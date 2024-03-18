Рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила €5 мільярдів на військову підтримку України, - МЗС України

Сьогодні, 18 березня, Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Про це повідомляє пресцентр МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Міністр висловив вдячність колегам за цей крок", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що міністр закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України.

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Дмитро Кулеба також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", - заявив міністр.

Глава МЗС України наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать про те, що російський диктатор прагне розширювати агресію. Підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.

Кулеба наголосив, що українські воїни зараз є єдиною лінією європейської оборони проти агресивної путінської Росії, яка прагне знищити Європу та нормальне життя мільйонів європейців.

"Український солдат - єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", - сказав він.

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Міністр також зазначив, що Україна виконала усі 4 кроки, визначені Єврокомісією в рамках Пакету розширення. Він висловив сподівання, що Єврокомісія та держави-члени ЄС об’єктивно оцінять прогрес України та ухвалять рішення необхідні для практичного початку переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу.

Дмитро Кулеба також наголосив на необхідності посилити санкційний тиск проти держави-агресора, синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі та закрити всі лазівки для експорту товарів подвійного призначення в Росію, які вона використовує для виробництва зброї.

Міністр привітав ініціативу Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України. На його переконання, союзники мають також знайти необхідні правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, але й самих активів.

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Наприкінці свого виступу Дмитро Кулеба закликав союзників вірити у перемогу України та підкреслив, що наша держава довела свою спроможність нищити ворога та перемагати на полі бою, коли вона має необхідні для цього засоби та ресурси.