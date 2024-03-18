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Новини Війна
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14 884 одиниці бойової техніки РФ знищили та захопили українські воїни за 2 роки війни, - Oryx

рф,техніки,знищення

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 10 тис. одиниць бойової техніки РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані нідерландського порталу Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті.

Так, згідно з даними порталу, від початку повномасштабного вторгнення Росії українські Сили оборони знищили 14 884 одиниці військової техніки РФ.

10 463 було знищено, 677 - пошкоджено, 806 - кинуто, а 2 938 - захоплено Збройними Силами України.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 березня 2024 року війська РФ втратили 809 танків, 10 668 артсистем, 13 014 бойових броньованих машин.

Дивіться: Оператор українського дрона марно шукає рештки тіла окупанта після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) ліквідація (4075) знищення (7551)


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Топ коментарі
+4
Чим вас засмутили? Що "збили" літаків вшестеро більше ніж було у ЗСУ?
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18.03.2024 17:28 Відповісти
+3
танків ‒ 6809 (+19) од -це на 18.03.24 сводка. Так квапилися надрукувати, що на 6000 скоротили. Уважніше треба.
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18.03.2024 17:44 Відповісти
+2
кацапу вірити - себе не поважати ...
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18.03.2024 17:26 Відповісти
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18.03.2024 17:05 Відповісти
То звичайно гарно, лише засмучують їх підрахунки по нашій техніці.
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18.03.2024 17:20 Відповісти
кацапу вірити - себе не поважати ...
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18.03.2024 17:26 Відповісти
При чому тут кацапи? Я кажу за підрахунки Oryx
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18.03.2024 17:52 Відповісти
Чим вас засмутили? Що "збили" літаків вшестеро більше ніж було у ЗСУ?
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18.03.2024 17:28 Відповісти
почитай дані наших втрат того ж таки оryx, а кацап апріорі бреше, як і наші записуючи пошкоджену техніку в знищену.
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18.03.2024 19:33 Відповісти
5212
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19.03.2024 10:22 Відповісти
14.88 юбілєй....
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18.03.2024 17:26 Відповісти
Там 14 884, типу хайзеленски
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18.03.2024 18:22 Відповісти
Oryx видає цифри по ВЕРІФІКОВАНИМ даним-коли є фото/відео фіксація і відомі місце і час знищення конкретної одиниці техніки.
І різниця між реально знищеними і задокументованими одиницями в 3.3. рази-нормасьно зовсім.. там і в 5-6 разів було б нормально
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18.03.2024 18:45 Відповісти
Різгнийя між даними Оріх і реальними втратами - 40 відсотків в плюс - це максимум. Генштаба днні треба скорочувати на 30-40 відсотків десь. І по оркам-то вбиті і поранені- а не тільки вбиті. Було розяснення генштабу. На сьогодні орки обміняли старе радянське залізо на 172 тисячі квадратних кілометрів с містами і містечками, корисними копаленами, родючою землею, украфїнцями що там залишилися- ашими громадянами , заводами і будинками. Покищо розмін на користь орків- на коштовності їми втраченого майна і набутого у результаті захопення територій в десяки і сотні разів
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18.03.2024 20:34 Відповісти
"Різгнийя між даними Оріх і реальними втратами - 40 відсотків в плюс - це максимум" -це звідки ви цифру взяли в "40%" максімум? Ось реально цікаво.
Ви реально хочете сказати що 3/4 витрам техніки мають чітку фото-відео фіксацію конкретного екземпляра з прив'язкою до часу та місцевості? Ось реально?
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18.03.2024 20:51 Відповісти
Щось мені здається що фіксація однозначна для веріфікації десь кимось там-це останнє що турбує хлопців. які ведуть бій проти танків/ББМ...
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18.03.2024 22:04 Відповісти
танків ‒ 6809 (+19) од -це на 18.03.24 сводка. Так квапилися надрукувати, що на 6000 скоротили. Уважніше треба.
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18.03.2024 17:44 Відповісти
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18.03.2024 18:53 Відповісти
це не може бути правдою, навіть як не вибухнула то пів стіни би розвалила
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18.03.2024 19:53 Відповісти
Может. Это хвостовик или разгонный блок (кто как называет), от Панцыря. Таких полно по Белгороду находят после работы ПВО.
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18.03.2024 19:59 Відповісти
Орикс давно уже не в топе осинтеров, более того попал под некоторое московское влияние, его отчаянно пичкают как дезой, так и максимально накидывают украинских потерь, а российские наоборот попадают туда далеко не все...
На данный момент Орикс можно рассматривать исключительно для подсчёта максимальных украинских потерь в технике, но никак не российских.
А вообще тем, кто интересуется рекомендую Andrew Perpetua , это осинтер который каждый день проделывается гигантскую работу по подсчету потерь техники по тому же принципу, что и Орикс, но гораздо внимательнее и тщательнее к деталям. Его Твиттер легко найти.
Так с 1го по 17 марта потери техники рашистов 900+, потери техники ВСУ 270+ единиц.
Если не считать поврежденную технику, а только уничтоженную или брошенную, то выйдут потери 750+ против 170+. Вот такие результаты за марта пока что...
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18.03.2024 21:11 Відповісти
І що з того?
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19.03.2024 00:54 Відповісти
Особливо помітні два важливі наслідки нової війни дронів. Дрони почали літати далі і бачити більше. У результаті Україна почала завдавати ударів безпілотниками по найбільш вразливій частині російської економіки: ректифікаційних колонах на нафтопереробних заводах. На жаль, за короткий час російська армія знищила пускову установку Patriot (точніше, машину з радаром у складі цього ракетного комплексу), та два HIMARS - що довгий час було заповітною та нездійсненною метою Кремля.
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19.03.2024 10:22 Відповісти
 
 