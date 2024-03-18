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Міноборони в лютому запобігло постачанню 264 т неякісних продуктів харчування до військових частин

харчування

В лютому інспектори Міноборони запобігли постачанню 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин. Минулого місяця представники Центрального управління контролю якості перевірили харчі на складах компаній-постачальників до відвантаження у підрозділи.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Ми системно проводимо перевірки на складах компаній до постачання в підрозділи. Якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партію. Деякі недобросовісні компанії завдають збитки державі. Наприклад, на рівні оперативно-стратегічних угруповань військ лише за лютий недопоставили продукції на суму – 36 479 997,10 гривень. Зокрема, поставки зривають компанії, які систематично не виконують свої обов’язки. Ми відкрито повідомлятимемо суспільству щодо усіх питань із постачанням харчового забезпечення. За будь-яких обставин наші військові не повинні відчувати жодних проблем із якістю їжі", – зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Також читайте: Постачальники Міноборони зірвали чергові торги на постачання їжі армії

Як зазначається, за умовами договору, постачальник протягом 24 годин має замінити зіпсовану продукцію на якісну. Половенко наголосив, що на підприємства, які зривають умови договору, чекають штрафні санкції.

Також читайте: Державний оператор тилу уклав перші договори на постачання харчування для війська

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Міноборони (7475) продукти (1173) ЗСУ (7661)


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Nihujasobi. Це типу заслуга? Клоуни. На складах поставщика, це проблеми поставщика, а якщо МО вже оплатило зіпсовану продукцію, то самі ідіоти. Така кількість свідчить, що раніше контроль був відсутній. Хто покараний?
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18.03.2024 15:46 Відповісти
Контроль всегда присутствовал. Зеленое мясо никто не заставлял брать начпроду,....и цифра 264,09 тн, кажеться подозрительной, расшифровать бы...
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18.03.2024 15:58 Відповісти
Мафия Резникова ЖИВА И РАБОТАЕТ
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18.03.2024 17:11 Відповісти
 
 