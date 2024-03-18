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"Армія дронів" за два тижні ліквідувала 183 окупанти, 6 ППО, 88 танків та 133 гармати, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 4 до 18 березня 2024 року ліквідували 183 окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Результати роботи ударних підрозділів БпЛА за два тижні.

Українські безпілотники на фронті успішно продовжували роззброювати російську армію. За цей час вдалося знищити 88 танків, 174 бойові броньовані машини, 180 вантажівок та 133 гармати", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували понад 300 тисяч БпЛА, - Федоров

Армія дронів

Також, як видно з інфографіки, знищено, зокрема, 42 САУ, 28 складів бк / палива та 18 РСЗВ.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Також читайте: У межах "Армії дронів" працюють вже 67 ударних рот БПЛА, - Мінцифри

Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

"Дронів і технологій на фронті буде більше. Окупантів та їхньої техніки, відповідно, менше", - додав він.

Автор: 

знищення (7551) Федоров Михайло (887) Армія дронів (65)


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А якби ви не крали, то ми вже б шукали русню десь на кордонах.
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18.03.2024 14:41 Відповісти
Гарно. Працюють здебільшого по техніці. Навіть якщо пошкоджена, доведеться тягнути на рембазу.
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18.03.2024 14:43 Відповісти
я так зрозумів з цього всього, що ВСЯ техніка пуста була? особового складу 183..., а техніки більше 600! штук і 382 пустих опорних пункти
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18.03.2024 14:45 Відповісти
18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

" Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України." - чиста брехня для широкого загалу. Насправді гроші виділені для адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації для встановлення обладнання спеціального призначення французського виробництва. До дронів і війни воно не має ніякого відношення.

Про таке, Федоров чомусь мовчить з Шмигалем…. Співпадіння …
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18.03.2024 14:48 Відповісти
ще раз!!!

Армія дронів - проєкт комплексного розвитку сфери військових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні...

це, не військовий підрозділ! міністр федоров, не генерал, і не веде ніяких бойових дій. хоча, скоріш за все, має посвідчення убд.
проект не може щось ліквідовувати! ліквідують оператори, які служать в конкретних підрозділах.
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18.03.2024 14:57 Відповісти
"Підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів"".

Про інше - 100 %
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18.03.2024 18:04 Відповісти
где же эта легендарная армия воюет?
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18.03.2024 15:09 Відповісти
 
 