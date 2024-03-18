14 884 одиниці бойової техніки РФ знищили та захопили українські воїни за 2 роки війни, - Oryx

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 10 тис. одиниць бойової техніки РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані нідерландського порталу Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті.

Так, згідно з даними порталу, від початку повномасштабного вторгнення Росії українські Сили оборони знищили 14 884 одиниці військової техніки РФ.

10 463 було знищено, 677 - пошкоджено, 806 - кинуто, а 2 938 - захоплено Збройними Силами України.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 березня 2024 року війська РФ втратили 809 танків, 10 668 артсистем, 13 014 бойових броньованих машин.

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