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Новини Війна
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Упродовж доби на Півдні ліквідовано 228 російських окупантів, знищено 14 гармат та 39 одиниць бронетехніки, - Сили оборони

війна,зсу

Українські захисники надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на:

  • 228 окупантів;
  • 14 гармат;
  •  39 одиниць автобронетехніки;
  • 2 одиниці спеціальної техніки;
  • 2 човни;
  • 2 розвідувальні БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що знищено 2 польових пункти боєпостачання, 2 фортифікаційні споруди та спостережний пункт противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби на півдні ліквідовано 142 окупанти, знищено понад 30 одиниць ворожої техніки, - Сили оборони

Автор: 

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