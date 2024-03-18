"Залишатися тут більше неможливо": поліція евакуює людей з прикордонної громади Сумщини через посилені ворожі обстріли. ВІДЕО+ФОТО

Українські правоохоронці шостий день поспіль проводять евакуацію мешканців Великописарівської громади Охтирського району Сумської області. Вивозять людей під постійним ворожим вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Шостий день поспіль тривають евакуаційні заходи з прикордонних населених пунктів у Охтирському районі через загострення ситуації. Після систематичних авіаударів росіян, виїжджають навіть ті, хто не планував покидати рідні місця. Місцеві кажуть, що залишатись тут більше неможливо", - йдеться у повідомленні.

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Ворог гатить по всьому - важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів, наголошують в пресслужбі.

Правоохоронці закликають жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів, не зволікати та виїжджати до більш безпечних місць. Якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтеся на спецлінію 102.



