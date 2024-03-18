Ситуація на полі бою в Україні складна, союзники по НАТО передають 99% допомоги, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі важливо посилити підтримку України.
Про це він на пресконференції з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Онлайн".
"Я вітаю той факт, що Грузія приймає тисячі українських біженців і надає значну гуманітарну та фінансову допомогу", - сказав він.
За словами Столтенберга, Грузія стикається з комплексними викликами у сфері безпеки.
"Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні на полі бою складна. Тож життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль. Вітаю той факт, що Грузія приймає тисячі українських біженців та надає значну гуманітарну та фінансову допомогу", - підсумував генсек НАТО.
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- НАТО було лиш одна назва до війни в 22-му
- США в своїх проблемах геть угрузло
- США "забило" на то шо забрало в нас 40 бомбардувальників і 4000 баєголовок
- Ермак - вся країна знає хто нас знищую і ніхто нічого не може зробити
Це дуже велика різниця.