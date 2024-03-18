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Новини Мобілізація
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Комітет ВР прискорить процес розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію, - Железняк

мобілізація,тцк

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки прискорить розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань оборони вирішив прискорити процес по законопроєкту про мобілізацію (я так розумію найбільш популярна частина буде розглядатися) і завтра на засіданні пройде майже 1500 правок (з 624 по 2104)", - зазначив парламентар.

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Автор: 

ВР (15044) законопроєкт (3623) мобілізація (3116) Железняк Ярослав (564)


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Ждуни прискоряться. Ага. Вони вже порозбігались. Виборів не буде. Ніяких. Тому "слуги" зрозуміли свою незамінність. Конверти мають бути більш конкретними "аргументами".
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18.03.2024 15:07 Відповісти
Легко 34-летнему депутату-спортсмену Железняку, который кстати пробегал в Нью-Йорке марафонскую дистанцию, рассматривать подобный жизненный Закон когда точно знает, что самого в армию не заберут ни при каких обстоятельствах. Вы обьективно посмотрите на наших депутатов пацаны, этот созыв ВР посути вечный как советская КПСС. Официально запрещены переговоры об окончании войны, фактически все, что сейчас творится, может продолжаться десятилетиями как в Израиле с Палестиной и у нас при етом будет один состав Верховной Рады и режим военного стану, етот правовой режим депутаты никогда не отменят, так как не захотят терять власть и свою работу..........Поставьте себя на их место! Подобное поведение наиболее логично, кто из здавомыслящих людей откажется от возможности всю свою жизнь "править и властвовать".
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18.03.2024 15:19 Відповісти
Нардепи і самі хотять прийти до ТЦК і бути на передовій, але ж отой Регламент ВРУ… Хтось повинен внести ЗМІНИ, але деж його знайти, ото ХТОСЬ!!
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18.03.2024 15:11 Відповісти
невідомо, коли закінчиться війна.
то, як само, железняк, хоче прискорюватись?
треба, кров з носу, прийняти, після війни!
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18.03.2024 15:14 Відповісти
Нехочуть ухилянти захищати сраки інших ухилянтів з корочками і грошима.
Дивно що взагалі в Україні, знайшлись люди, що пішли захищати продажну охлократію яка розікрала Україну в беззахисну хронічно найбіднішу країну Європи.
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18.03.2024 15:17 Відповісти
"Слуги" голосуватимуть онлайн з Монако ?
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18.03.2024 15:19 Відповісти
А там оте свавілля яке зараз чинить ТЦК буде узаконене?
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18.03.2024 15:35 Відповісти
Давайте, хлопці, прискорюйтесь, в акурат до кінця війни справитесь і приймете так потрібний саме зараз закон...
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18.03.2024 18:57 Відповісти
 
 