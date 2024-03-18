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Новини Війна
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"Залишатися тут більше неможливо": поліція евакуює людей з прикордонної громади Сумщини через посилені ворожі обстріли. ВІДЕО+ФОТО

Українські правоохоронці шостий день поспіль проводять евакуацію мешканців Великописарівської громади Охтирського району Сумської області. Вивозять людей під постійним ворожим вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Шостий день поспіль тривають евакуаційні заходи з прикордонних населених пунктів у Охтирському районі через загострення ситуації. Після систематичних авіаударів росіян, виїжджають навіть ті, хто не планував покидати рідні місця. Місцеві кажуть, що залишатись тут більше неможливо", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа та населених пунктах Сумського району, - ОВА

Ворог гатить по всьому - важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів, наголошують в пресслужбі.

Правоохоронці закликають жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів, не зволікати та виїжджати до більш безпечних місць. Якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтеся на спецлінію 102.

Евакуація з Сумщини
Евакуація з Сумщини

Автор: 

Нацполіція (15272) Сумська область (3871) евакуація (2342)


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Топ коментарі
+14
Почалась робота по створенню сірої зони. Далі будуть Чернігівщину переорювати. А наші "зелені голуби миру" все в анусах росіян мир шукають та "хароших русскіх",спочатку зелений недорчерчіль шукав у одного тепер це поширилось на всих. Спитаєте яка протидія крім, як бити у відповідь напевно ніякої.
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18.03.2024 17:00 Відповісти
+12
Це просто підготовка до чергового "********". Вже Охтирка...
Впевнене командування Сцирського під керівництвом Найвеличнівшивого...
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18.03.2024 17:30 Відповісти
+5
Сірою зоною стане вся Україна до Ужгорода з горами трупів і могил в той час як Трамп надує губи а в Европі скажуть "ми обезпокоєні"
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18.03.2024 17:07 Відповісти
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Почалась робота по створенню сірої зони. Далі будуть Чернігівщину переорювати. А наші "зелені голуби миру" все в анусах росіян мир шукають та "хароших русскіх",спочатку зелений недорчерчіль шукав у одного тепер це поширилось на всих. Спитаєте яка протидія крім, як бити у відповідь напевно ніякої.
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18.03.2024 17:00 Відповісти
Сірою зоною стане вся Україна до Ужгорода з горами трупів і могил в той час як Трамп надує губи а в Европі скажуть "ми обезпокоєні"
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18.03.2024 17:07 Відповісти
Какадий пише каку
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19.03.2024 01:27 Відповісти
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18.03.2024 21:22 Відповісти
6 день рдк в курській і білгородській обл.....
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18.03.2024 17:04 Відповісти
Не сьогодні - завтра вийдуть ...
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18.03.2024 17:12 Відповісти
вони до Києва розмови ведуть із Будановим
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18.03.2024 18:33 Відповісти
Брехня.
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18.03.2024 17:34 Відповісти
а буданов виступає, на якомусь форумі з кацапами.
а малюк, ловить колцентри, та лікарів з влк.
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18.03.2024 17:14 Відповісти
Це просто підготовка до чергового "********". Вже Охтирка...
Впевнене командування Сцирського під керівництвом Найвеличнівшивого...
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18.03.2024 17:30 Відповісти
Згодна , але добре , що людей вивозять .
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18.03.2024 17:35 Відповісти
дітям цих стареньких треба пісдюлей виписати
крепких, ***** пісдюлей...
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18.03.2024 17:38 Відповісти
А , знаю таких ,батьки в віку тут , а вони в повному сімействі в Польщі .Як почалася повномасштабна він з заробітків не повернувся , діти з жінкою , до нього , а батьки не потрібні . Навіть коли у батька інсульт був не приїхали , і сказали що взагалі не планують повертатися (((
