УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9288 відвідувачів онлайн
Новини
2 985 19

КНДР відправила до Росії 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням, - Міноборони Південної Кореї

чен,путін,кім,ин

Північна Корея з 2023 року відправила в Росію близько 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Він зробив цю заяву під час пресконференції, через кілька годин після того, як південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності в східні води країни.

США і Південна Корея раніше звинувачували Північну Корею у надсиланні снарядів та іншої військової допомоги Росії під час війни - заяви, які Росія і Пхеньян заперечують.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР прискорила темпи постачання артилерійських снарядів до Росії, заводи працюють на повну потужність, - міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік

Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея спочатку покладалася на кораблі, але останнім часом дедалі частіше використовує залізниці для транскордонних поставок зброї.

Міністр оборони Південної Кореї додав, що Пхеньян, ймовірно, отримав понад 9 тисяч контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.

Автор: 

боєприпаси (2295) КНДР (1250) росія (66021)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Тим часом США відправляють тільки балаканину. Яке приниження 🤦
показати весь коментар
18.03.2024 14:16 Відповісти
+3
Захід балакає, пончик робить.
До західних політиків все ніяк не дійде, що при такому розвитку подій їх самих народи почнуть замінювати на більш харизматичних, зухвалих, агресивних і автократичних лідерів?
Суто заради власної безпеки.
показати весь коментар
18.03.2024 14:20 Відповісти
+3
Відправляють ********** тисячами контейнерів ї не хвилюються не турбуються що про них скаже Захід, а Захід в такої ситуації все думає чим йому буде загрожувати пуйло.
показати весь коментар
18.03.2024 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тим часом США відправляють тільки балаканину. Яке приниження 🤦
показати весь коментар
18.03.2024 14:16 Відповісти
Процесом керує Хабад - йому на репутацію США у світі начхати.
показати весь коментар
18.03.2024 15:50 Відповісти
Замість постійних обіцянок підтримки! І не гавкає про це публічно!!!
показати весь коментар
18.03.2024 14:19 Відповісти
Захід балакає, пончик робить.
До західних політиків все ніяк не дійде, що при такому розвитку подій їх самих народи почнуть замінювати на більш харизматичних, зухвалих, агресивних і автократичних лідерів?
Суто заради власної безпеки.
показати весь коментар
18.03.2024 14:20 Відповісти
Мабуть, отой аброхамія з ВРУ, уже написав жалістного листа до Сі, поводиря з КНР, отих онуків хунвейбінів…
Аброхамія, так захоплювався його грошима, що спасу просто не було…
Китай, балаканиною про мир, гадить Україні з допомогою КНДР…
Пильнуймо Україну!!
показати весь коментар
18.03.2024 14:21 Відповісти
Відправляють ********** тисячами контейнерів ї не хвилюються не турбуються що про них скаже Захід, а Захід в такої ситуації все думає чим йому буде загрожувати пуйло.
показати весь коментар
18.03.2024 14:23 Відповісти
То гуманітарний коридор. Зброя в обмін на брюкву. Комуністичні корейці страшно голодують. Навіть їхній чухче Ин геть опух від постійного недоїдання.
показати весь коментар
18.03.2024 14:38 Відповісти
А нам наобіцяли 7 мішків вовни і всі не повні
показати весь коментар
18.03.2024 14:27 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2024 14:30 Відповісти
Задача. В одну страну оружие поставляет США - 1 экономика мира. В другую - Северная Корея, одна из последних экономик мира. Рассчитайте вероятность победы стран, которым помогает Северная Корея и США.
показати весь коментар
18.03.2024 14:45 Відповісти
Ответ: победит Украина и Европа, которая опирается на свои силы.
показати весь коментар
18.03.2024 15:03 Відповісти
Надеюсь
показати весь коментар
18.03.2024 20:15 Відповісти
Поправка - давно (с 2015 года) первая экономика мира это Китай который так же поставляет вооружение россии.
показати весь коментар
19.03.2024 02:48 Відповісти
Это не так, Китаю далеко от 1 экономики мира https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
показати весь коментар
19.03.2024 14:34 Відповісти
Вы совсем не туда смотрите. Нужно не на номинал, а покупательная способность.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
показати весь коментар
20.03.2024 04:59 Відповісти
Ну и тут ещё

https://www.worldeconomics.com/Indicator-Data/Economic-Size/Revaluation-of-GDP.aspx
показати весь коментар
20.03.2024 05:03 Відповісти
И Китай не поставляет вооружение росии.
показати весь коментар
19.03.2024 14:35 Відповісти
Даже здесь писали о китайских дронах и бронежделетах.
показати весь коментар
20.03.2024 05:00 Відповісти
Демократи ******* спокійне та сите життя. А зло ніколи не дрімає. Утопія руйнується.
показати весь коментар
18.03.2024 15:33 Відповісти
 
 