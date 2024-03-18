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Окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Конотопу та населених пунктах Сумського району, - ОВА

конотоп

Сьогодні, 18 березня, ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району. Попередньо, загиблих немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби.

"Попередньо, загиблих немає. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Наслідки атаки держави-агресора уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

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Конотоп (114) обстріл (29128) Сумська область (3871)


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Нема Залужного, нікому москальські літаки від Сумської області відігнать
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18.03.2024 16:45 Відповісти
Так воно i е... 😥😠
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18.03.2024 17:31 Відповісти
 
 