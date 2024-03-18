14 884 одиниці бойової техніки РФ знищили та захопили українські воїни за 2 роки війни, - Oryx
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 10 тис. одиниць бойової техніки РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані нідерландського порталу Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті.
Так, згідно з даними порталу, від початку повномасштабного вторгнення Росії українські Сили оборони знищили 14 884 одиниці військової техніки РФ.
10 463 було знищено, 677 - пошкоджено, 806 - кинуто, а 2 938 - захоплено Збройними Силами України.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 березня 2024 року війська РФ втратили 809 танків, 10 668 артсистем, 13 014 бойових броньованих машин.
Топ коментарі
+4 Andrew Moon
показати весь коментар18.03.2024 17:28 Відповісти Посилання
+3 V #508818
показати весь коментар18.03.2024 17:44 Відповісти Посилання
+2 vuiko dobrui
показати весь коментар18.03.2024 17:26 Відповісти Посилання
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І різниця між реально знищеними і задокументованими одиницями в 3.3. рази-нормасьно зовсім.. там і в 5-6 разів було б нормально
Ви реально хочете сказати що 3/4 витрам техніки мають чітку фото-відео фіксацію конкретного екземпляра з прив'язкою до часу та місцевості? Ось реально?
На данный момент Орикс можно рассматривать исключительно для подсчёта максимальных украинских потерь в технике, но никак не российских.
А вообще тем, кто интересуется рекомендую Andrew Perpetua , это осинтер который каждый день проделывается гигантскую работу по подсчету потерь техники по тому же принципу, что и Орикс, но гораздо внимательнее и тщательнее к деталям. Его Твиттер легко найти.
Так с 1го по 17 марта потери техники рашистов 900+, потери техники ВСУ 270+ единиц.
Если не считать поврежденную технику, а только уничтоженную или брошенную, то выйдут потери 750+ против 170+. Вот такие результаты за марта пока что...