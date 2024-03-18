Упродовж доби на Півдні ліквідовано 228 російських окупантів, знищено 14 гармат та 39 одиниць бронетехніки, - Сили оборони

Українські захисники надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на:

228 окупантів;

14 гармат;

39 одиниць автобронетехніки;

2 одиниці спеціальної техніки;

2 човни;

2 розвідувальні БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що знищено 2 польових пункти боєпостачання, 2 фортифікаційні споруди та спостережний пункт противника.

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