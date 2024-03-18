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У Брюсселі Рада МЗС ЄС розгляне нові шляхи фінансування потреб України, - Сежурне

стефан,сежурне

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що пошук нових шляхів фінансування потреб України буде одним із головних питань під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перед початком зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розглянемо низку інноваційних способів фінансування України. Найперше - використання російських активів, зокрема коштів від оподаткування цих активів. Потім ми маємо пропозицію прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яка пропонує надати Україні кредит у розмірі ста мільярдів євро", - зазначив він.

За словами Сежурне, глави держав та урядів у четвер розпочнуть роботу щодо виділення 5 мільярдів євро для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила €5 мільярдів на військову підтримку України, - МЗС України

Автор: 

Євросоюз (13648) допомога і підтримка (1166) Сежурне Стефан (30)


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а що зі старими?
чи по старим, нудно, а хочеться веселощів?
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18.03.2024 16:15 Відповісти
В європейців величезна проблема. Їм якось треба профінансувати Україну, але так щоб мінімізувати розкрадання нашою владою і іншими місцевими упирями.
Це я вам скажу ще той виклик.
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18.03.2024 16:20 Відповісти
"Лєнта за лєнтою набої подавай.... !"

ото і все вирішення проблем

а ще пенсії і зарплати лікарям-вчителям через Європейський центробанк, щоб ЗЄльоним зоставався шурхіт євро-грошей
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18.03.2024 16:25 Відповісти
Від такої допомоги наші можуть відмовитись, як і від допомоги французької армії.
Влаштують істерику і концерт з обвинуваченнями.
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18.03.2024 16:27 Відповісти
До "старенькоі Євоопи" почали доходити наслідки першої та другоі світових. Коли Європа все вирижала стурбованість диктаторів, а потім була зруйнована. Тільки Америки кожен раз була у шоколоді!

Недарамно Трамп заявив, що у разі нападу путлеру на країни Європи, він у випадку ізбрання, не буде допомогати Європі. Черговий шокололад для америці з погляду трампа!

Радіє, що Європа почала міркувати про майбутне. Макрон став локомотивом цих майбутніх зруйнувань у разі не знищення путлера!
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18.03.2024 16:35 Відповісти
 
 