Упродовж доби на Півдні ліквідовано 228 російських окупантів, знищено 14 гармат та 39 одиниць бронетехніки, - Сили оборони
Українські захисники надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на:
- 228 окупантів;
- 14 гармат;
- 39 одиниць автобронетехніки;
- 2 одиниці спеціальної техніки;
- 2 човни;
- 2 розвідувальні БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що знищено 2 польових пункти боєпостачання, 2 фортифікаційні споруди та спостережний пункт противника.
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