КНДР відправила до Росії 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням, - Міноборони Південної Кореї

Північна Корея з 2023 року відправила в Росію близько 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Він зробив цю заяву під час пресконференції, через кілька годин після того, як південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності в східні води країни.

США і Південна Корея раніше звинувачували Північну Корею у надсиланні снарядів та іншої військової допомоги Росії під час війни - заяви, які Росія і Пхеньян заперечують.

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Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея спочатку покладалася на кораблі, але останнім часом дедалі частіше використовує залізниці для транскордонних поставок зброї.

Міністр оборони Південної Кореї додав, що Пхеньян, ймовірно, отримав понад 9 тисяч контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.