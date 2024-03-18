УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9165 відвідувачів онлайн
Новини
6 790 19

Сьогодні профільний комітет ВР обговорив регламентацію вилучення транспорту в законопроєкті про мобілізацію, - Фріз

авто

На сьогоднішньому засідання комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію та обговорив розділ, що регламентує питання вилучення транспортних засобів.

Про це розповіла народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Враховано поправки, згідно з якими Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не може давати розпорядження щодо продажу/перереєстрації транспортних засобів іншим особам та установам", - сказала.

Вона наголосила, що повернення транспортних засобів власнику має здійснюватися протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

"Порядок, обсяг і визначення суб'єктів, у яких буде вилучатися транспорт, регулюватиме Кабмін", - зазначила народна депутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки переніс сьогоднішнє засідання, на якому мали розглянути поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз

За словами Фріз, триває дискусія щодо визначення в законі граничного об'єму транспортних засобів, згідно з яким можна буде їх вилучати у підприємства.

"Є необхідність унеможливити зловживання з боку ТЦК СП, коли в одного підприємства забирають усі транспортні засоби, а в іншого, за "дивним збігом обставин" - жодного. Рішення з цього питання відкладено до отримання інформації від уряду щодо існуючого порядку вилучення", - розповіла Фріз.

Вона також зазначила, що наразі комітет розглянув уже 875 поправок.

"Завтра комітет продовжить роботу над цим законопроєктом. Окрім цього планується розглянути до другого читання законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" (№10313)", - повідомила Фріз.

Автор: 

авто (6231) вилучення (195) мобілізація (3116) Фріз Ірина (200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
У депутатів відберуть ?
показати весь коментар
18.03.2024 15:36 Відповісти
+8
показати весь коментар
18.03.2024 15:44 Відповісти
+6
Будуть їздити на вилучених машинах по новим дорогам на будівництво яких посеред війни виділили 17 млрд.? Зелена, дебільна реальність..
показати весь коментар
18.03.2024 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У депутатів відберуть ?
показати весь коментар
18.03.2024 15:36 Відповісти
Ні, звичайно! І у воєнкомів не відберуть. І у ОПівців теж не відберуть! То - державні люди!
показати весь коментар
18.03.2024 15:53 Відповісти
МАЛО ТОГО, що прийняли закон про евробляхі і лишили українців мати дешеві европейські авто.
СКІЛЬКІ РОДИН НЕ ЗМОГЛО ВТЕКТИ ВІД СМЕРТІ?

так зараз хочуть ще більше лишити українців авто.

цуки, вбивають націю‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
18.03.2024 16:04 Відповісти
ти бач як падлюки за свої лексуси та порше турбуются.....
показати весь коментар
18.03.2024 15:39 Відповісти
А як з авто котрі передали для ЗСУ, а на них їздять дупутати?
показати весь коментар
18.03.2024 15:40 Відповісти
Це вони так старають зробити вид що щось якісь повноваження є в тцк сп.ТЦК СП це наймані робітники без посвідчень не мають статусу війсковослужбовців і держслужбовців.Немає жодного адресно фізично і в жодному реєстрі !ТЦК сп ніхто в законодавчому плані.Їх вліпили в новий віськовий облік і тепер цим стараються їх узаконити.Ні так це не працює. !І правоприємності від військоматів теж немає.Зареєстровано, але не принято бо це не можливо.Досить людям виносити мізки.Або приймайти ТЦК СП законом щоб була відповідальність сторін ,і всі питання,німуться і по обліку і по законності і по мобілізації.,або йдіть в дупу.!
показати весь коментар
18.03.2024 15:40 Відповісти
Блин, сегодня просто праздник какой-то))) возврат машины после окончания войны будет выглядеть, как возврат ленд-лиза совком США.
показати весь коментар
18.03.2024 15:43 Відповісти
Будуть їздити на вилучених машинах по новим дорогам на будівництво яких посеред війни виділили 17 млрд.? Зелена, дебільна реальність..
показати весь коментар
18.03.2024 15:43 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2024 15:44 Відповісти
Аж очі випали..а репарації нє? Банк дупку не підніме?
показати весь коментар
18.03.2024 15:56 Відповісти
Суд має свою дуже цінну думку, навіть якщо вона відмінна від закону
показати весь коментар
18.03.2024 23:06 Відповісти
Щось депутати розпрацювалися. Не до добра. От гарно було в перші місяці війни коли вся та ******* повтікали за Карпати та за кордон. А зараз повилазили. Бо треба бабло тирити та імітіровати бурну дєятєльность... Кому війна-а тим підарасам мать рідна.
показати весь коментар
18.03.2024 15:47 Відповісти
Це черговий приклад, повної бездіяльності нардепів ВРУ, упродовж 10 років московської війни!
Хоть паржом…
показати весь коментар
18.03.2024 15:50 Відповісти
А за кого ви голосували, якщо не таємниця? Просте питання, проста відповідь.
показати весь коментар
18.03.2024 16:01 Відповісти
Бо почнуть з кортежа Зеленського... На собі він екомити точно не збирається
показати весь коментар
18.03.2024 15:58 Відповісти
Чому держава не може просто купить цей автотранспорт за ринковою ціною ? Треба всього 1 поправка.
показати весь коментар
18.03.2024 16:01 Відповісти
Аж почав хвилюватися за свій старенький, посічений уламками велосипед. Як треба буде обирати, забрати в сусідського молодого пенсіонера нову Toyota RAV4 чи мого "старого друга", точно заберуть останнього.
показати весь коментар
18.03.2024 16:14 Відповісти
підари зелені розпочніть вилучати автомобілі в своїх дітей,та колег!
До чого тут автомобіль?
Може тоді начните як в 1943 році,коли поліцаї хватали людей та примусово вивозили на смерть людей в германію,а хто тікав розстрілювали?
показати весь коментар
18.03.2024 16:49 Відповісти
Я бы на месте хозяев таких бусиков как на фото, начал сильно переживать. Отожмут и сделают "бусик незламности"
показати весь коментар
18.03.2024 18:01 Відповісти
 
 