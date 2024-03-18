33 країни вже долучилися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, - Лубінець

Уже 33 країни є учасниками Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Як нагадує Лубінець, Коаліція започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. Головна мета Коаліції – координація взаємних зусиль та активізація співпраці між Канадою, Україною та державами-партнерами для розв'язання проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією.

"Наразі 19 546 дітей викрала Росія, але це число може бути набагато більшим. Росія не просто депортує українських дітей, але й стирає їхню ідентичність і перевиховує", - зазначив Лубінець.

Від початку заснування Коаліції Канада співпрацює з багатьма міжнародними партнерами на дво- і багатосторонніх майданчиках. Зокрема, для того, щоб інші країни розуміли, що РФ депортує українських дітей ще з 2014 року.

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Окрім цього, додає омбудсман, у межах Коаліції робоча група канадських консульських працівників і представників служби реагування на надзвичайні ситуації нещодавно завершила оглядову місію в Києві. Під час цієї місії:

провели низку зустрічей для кращого розуміння складності питання та потенційних викликів, пов’язаних із депортацією та примусовим переміщенням українських дітей Росією;

працювали над визначенням партнерів, потреб, прогалин та потенційних сфер допомоги.

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"Це допоможе роботі Канади для надання технічної допомоги Україні в співпраці з членами Коаліції та в інших цілях", - додав він.

Як зазначив Лубінець, серед учаснків Коаліції: Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Польща, Австрія, Естонія, Нідерланди, Норвегія та інші. Усі країни докладають спільні зусилля для возз’єднання українських дітей з родинами і забезпечення їхньої реінтеграції в сім’ї та громади.