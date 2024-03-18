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Комітет ВР прискорить процес розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію, - Железняк
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки прискорить розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Комітет з питань оборони вирішив прискорити процес по законопроєкту про мобілізацію (я так розумію найбільш популярна частина буде розглядатися) і завтра на засіданні пройде майже 1500 правок (з 624 по 2104)", - зазначив парламентар.
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то, як само, железняк, хоче прискорюватись?
треба, кров з носу, прийняти, після війни!
Дивно що взагалі в Україні, знайшлись люди, що пішли захищати продажну охлократію яка розікрала Україну в беззахисну хронічно найбіднішу країну Європи.