"Залишатися тут більше неможливо": поліція евакуює людей з прикордонної громади Сумщини через посилені ворожі обстріли. ВІДЕО+ФОТО
Українські правоохоронці шостий день поспіль проводять евакуацію мешканців Великописарівської громади Охтирського району Сумської області. Вивозять людей під постійним ворожим вогнем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Шостий день поспіль тривають евакуаційні заходи з прикордонних населених пунктів у Охтирському районі через загострення ситуації. Після систематичних авіаударів росіян, виїжджають навіть ті, хто не планував покидати рідні місця. Місцеві кажуть, що залишатись тут більше неможливо", - йдеться у повідомленні.
Ворог гатить по всьому - важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів, наголошують в пресслужбі.
Правоохоронці закликають жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів, не зволікати та виїжджати до більш безпечних місць. Якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтеся на спецлінію 102.
Будь ласка, зачекайте...
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а малюк, ловить колцентри, та лікарів з влк.
Впевнене командування Сцирського під керівництвом Найвеличнівшивого...
крепких, ***** пісдюлей...
дочекатись щоб орки ходили дострілювали???
а снаряди та ракети куйня???
як німий з глухим
гарного вечора.
Слава ЗСУ
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Подумав спочатку, що це новина про ухилянтів, які втікають з України.
Досить брехати людям, масово крадуть і покривають між собою. ҐАНЬБА
Моя сімя від держави брехливої немала нічого
Від'ємно наступамо від Авдіївки в бік кордонів 1991 року (західних)
Відкриваємо другий фронт на півночі.
Рахумо зіпсовані бюлетні.
ЯК РІЗКО ЗІНИЛАСЯ СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ!
Якщо не поміняємо оманського ухилянта,
УКРАЇНИ МОЖЕ І НЕ БУТИ!