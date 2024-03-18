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Новини
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МЗС Грузії засудило "вибори" президента РФ на окупованих грузинських територіях

грузія

Міністерство закордонних справ Грузії засудило проведення так званих виборів президента РФ на окупованих територіях країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС країни.

"Міністерство закордонних справ Грузії засуджує проведення виборів президента Російської Федерації в окупованих регіонах Грузії та незаконне відкриття виборчих дільниць з метою масового залучення місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що це є кроком проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії з боку Російської Федерації, який грубо порушує фундаментальні принципи та норми міжнародного права.

"Міністерство закордонних справ Грузії закликає Російську Федерацію припинити дії проти суверенітету і територіальної цілісності Грузії і виконати свої міжнародні зобов'язання, включаючи угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу", - додали у міністерстві.

МЗС звернулося до міжнародної спільноти з проханням дати належну оцінку та відреагувати на подальші протиправні дії Росії в окупованих регіонах.

Читайте: "Вибори" на окупованих територіях України свідчать про те, що РФ не шукає шляху до миру, - МЗС Британії

Автор: 

Грузія (1852) Фейкові вибори (113)


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Ой Боже! Що ж тепер буде!!!
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18.03.2024 14:21 Відповісти
А що Вам не подобається? З Вас путлєр вже давно зробив маріонеток. Бачили очі що брали, тепер їжте поки очі не повилазять!
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18.03.2024 14:22 Відповісти
О це реально смішно
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18.03.2024 14:22 Відповісти
Дозволили погратись в свободу слова?
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18.03.2024 14:23 Відповісти
І таке буває в Грузії… Вахтанг Кікабідзе, попереджав про перевертнів..
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18.03.2024 14:23 Відповісти
Как грузинский МИД может осуждать выборы на оккупированных территориях, не вынимая, при этом, российский *** изо рта.
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18.03.2024 15:45 Відповісти
Ой, чьто случілась?..
То "вибори" на ТОТ в Україні 3,24дорів у грузинській владі не бентежать. Порадив би їм прочитати історію кпзу, особливо - її останнього періоду після "вассаєдінєнія" у 39-му, але тупоголові це не потрібно...

Слава Сакартвело!
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18.03.2024 15:46 Відповісти
Таке враження, що в мордорі і на тимчасово окупованих територіях вибирались два різних *****.
Одне- визнають, інше- ні.
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18.03.2024 16:28 Відповісти
 
 