"Армія дронів" за два тижні ліквідувала 183 окупанти, 6 ППО, 88 танків та 133 гармати, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 4 до 18 березня 2024 року ліквідували 183 окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Результати роботи ударних підрозділів БпЛА за два тижні.

Українські безпілотники на фронті успішно продовжували роззброювати російську армію. За цей час вдалося знищити 88 танків, 174 бойові броньовані машини, 180 вантажівок та 133 гармати", - йдеться в повідомленні.

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Також, як видно з інфографіки, знищено, зокрема, 42 САУ, 28 складів бк / палива та 18 РСЗВ.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

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Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

"Дронів і технологій на фронті буде більше. Окупантів та їхньої техніки, відповідно, менше", - додав він.