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В Україні зростає кількість пацієнтів з ПТСР. У 2023 році зафіксовано 12 494 випадки розладу, - МОЗ

психолог,допомога,військовий,психологія

У 2023 році в Україні зафіксовано 12 494 випадків ПТСР, це в майже в чотири рази більше ніж у 2021 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

У повідомленні МОЗ зазначається, що протягом останніх двох років в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) фіксується значне збільшення пацієнтів зі встановленим діагнозом посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Так, у 2023 році кількість пацієнтів з ПТСР зросла майже в чотири рази в порівнянні з 2021 роком, а за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік.

За даними НСЗУ (Національна служба здоров'я України - Ред.), показники у розрізі цифр за роками виглядають так:

  • 2021 рік - 3 167 пацієнтів,
  • 2022 рік - 7 051 пацієнт,
  • 2023 рік - 12 494 пацієнти,
  • 2024 рік - 3 292 пацієнти (станом на 06.03.2024).

У міністерстві нагадують, що на ПТСР страждають незалежно від статі і віку. Не лише війна, а будь-яка подія, що несе в собі загрозу смерті або цілісності, може стати передумовою для розвитку ПТСР. При цьому досвід переживання воєнних дій не обовʼязково призводить до такого діагнозу. Це залежить від стійкості людини, обставин, наявної підтримки та інших факторів. Але, беззаперечно, повномасштабна війна значною мірою вплинула на життя і психічний стан українців. За різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12–20% людей, які пережили травматичну подію або були свідками такої.

Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події ― як правило, протягом перших трьох місяців. Вони можуть проявлятися через гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із памʼяттю та емоційною сферою, порушення сну, надмірну втому, дратівливість, головні болі, намагання уникнути всього, що нагадує про травмуючу подію, тощо.

Читайте: Лікування психологічних розладів, спричинених війною, - питання не років, а одного-двох поколінь, - експерт Монов

"Для сформованого ПТСР характерне постійне переживання травми, тригери-нагадування, флешбеки, інтрузії ― спогади з минулого, які втручаються в теперішнє і заважають жити. Це постійне повернення до травми, людину відкидає в ті події. Є і повернення до минулого, і говорити про нього важко. Уникнення (згадувань про травмівну подію ― ред.) ― це найбільш характерний та небезпечний симптом", - зазначила директорка Центру психічного здоровʼя та реабілітації "Лісова поляна" МОЗ України Ксенію Возніцину.

У повідомленні підкреслюють, що ПТСР є здебільшого виліковним і успішно минає у більшості пацієнтів/ок. У разі появи перших симптомів необхідно якомога швидше звернутися по допомогу. Наприклад, до свого сімейного лікаря або до сімейного лікаря в тому медичному закладі, який має договір з НСЗУ за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги", зазначили в МОЗ.

Сімейні лікарі пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP та можуть допомогти в питаннях, що стосуються ментального здоров’я. У разі потреби відбувається перенаправлення до вузького спеціаліста ― психолога, психотерапевта або психіатра. Послуга є абсолютно безоплатною, адже надається у межах Програми медичних гарантій.

Знайти контакти закладів первинної медичної допомоги, які мають відповідний контракт із НСЗУ, можна на інтерактивній мапі на сайті НСЗУ в розділі "Е-дані" - "Аналітичні панелі (дашборди)" - Надавачі медичної допомоги за напрямом "Психологічна та психіатрична допомога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 4400 постраждалих від війни українців евакуйовано на лікування за кордон, - МОЗ

Автор: 

МОЗ (5401) ПТСР (22)


