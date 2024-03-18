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Новини Мобілізація
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Комітет ВР розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію, процес йде повільно, багато популізму під час обговорення, - "слуга народу" Веніславський

вр

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію. За день розглядається близько 200 поправок.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу", член профільного комітету Федір Веніславський у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "процес йде повільно, оскільки багато авторів займаються політичним популізмом під час обговорення".

Заступник очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону також заявив, що "деякі колеги понатикували популістичних правок".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаємо, як не позбавити людей з інвалідністю догляду і закрити лазівку ухилянтам, - "слуга народу" Чернєв про законопроєкт щодо мобілізації

Він сподівається, що упродовж наступного тижня під час засідання комітету вдасться розглянути всі 4300 правок, і потім законопроєкт направлять на голосування у сесійній залі у другому читанні.

За його словами, "з правками у комітеті можуть впоратися за два тижні".

Також інше джерело у "Слузі народу" повідомило, що за день комітет розглядає близько 200 правок. Тому 4000 внесених правок можна розглянути за 20 днів, додає джерело.

Зазначається, що сьогодні, 18 березня, комітет планує розглянути поправки №636-№687. 

Однак 20 та 21 березня, попередньо, планується засідання парламенту без розгляду законопроєкту про мобілізацію.

Читайте також: Орієнтовний час ухвалення законопроєкту про мобілізацію - кінець березня або початок квітня, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

законопроєкт (3623) поправки (83) мобілізація (3116) Веніславський Федір (293)


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18.03.2024 14:58 Відповісти
Не потрібно поспішати, передвиборча кампанія вже де факто почалась.
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18.03.2024 14:59 Відповісти
і коли у вас вибори намічено провести,? 👀🤓🧐
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18.03.2024 15:03 Відповісти
Там де корупція, зрада, відвертий саботаж ї в той же час патріотични популісьткі гасла - шукайте "слуг".
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18.03.2024 15:01 Відповісти
а до того не було корупції, зрад, саботажів і патріотичних популістських гасел?

наведіть дати коли те було. 👀
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18.03.2024 15:06 Відповісти
зрозумів, вінувати у всьому "папередники" а зараз "ета другоє".
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18.03.2024 15:43 Відповісти
та не "ета другоє", а те саме що і було - кланово-олігархічна система.

але "папередники"боти того ніяк второпати не можуть, по зрозумілим причинам. 😒
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18.03.2024 17:25 Відповісти
типа примут закон и победим ура
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18.03.2024 18:03 Відповісти
 
 