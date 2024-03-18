Сьогодні профільний комітет ВР обговорив регламентацію вилучення транспорту в законопроєкті про мобілізацію, - Фріз

На сьогоднішньому засідання комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію та обговорив розділ, що регламентує питання вилучення транспортних засобів.

Про це розповіла народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Враховано поправки, згідно з якими Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не може давати розпорядження щодо продажу/перереєстрації транспортних засобів іншим особам та установам", - сказала.

Вона наголосила, що повернення транспортних засобів власнику має здійснюватися протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

"Порядок, обсяг і визначення суб'єктів, у яких буде вилучатися транспорт, регулюватиме Кабмін", - зазначила народна депутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки переніс сьогоднішнє засідання, на якому мали розглянути поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз

За словами Фріз, триває дискусія щодо визначення в законі граничного об'єму транспортних засобів, згідно з яким можна буде їх вилучати у підприємства.

"Є необхідність унеможливити зловживання з боку ТЦК СП, коли в одного підприємства забирають усі транспортні засоби, а в іншого, за "дивним збігом обставин" - жодного. Рішення з цього питання відкладено до отримання інформації від уряду щодо існуючого порядку вилучення", - розповіла Фріз.

Вона також зазначила, що наразі комітет розглянув уже 875 поправок.

"Завтра комітет продовжить роботу над цим законопроєктом. Окрім цього планується розглянути до другого читання законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" (№10313)", - повідомила Фріз.