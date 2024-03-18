Комітет ВР розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію, процес йде повільно, багато популізму під час обговорення, - "слуга народу" Веніславський
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію. За день розглядається близько 200 поправок.
Про це розповів нардеп від "Слуги народу", член профільного комітету Федір Веніславський у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "процес йде повільно, оскільки багато авторів займаються політичним популізмом під час обговорення".
Заступник очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону також заявив, що "деякі колеги понатикували популістичних правок".
Він сподівається, що упродовж наступного тижня під час засідання комітету вдасться розглянути всі 4300 правок, і потім законопроєкт направлять на голосування у сесійній залі у другому читанні.
За його словами, "з правками у комітеті можуть впоратися за два тижні".
Також інше джерело у "Слузі народу" повідомило, що за день комітет розглядає близько 200 правок. Тому 4000 внесених правок можна розглянути за 20 днів, додає джерело.
Зазначається, що сьогодні, 18 березня, комітет планує розглянути поправки №636-№687.
Однак 20 та 21 березня, попередньо, планується засідання парламенту без розгляду законопроєкту про мобілізацію.
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18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
" Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України." - чиста брехня для широкого загалу. Насправді гроші виділені для адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації для встановлення обладнання спеціального призначення французського виробництва. До дронів і війни воно не має ніякого відношення.
наведіть дати коли те було. 👀
але "папередники"боти того ніяк второпати не можуть, по зрозумілим причинам. 😒