У Брюсселі Рада МЗС ЄС розгляне нові шляхи фінансування потреб України, - Сежурне
Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що пошук нових шляхів фінансування потреб України буде одним із головних питань під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перед початком зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми розглянемо низку інноваційних способів фінансування України. Найперше - використання російських активів, зокрема коштів від оподаткування цих активів. Потім ми маємо пропозицію прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яка пропонує надати Україні кредит у розмірі ста мільярдів євро", - зазначив він.
За словами Сежурне, глави держав та урядів у четвер розпочнуть роботу щодо виділення 5 мільярдів євро для України.
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чи по старим, нудно, а хочеться веселощів?
Це я вам скажу ще той виклик.
ото і все вирішення проблем
а ще пенсії і зарплати лікарям-вчителям через Європейський центробанк, щоб ЗЄльоним зоставався шурхіт євро-грошей
Влаштують істерику і концерт з обвинуваченнями.
Недарамно Трамп заявив, що у разі нападу путлеру на країни Європи, він у випадку ізбрання, не буде допомогати Європі. Черговий шокололад для америці з погляду трампа!
Радіє, що Європа почала міркувати про майбутне. Макрон став локомотивом цих майбутніх зруйнувань у разі не знищення путлера!