У Брюсселі Рада МЗС ЄС розгляне нові шляхи фінансування потреб України, - Сежурне

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що пошук нових шляхів фінансування потреб України буде одним із головних питань під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перед початком зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розглянемо низку інноваційних способів фінансування України. Найперше - використання російських активів, зокрема коштів від оподаткування цих активів. Потім ми маємо пропозицію прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яка пропонує надати Україні кредит у розмірі ста мільярдів євро", - зазначив він.

За словами Сежурне, глави держав та урядів у четвер розпочнуть роботу щодо виділення 5 мільярдів євро для України.

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