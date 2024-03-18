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Новини
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НАЗК склало понад сотню адмінпротоколів та висновків про корупційні правопорушення нардепів, найбільше щодо "слуг народу". ІНФОГРАФІКА

назк

НАЗК склало щонайменше 70 адмінпротоколи та 34 обґрунтовані висновки щодо нардепів Верховної Ради ІХ скликання через ймовірні корупційні правопорушення.

Такі дані Рух ЧЕСНО отримав від НАЗК у відповідь на запит, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше адмінпротоколів - 42 - складено щодо порушення вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Водночас найбільше протоколів та обґрунтованих висновків склали щодо депутатів партії "Слуга народу".

корупція нардепів

Крім того, як зазначається, шестеро нардепів отримали більше одного адмінпротоколу щодо конфлікту інтересів. Всі вони були обрані до парламенту від "Слуги народу", але після скандалів трьох виключили з фракції - Анна Скороход наразі входить до депутатської групи "За майбутнє", Анатолій Гунько до групи "Відновлення України", а Гео Лерос є позафракційним. Зазначимо, що троє перерахованих нардепів мають по три протоколи за різними статтями КУпАП.

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Зокрема Лерос у 2021 році вніс на розгляд Верховної Ради депутатський запит, у якому порушувалось питання, що становило його приватний інтерес. Справу передали до суду.

За тією ж статтею скерували до суду справу щодо ще одного нардепа від "Слуги народу", харківського мажоритарника Олександра Куницького. У розслідуванні "ЭZPSanek: ЗЕ-бізнес" ЗМІ зокрема йшлося, що Куницький використовував депутатський мандат в інтересах приватного бізнесу - харківської групи компаній "Автоентерпрайз", що займаються імпортом електрокарів. Суд не визнав нардепа винним і в результаті закрив справу.

Проте є випадки притягнення до відповідальності нардепів. Так, наприклад, нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка, за даними ЗМІ, оштрафували на 3400 гривень. Справа стосувалась запиту стосовно кримінального провадження щодо діяльності одного з приватних товариств Горбенка.

корупція серед нардепів

Також складено 34 обґрунтовані висновки виявлення ознак корупційних правопорушень про декларування недостовірної інформації. Крім іншого до цього переліку також увійшов нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який наразі перебуває під арештом у СІЗО. Декларації Шуфрича містили недостовірну інформацію на суму 27 мільйонів гривень. Також Шуфрич має підозру в державній зраді та підозру у фінансуванні росгвардії в Криму. Слідство встановило, що він платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї нерухомості на території Криму.

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Ще 14 адмінпротоколів складено проти нардепів, які подали завідомо неправдиві відомості у деклараціях.

корупція серед нардепів

У ході перевірки у 2022 році у нардепа з групи "Відновлення України" Олександра Ковальова виявили ознаки незаконного збагачення, проти нього відкрили кримінальне провадження. Дружина нардепа вивезла під час війни за кордон понад 500 тис. дол. США. Різниця між офіційно задекларованими грошовими коштами та заощадженнями, вивезеними за кордон його дружиною тоді склала понад 8 млн грн.

Крім того, щодо нардепів від фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої, Павла Халімона, Маргарити Шол виявили ознаки незаконного збагачення та матеріали також передали до правоохоронних органів.

7 адмінпротоколів отримали нардепи у справах щодо партійних фінансів. Проти нардепів від забороненої проросійської ОПЗЖ Юрія Бойка та Вадима Рабіновича, а також наразі позафракційного мажоритарника Віктора Балоги та "слуги" Анатолія Остапенка складено адмінпротоколи за ст. 212-21 КУпАП щодо порушення подання фінансового звіту партії. Також проти ще одного екснардепа від забороненої ОПЗЖ, який підозрюється у держзраді Тараса Козака складено протокол за ст. 212-15 КУпАП. Він здійснив внесок на підтримку ОПЗЖ з порушенням вимог закону про політичні партії.

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Проти 6 нардепів складено адмінпротоколи щодо неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані. Щодо нардепа від "Слуги народу" Анатолія Драбовського складено протокол щодо несвоєчасного подання декларації без поважної причини.

Автор: 

депутат (1781) корупція (4705) НАЗК (1695) Слуга народу (2819)


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Топ коментарі
+14
І що?

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18.03.2024 14:50 Відповісти
+4
Корупція під час війни це явно не адміка.повинно бути мінімум 10 років і не віп хаті
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18.03.2024 14:49 Відповісти
+2
Війна не оголошена і бойові дії не для всіх
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18.03.2024 14:50 Відповісти
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Корупція під час війни це явно не адміка.повинно бути мінімум 10 років і не віп хаті
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18.03.2024 14:49 Відповісти
Війна не оголошена і бойові дії не для всіх
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18.03.2024 14:50 Відповісти
Бу га га га га ..нічого крім сміху бородьба зеленої падалі з корупцією не викликає
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18.03.2024 14:49 Відповісти
Сумнл, але мені ні до сміху! Їх потрібно вішати на Майдані!!!!
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18.03.2024 14:53 Відповісти
І що?

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18.03.2024 14:50 Відповісти
Вони вже на Лубянці???
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18.03.2024 14:51 Відповісти
за адмінпротокол ?
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18.03.2024 17:58 Відповісти
Хоть би вони, оті народні депутати з ВРУ, встигли листи від Буданова взяти для прикордонників… Мабуть, для приблуд95, окремий там тариф, ча акція із знижками…

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

" Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України." - чиста брехня для широкого загалу. Насправді гроші виділені для адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації для встановлення обладнання спеціального призначення французського виробництва. До дронів і війни воно не має ніякого відношення.
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18.03.2024 14:55 Відповісти
Всіх слуг уродів на мило 🙁
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18.03.2024 14:58 Відповісти
Среди депутатов партии "СН" коррупционер - каждый пятый !
Как и четыре предыдущих....
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18.03.2024 15:14 Відповісти
В Україні ,за фінанси українського народу ,створена ширма для прикриття української корупції,котра називається НАЗК,яка "веде непримеренну боротьбу" з українськими корупціонерами адмінпротоколами ,та обгрунтованими висновками, котрими українські корупціонери ,навіть без обгрунтування не хочу і задницю впорядкувати , із-за якості паперу,на котрому вони написані ,
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18.03.2024 15:19 Відповісти
Красота мля, морди від всіх партій і безпартійних. Нічого не міняється...
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18.03.2024 17:47 Відповісти
Панове ! Ми вже призабули. Сам Зе* ще Презом не став, а вже 2 адмінправопорушення скоїв. А потім, після, його ще раз прикрили, хтось на себе взяв.
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18.03.2024 17:59 Відповісти
 
 