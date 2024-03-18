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Новини
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Прибутки від заморожених активів РФ мають іти на закупівлю боєприпасів, а не лише відновлення України, - глава МЗС Естонії Цахкна

цахкна,маргус

Прибутки із заморожених російських активів мають іти і на військові цілі, зокрема на закупівлю боєприпасів для України.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже радий, що на рівні ЄС ми прийняли політичне рішення щодо прибутків від російських активів. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо використати їх дуже скоро, не лише для підтримки процесу відновлення України, але й, як сказала Урсула фон дер Ляєн перед Європейським парламентом – що ми зможемо віддати ці гроші на закупівлю боєприпасів, використовувати їх у військових цілях", - сказав він.

Цахкна також повідомив, що парламент Естонії також займається питання створення правових рамок для використання заморожених російських активів, як приватних, так і державних. Він висловив переконання, що такі рамки буде створено, і естонський досвід буде також використано згодом іншими європейськими країнами.

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"Хороша новина полягає в тому, що США, Велика Британія та інші країни G7 працюють над тим, щоб знайти спосіб, як ми можемо використати заморожені російські активи. Тому це прямий сигнал Путіну, а також олігархам, що ми можемо забрати заморожені активи. І це також чіткий сигнал українцям, що у нас є величезні ресурси, щоб підтримати їх, а також нашим власним виборцям і платникам податків, що замість наших грошей ми маємо використовувати гроші та активи агресора. Тому рішення буде знайдено", - сказав очільник МЗС.

Він також висловив сподівання, що цього тижня буде прийнято рішення про використання близько 5 млрд євро Європейського фонду миру для підтримки України.

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Автор: 

Естонія (1643) актив (241) Цахкна Маргус (69)


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Топ коментарі
+7
Які **********, ви що??? Зельоні вже так чекають дерибану, що ні їсти, ні спати не можуть!
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18.03.2024 15:05 Відповісти
+5
Естонці чудово розуміють, що буде, якщо ці кошти підуть тільки умовним зеленим Тимошенкам....долю гуманітарки вони добре пам'ятають...
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18.03.2024 15:00 Відповісти
+3
Але наших мародерів це зовсім не задовольнить! Які нах. **********,коли все вже розподілено поміж 5-6 менеджерами на чолі з недоумком! Хай Чехія цим займається,а їм своє робити.
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18.03.2024 15:03 Відповісти
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У вас обирали жінку президентом, а в нас жінку назвали Вонаукраланашефсьо. Тому все складно
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18.03.2024 14:58 Відповісти
Все у асфальт...
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18.03.2024 14:59 Відповісти
Естонці чудово розуміють, що буде, якщо ці кошти підуть тільки умовним зеленим Тимошенкам....долю гуманітарки вони добре пам'ятають...
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18.03.2024 15:00 Відповісти
Це по перше. А по друге--спочатку тре звільнитися від окупанта, а вже потім відбудовуватися.
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18.03.2024 19:42 Відповісти
Питання тільки в термінах. Поки ви тільки думаєте про опрацювання можливих варіантів, пончик давно пригнав тисячі вагонів БК *****.
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18.03.2024 15:00 Відповісти
то в першу чергу має йти на озброєння... заберіть собі, нарешті, ті гроші, але дайте можливість знищити сарану... до відновлення ще дожити треба!... і бажано, аби ви самі купляли то все, бо в нас то піде на черговий бутерброд для декого....
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18.03.2024 15:02 Відповісти
Але наших мародерів це зовсім не задовольнить! Які нах. **********,коли все вже розподілено поміж 5-6 менеджерами на чолі з недоумком! Хай Чехія цим займається,а їм своє робити.
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18.03.2024 15:03 Відповісти
Вчіться в пончика - ранком іжа - ввечері снаряди
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18.03.2024 15:03 Відповісти
Які **********, ви що??? Зельоні вже так чекають дерибану, що ні їсти, ні спати не можуть!
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18.03.2024 15:05 Відповісти
плять, "єрмака говорун" із МЗС кулєба вже мабуть готує ноту протесту провтручання у внутрішні справи України???
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18.03.2024 15:22 Відповісти
Мають іти лише на закупівлю ***********
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18.03.2024 19:04 Відповісти
 
 