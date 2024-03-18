В Україні зростає кількість пацієнтів з ПТСР. У 2023 році зафіксовано 12 494 випадки розладу, - МОЗ

У 2023 році в Україні зафіксовано 12 494 випадків ПТСР, це в майже в чотири рази більше ніж у 2021 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

У повідомленні МОЗ зазначається, що протягом останніх двох років в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) фіксується значне збільшення пацієнтів зі встановленим діагнозом посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Так, у 2023 році кількість пацієнтів з ПТСР зросла майже в чотири рази в порівнянні з 2021 роком, а за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік.

За даними НСЗУ (Національна служба здоров'я України - Ред.), показники у розрізі цифр за роками виглядають так:

2021 рік - 3 167 пацієнтів,

2022 рік - 7 051 пацієнт,

2023 рік - 12 494 пацієнти,

2024 рік - 3 292 пацієнти (станом на 06.03.2024).

У міністерстві нагадують, що на ПТСР страждають незалежно від статі і віку. Не лише війна, а будь-яка подія, що несе в собі загрозу смерті або цілісності, може стати передумовою для розвитку ПТСР. При цьому досвід переживання воєнних дій не обовʼязково призводить до такого діагнозу. Це залежить від стійкості людини, обставин, наявної підтримки та інших факторів. Але, беззаперечно, повномасштабна війна значною мірою вплинула на життя і психічний стан українців. За різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12–20% людей, які пережили травматичну подію або були свідками такої.

Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події ― як правило, протягом перших трьох місяців. Вони можуть проявлятися через гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із памʼяттю та емоційною сферою, порушення сну, надмірну втому, дратівливість, головні болі, намагання уникнути всього, що нагадує про травмуючу подію, тощо.

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"Для сформованого ПТСР характерне постійне переживання травми, тригери-нагадування, флешбеки, інтрузії ― спогади з минулого, які втручаються в теперішнє і заважають жити. Це постійне повернення до травми, людину відкидає в ті події. Є і повернення до минулого, і говорити про нього важко. Уникнення (згадувань про травмівну подію ― ред.) ― це найбільш характерний та небезпечний симптом", - зазначила директорка Центру психічного здоровʼя та реабілітації "Лісова поляна" МОЗ України Ксенію Возніцину.

У повідомленні підкреслюють, що ПТСР є здебільшого виліковним і успішно минає у більшості пацієнтів/ок. У разі появи перших симптомів необхідно якомога швидше звернутися по допомогу. Наприклад, до свого сімейного лікаря або до сімейного лікаря в тому медичному закладі, який має договір з НСЗУ за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги", зазначили в МОЗ.

Сімейні лікарі пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP та можуть допомогти в питаннях, що стосуються ментального здоров’я. У разі потреби відбувається перенаправлення до вузького спеціаліста ― психолога, психотерапевта або психіатра. Послуга є абсолютно безоплатною, адже надається у межах Програми медичних гарантій.

Знайти контакти закладів первинної медичної допомоги, які мають відповідний контракт із НСЗУ, можна на інтерактивній мапі на сайті НСЗУ в розділі "Е-дані" - "Аналітичні панелі (дашборди)" - Надавачі медичної допомоги за напрямом "Психологічна та психіатрична допомога".

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