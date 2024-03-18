Ситуація на полі бою в Україні складна, союзники по НАТО передають 99% допомоги, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі важливо посилити підтримку України.

Про це він на пресконференції з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Онлайн".

"Я вітаю той факт, що Грузія приймає тисячі українських біженців і надає значну гуманітарну та фінансову допомогу", - сказав він.

За словами Столтенберга, Грузія стикається з комплексними викликами у сфері безпеки.

"Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні на полі бою складна. Тож життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль. Вітаю той факт, що Грузія приймає тисячі українських біженців та надає значну гуманітарну та фінансову допомогу", - підсумував генсек НАТО.

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