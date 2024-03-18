Комітет ВР прискорить процес розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію, - Железняк

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки прискорить розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань оборони вирішив прискорити процес по законопроєкту про мобілізацію (я так розумію найбільш популярна частина буде розглядатися) і завтра на засіданні пройде майже 1500 правок (з 624 по 2104)", - зазначив парламентар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаємо, як не позбавити людей з інвалідністю догляду і закрити лазівку ухилянтам, - "слуга народу" Чернєв про законопроєкт щодо мобілізації