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18.03.2024 17:44 Відповісти
а дехто пише що я писдю не те......
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18.03.2024 18:19 Відповісти
Ну це поодинокі випадки, але не масово...Всякі бувають "діточки"... а ось по факту більшість у віці людей не хочуть виїзжати тому що все життя облаштовували своє господарство, будували і наживали як-то кажуть...і їм десь в середині боляче покидати все це. Розумієте? Навіть не зважаючі на ризик загинути від "прильотів". І справа не в їхній упертості тут...це питання набагто складніше ніж здається. НУ не можуть вони так просто взяти і все кинуть і кудись поїхати з рідної хати...
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18.03.2024 18:30 Відповісти
Там всього тільки обстріли
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18.03.2024 18:08 Відповісти
то треба що???
дочекатись щоб орки ходили дострілювали???
а снаряди та ракети куйня???
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18.03.2024 18:22 Відповісти
Снаряди вжу в дорозі
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18.03.2024 18:56 Відповісти
ми явно не розуміємо один одного
як німий з глухим
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18.03.2024 19:02 Відповісти
Я Ігорю Вазианському писав що там не ********, а обстріли - тому і евакуація
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18.03.2024 19:57 Відповісти
це я щось наплутав.
гарного вечора.
Слава ЗСУ
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18.03.2024 20:03 Відповісти
Не витягують ту лінію так вони ще більшу зробили, це якийсь й...аний пі..дець, якщо не впевнений що ти переможишь не зал..пайся.
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18.03.2024 18:19 Відповісти
Розумієш друже, це рішення зеленсКОГО, який нам ничЯво нє должєн. Буданов з дЄрмаком йому лапшу на вуха навісили, що РДК та ЛСР - це круті пацани. А про кількість не сказали. Ну як батальйоном неповного штату зробити буферну зону ? Але наш йолоп побачив у цьому суперпіар його "військової" геніальності. Ну хочеться йому бути ... геніальним як Залужний. Навіть у тисячу разів кращим. Ось і маємо те що маємо. Але зелене гнидло никАму нєчєго вже нє должєн. Йому по барабану люди !
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18.03.2024 19:01 Відповісти
А чого сь думаю, що їх послали на смерть бо які б вони не мотивовані не були, якщо противника в рази більше, їх однією артою і фабами перенищать
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18.03.2024 21:25 Відповісти
Дякую поліції. Попри обстріли так ризикувати. Ну, а мешканців просто шкода. Скільки бідні терпіли.
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18.03.2024 18:55 Відповісти
"Залишатися тут більше неможливо" Джерело:
***********
Подумав спочатку, що це новина про ухилянтів, які втікають з України.
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18.03.2024 19:56 Відповісти
Я з Сумщини з початку війни втікли з кордонуі ніхто НІХТО допомогу невиплачував. ,Скаржився писав, ми ВПО але держава допомогу тупо НЕ ДАЄ !

Досить брехати людям, масово крадуть і покривають між собою. ҐАНЬБА

Моя сімя від держави брехливої немала нічого
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18.03.2024 20:06 Відповісти
"Ситуація контрольована"
Від'ємно наступамо від Авдіївки в бік кордонів 1991 року (західних)
Відкриваємо другий фронт на півночі.
Рахумо зіпсовані бюлетні.
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18.03.2024 21:33 Відповісти
Менше здавати будуть, падли
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19.03.2024 00:32 Відповісти
для тебе сумщина падли? і я харківянин для тебе також падла?
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19.03.2024 07:47 Відповісти
Ще б тих клопів позабирати
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19.03.2024 00:33 Відповісти
Евакуація в прикордонні мала бути проведена ще в 22. Усіх.
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19.03.2024 07:23 Відповісти
невже нош не знайшли, на руках тягають?
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19.03.2024 07:45 Відповісти
Ще , навіть, півтора місяця не пройшло після призначення С.ирського,
ЯК РІЗКО ЗІНИЛАСЯ СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ!
Якщо не поміняємо оманського ухилянта,
УКРАЇНИ МОЖЕ І НЕ БУТИ!
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19.03.2024 08:17 Відповісти
 
 