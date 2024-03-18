Міноборони в лютому запобігло постачанню 264 т неякісних продуктів харчування до військових частин

В лютому інспектори Міноборони запобігли постачанню 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин. Минулого місяця представники Центрального управління контролю якості перевірили харчі на складах компаній-постачальників до відвантаження у підрозділи.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Ми системно проводимо перевірки на складах компаній до постачання в підрозділи. Якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партію. Деякі недобросовісні компанії завдають збитки державі. Наприклад, на рівні оперативно-стратегічних угруповань військ лише за лютий недопоставили продукції на суму – 36 479 997,10 гривень. Зокрема, поставки зривають компанії, які систематично не виконують свої обов’язки. Ми відкрито повідомлятимемо суспільству щодо усіх питань із постачанням харчового забезпечення. За будь-яких обставин наші військові не повинні відчувати жодних проблем із якістю їжі", – зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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Як зазначається, за умовами договору, постачальник протягом 24 годин має замінити зіпсовану продукцію на якісну. Половенко наголосив, що на підприємства, які зривають умови договору, чекають штрафні санкції.

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