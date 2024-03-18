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Новини Війна
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Ситуація на полі бою в Україні складна, союзники по НАТО передають 99% допомоги, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі важливо посилити підтримку України.

Про це він на пресконференції з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Онлайн".

"Я вітаю той факт, що Грузія приймає тисячі українських біженців і надає значну гуманітарну та фінансову допомогу", - сказав він.

За словами Столтенберга, Грузія стикається з комплексними викликами у сфері безпеки.

"Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні на полі бою складна. Тож життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль. Вітаю той факт, що Грузія приймає тисячі українських біженців та надає значну гуманітарну та фінансову допомогу", - підсумував генсек НАТО.

Читайте: Кулеба провів розмову зі Столтенбергом: Закликав подвоїти зусилля щодо прискорення поставок зброї та боєприпасів

Автор: 

НАТО (6537) Столтенберг Єнс (1596)


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а складна вона тому що з 91 року в Україні царює україно фобна система , скомпроментована московією і єю керована
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18.03.2024 16:53 Відповісти
Складно бо

- НАТО було лиш одна назва до війни в 22-му

- США в своїх проблемах геть угрузло

- США "забило" на то шо забрало в нас 40 бомбардувальників і 4000 баєголовок

- Ермак - вся країна знає хто нас знищую і ніхто нічого не може зробити
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18.03.2024 17:06 Відповісти
США забрало? США забило? Може ви самі віддали? На що забило?
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18.03.2024 19:27 Відповісти
Це як з Боїнгом МН-17, коли кацапи у всьому звинувачували Україну
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18.03.2024 22:16 Відповісти
А ми дуже "вітаємо" Грузію яка використовується понаднормово для обходу санкцій, включаючи компонентів для рашистської зброї 😡 !
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18.03.2024 17:19 Відповісти
99% від того що потрібно, чи 99% від того що фактично надходить?
Це дуже велика різниця.
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18.03.2024 18:16 Відповісти
 
 