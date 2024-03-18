МЗС Грузії засудило "вибори" президента РФ на окупованих грузинських територіях

Міністерство закордонних справ Грузії засудило проведення так званих виборів президента РФ на окупованих територіях країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС країни.

"Міністерство закордонних справ Грузії засуджує проведення виборів президента Російської Федерації в окупованих регіонах Грузії та незаконне відкриття виборчих дільниць з метою масового залучення місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що це є кроком проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії з боку Російської Федерації, який грубо порушує фундаментальні принципи та норми міжнародного права.

"Міністерство закордонних справ Грузії закликає Російську Федерацію припинити дії проти суверенітету і територіальної цілісності Грузії і виконати свої міжнародні зобов'язання, включаючи угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу", - додали у міністерстві.

МЗС звернулося до міжнародної спільноти з проханням дати належну оцінку та відреагувати на подальші протиправні дії Росії в окупованих регіонах.

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