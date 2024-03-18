Прибутки від заморожених активів РФ мають іти на закупівлю боєприпасів, а не лише відновлення України, - глава МЗС Естонії Цахкна

Прибутки із заморожених російських активів мають іти і на військові цілі, зокрема на закупівлю боєприпасів для України.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже радий, що на рівні ЄС ми прийняли політичне рішення щодо прибутків від російських активів. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо використати їх дуже скоро, не лише для підтримки процесу відновлення України, але й, як сказала Урсула фон дер Ляєн перед Європейським парламентом – що ми зможемо віддати ці гроші на закупівлю боєприпасів, використовувати їх у військових цілях", - сказав він.

Цахкна також повідомив, що парламент Естонії також займається питання створення правових рамок для використання заморожених російських активів, як приватних, так і державних. Він висловив переконання, що такі рамки буде створено, і естонський досвід буде також використано згодом іншими європейськими країнами.

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"Хороша новина полягає в тому, що США, Велика Британія та інші країни G7 працюють над тим, щоб знайти спосіб, як ми можемо використати заморожені російські активи. Тому це прямий сигнал Путіну, а також олігархам, що ми можемо забрати заморожені активи. І це також чіткий сигнал українцям, що у нас є величезні ресурси, щоб підтримати їх, а також нашим власним виборцям і платникам податків, що замість наших грошей ми маємо використовувати гроші та активи агресора. Тому рішення буде знайдено", - сказав очільник МЗС.

Він також висловив сподівання, що цього тижня буде прийнято рішення про використання близько 5 млрд євро Європейського фонду миру для підтримки України.

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