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Топ коментарі
+21
В мене у 2019 після оголошення результатів виборів щось подібне до ПТСР було...
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18.03.2024 18:53 Відповісти
+13
Крім зеленої шобли постравматичний синдром з 19 року у всіх притомних українців..
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18.03.2024 19:02 Відповісти
+12
Вся нація має ПТСР - у всіх когось вбили, покалічили, гроші пропали, роботи нема, мобілізація, бомби...У нас 40 млн мають
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18.03.2024 19:05 Відповісти
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В мене у 2019 після оголошення результатів виборів щось подібне до ПТСР було...
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18.03.2024 18:53 Відповісти
Завдяки цій статті я тільки зараз зрозумів, що зі мною коїлося 1.5 роки.
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18.03.2024 18:57 Відповісти
Крім зеленої шобли постравматичний синдром з 19 року у всіх притомних українців..
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18.03.2024 19:02 Відповісти
дуже влучно сказано!!!
якщо дружина плаче через день а то й кожен день через цю ...обану війну
хоч ми в центрі і далеко від бойових дій, то що говорити про тих хто пройшов горнило війни,
хто був під бомбами мінами ракетами та окупацією???
а у шобли свій стрес.
як утриматись при владі, як зберегти вкрадене.... але аж ніяк не воєнний синдром.
тож, мільйони свідомих людей дуже постраждали саме психічно та морально.
але дивує заява МОЗ.
тіпа, а чому так сталося???? і беруть в приклад 2021
це нормально для міністерства воюючої країни???
звісно ні!!! але ці підрахуї, не воюють а підраховують.
і саме тому існує проблема мобілізації
підрахуїв дуже багато, а воювати нема кому.
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18.03.2024 19:15 Відповісти
Розумію, що це знущання над тими хто стримував ворога на нулі але я теж добре пам'ятаю той стан після виборів і ті процеси, що одразу розпочалися... А більшість населення тоді раділа, дивлячись як хтось стрибає під фонтанами і чекала посадки Порошенка...
Стан, коли реально нічого не хочеться бо розуміння приходу неминучого пистеця тебе пригнічує цілком.
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18.03.2024 22:04 Відповісти
З чого такий зріст, в Україні ж тихе життя?
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18.03.2024 18:55 Відповісти
А ти тоді де зараз?
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18.03.2024 18:58 Відповісти
В Україні, а ти?
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18.03.2024 22:00 Відповісти
Цей діагноз мають 99,9% тих хто був на нулі і зміг вижити. Та ця тема не популярна, її не піднімають. Але проблема від цього не зникне а лише загостриться. Це бомба сповільненої дії
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18.03.2024 19:02 Відповісти
Вся нація має ПТСР - у всіх когось вбили, покалічили, гроші пропали, роботи нема, мобілізація, бомби...У нас 40 млн мають
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18.03.2024 19:05 Відповісти
Не варто приписувати собі діагнози, це знецінює людей із справжнім ПТСРом. Хтось падає і закриває руками голову, бо сусід голосно дверима грюкнув.
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18.03.2024 20:01 Відповісти
а в кого його нема? Якщр в Києві на мотоцикл відкриваєш карту загроз.
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18.03.2024 19:09 Відповісти
Також в рази зростає кількість різних псевдопсихологів,т.я. рідним хворих не має до кого звернутись,а в Україні ця галузь не була розвинена,а залишки совкової в останні роки взагалі знищили,через брак фінансування і як наслідок майже всіх ще тяжче хворих розпустили по домівках,наслідки час від часу всі бачать і які швидкими темпами будуть наростати.
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18.03.2024 19:23 Відповісти
Кожному українцю повинна бути виплачена компенсація мінімум 1 млн. долл.
Це кажуть західні юристи: втрачена работа, зоров'я, майно, втрачена вигода,
не кажучи про смерті близьких на фоні війни.
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18.03.2024 19:37 Відповісти
По факту цією хворобою хворіє кожен другий військовий кожен другий цивільний меньше/більше виражено,Психологічне вигорання фактичне у 80% що населення що військових.
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18.03.2024 20:01 Відповісти
Жити в Україні це взагалі суцільний стрес! Сисиема побудована так,що якісь проблеми при взаємодії з державнииорганами вирішити неможливо, від цтого в українців стрес, негативні емоції, погане здоров"я та не велика тривалість життя
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19.03.2024 02:14 Відповісти
 
 