награбоване забрати...
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18.03.2024 14:37 Відповісти
Та ні ..куми у порошенка ліниві .. буде як раніше
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18.03.2024 15:03 Відповісти
Якщо нормальний асфальт свого часу все-таки був (бо моськва наказала), то адекватних оборонних споруд ми не побачимо.
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18.03.2024 14:25 Відповісти
Хіба що це будуть споруди ... для рашистів.
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18.03.2024 15:29 Відповісти
Русня не дозволить засунути себе в подібне лайно.
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18.03.2024 15:30 Відповісти
Интересно там в сметах цены на цемент и песок переплюнут яйца резникова?
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18.03.2024 14:25 Відповісти
Навіть не сумнівайтеся! В часи Русі в будівельний розчин додавали яйця.
Тож ці укріплення будуть офіційно будувати "за старовинними рецептами"...
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18.03.2024 15:32 Відповісти
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18.03.2024 15:45 Відповісти
Ща тут тімошонка набудує укріплень!!! Хіба що в російський армії, по завданню фсб та *****, як один з найкращих агентів. І вкраде 70% грошей. Бо дуже грошиків хоттца.

Цю сволоту вже раз прибирали з керівництва, бо США та ЄС дуже були незадоволенні, що керує відкритий агент рашки в уряді. Ан ніт, знову грінпоц шашликович янетряпка з дерьмаком цю мерзоту поставили керувати обороною країни!
Уявляєте скільки життів наших хлопців на фронті це обійдеться????
Так що зеленожопий мутрий нарід- отримаєте те , про що мріяли- готуйтесь , тварі тупі, лизати сапоги русні, згідно оманських домовленостей.
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18.03.2024 14:25 Відповісти
От усе вам не так! Не бачите позитиву!
А виявляється: Міноборони раніше чому таким злим було і укріплення не будувало? - Бо в нього лісапеда к-тимошенка не було! А тепер вони з тимошонком вдвічі більше сіна для корівки укріплень наготують! Тобто раніше укріплень не було зовсім. А тепер буде вдвічі більше! Уявляєте, який це прогрес?!!
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18.03.2024 15:46 Відповісти
Вор сидить на ворі і вором поганяє.

А Умеров перетворився на лайно, ця потвора і ганьба кримсько-татарського народу.
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18.03.2024 14:28 Відповісти
Буде великий успіх для народу, якщо до армії дійде хоча б 100 000.
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18.03.2024 14:29 Відповісти
Уявляю, з якою швидкістю кірілка зараз краде...

Вибори. Клічко правий
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18.03.2024 14:30 Відповісти
Подивіться в ці "чесні" очі цього Тимошенка!
Він не може красти гроші на цьому будівництві! Він буде 3,14здити гроші на будівництві!
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18.03.2024 14:41 Відповісти
Він буде ******* гроші завжди! Не важливо на чому, в ОПі є 5-6 радників боневтіка, вони підкажуть, де краще спиз...дити!🤬
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18.03.2024 14:50 Відповісти
житимеш розкішно , але недовго ...
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18.03.2024 14:56 Відповісти
ВЕЛИКЕ УКРІПНИЦТВО почалось
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18.03.2024 15:01 Відповісти
пустили лиса у курятник
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18.03.2024 15:02 Відповісти
Тепер схематоз в надійних, і перевірених руках. Умерову дістануться тільки крихти з барського столу.
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18.03.2024 15:04 Відповісти
А нам ДУПА. Вибори? Чи ще поскиглимо?
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18.03.2024 15:40 Відповісти
Зе 3.14дарська влада не може не красти. Тільки, відрубуючи голови , можна на деяких персонажах ставити хрест.
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18.03.2024 15:05 Відповісти
Назад у середньовічча? Може вибори? Чи краще бути дикунами?
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18.03.2024 15:44 Відповісти
А вибори після рубання голов .
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18.03.2024 20:59 Відповісти
Усі майбутні успіхи Украіни мабуть пов'язани с Тимошенко, бо до цього часу їх нема.
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18.03.2024 15:19 Відповісти
Назвемо їх успішним відступом!
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18.03.2024 15:21 Відповісти
Швидко розпочався дерибан грошей платників податків. Плювати вони хотіли в обличчя своїм виборцям, вони їх зневажають. Сподіваюсь хоч шашликів нажерлися облизувачі шапіто.
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18.03.2024 15:31 Відповісти
І хто б здивувався?
То скільки тепер коштуватиме бетон для ЗСУ?
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18.03.2024 15:49 Відповісти
Заголовок д.б. такой: первый миллиард отправлен прямо на счёт кирюши тимошенко
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18.03.2024 15:51 Відповісти
Будемо сподіватися, РОЗЕНБЛАТ гроші вже повернув? 480 000 000, 00 гривень....
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18.03.2024 16:02 Відповісти
Пустили козла огород сторожить..
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18.03.2024 17:15 Відповісти
Половину украдут. Это не Монте-Карло, здесь ставки на много выше.
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18.03.2024 17:15 Відповісти
Минобороны направило первый миллиард на строительство укреплений после назначения Тимошенко советником Умерова, - СМИ Источник:

БРАВО ......... чел только пришел , и уже такие ,,подвиги,,
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18.03.2024 17:28 Відповісти
Буде координувати велике крадівництво укріплень, бо велике крадівництво доріг закінчилось. Є міноборони, є мінфін, є Генштаб. Для чого тут смотрящий?
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18.03.2024 18:03 Відповісти
Вирішувати, де будувати і які укріплення повинні військові, Генштаб, а не ОВА. ОВА і МО з Мінфіном повинні це будівництво забезпечувати
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18.03.2024 18:06 Відповісти
Появився геній в МО ,
спеціаліст кінокрут, будівельник , ,комунікатор...
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18.03.2024 18:58 Відповісти
Ну, все схема зелених дебілоїдів по дерибану успішно запрацювала.
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18.03.2024 20:52 Відповісти
Ну як так?!!! Громадяни Чехії, Румунії, країн Балтії, Скандинавії обирають Президентів, а українці - Зе
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18.03.2024 21:57 Відповісти
УКРАЇНА РАДІЄ, ЩО ТІМОХА ВЖЕ ПРАЦЮЄ І НЕ ПОМРЕ НІ ВІН НІ ЙОГО РОДИНА З ГОЛОДУ!!! ПРОСИМО ПОДІЛИТИСЯ ДОСВІДОМ НЕПОТОПЛЯЄМОСТІ "ЩУКИ" ЯКА ВМІЄ ПЛАВАТИ І В ВОДІ І НА СУШІ... яКЩО Б ПРОСТА ЛЮДИНА КАТАЛАСЯ НА АВТІВЦІ, ЯКУ ДАЛИ НА ФРОНТ З-ЗА КОРДОНУ, ТО ВОНА БУЛА Б ЗАЦЬКОВАНА ПО ГРОБ ЖИТТЯ СВОГО І ЙОГО РОДИНА..А ЦЕЙ ЧМИРЬ ЗИІГ ВТРИМАТИСЯ... І МАБУТЬ РОЗКРАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ НА 1 МЛРД ГРН НА ЗАПОРІЖЖІ НЕ ПЕРЕШКОДА І ДАЛІ РЯТУВАТИ УКРАЇНУ..... УРА ТІМОШЕНКО .....
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19.03.2024 03:50 Відповісти
 
 