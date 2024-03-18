УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9252 відвідувача онлайн
Новини
622 4

Зафіксовано понад 800 спроб кібератак РФ на державні установи та сервіси України, - Костін

костін

Генеральний прокурор Андрій Костін в Києві зустрівся з колегами з Міністерства юстиції США Натаном Бруксом та Тімом Ранком, а також з радником з правових питань Посольства США в Україні Джаредом Кімболом та аташе ФБР з правових питань Крісом Гейгером. Обговорили стратегії розслідування російських кіберзлочинів, скоєних проти України та країн-партнерів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Масштаби кібероперацій Росії проти України неухильно зростають. Зафіксовано понад 800 спроб кібератак на державні установи та сервіси. Серед них – об'єкти енергетичної інфраструктури, які постійно перебувають під прицілом ворога", – зазначив Костін.

Генпрокурор розповів, що ворог також проводить інформаційні операції з метою дестабілізації українського суспільства та атакує телекомунікаційні системи, щоб позбавити громадян доступу до мобільного звʼязку та інтернету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за 2023 рік виявили понад 3600 кіберзлочинів

Костін зауважив, що ефективне та всебічне розслідування цих злочинів передбачає впровадження передових методів та практик, що притягнути винних до відповідальності. Він додав, що досвід та підтримка американських колег у цих питаннях були б дуже цінними.

Окрім цього, під час зустрічі обговорили посилення співпраці у сфері захисту інтелектуальної власності та боротьби з організованою злочинністю в кіберпросторі.

"Ми рішуче налаштовані й надалі посилювати роботу у цих сферах та впроваджувати інноваційні методи розслідування, аби зробити кіберпростір безпечнішим та ефективно протидіяти будь-яким новим загрозам", – наголосив генпрокурор.

Також читайте: Генпрокурор Костін і єврокомісар з питань юстиції Рейндерс обговорили застосування РФ кіберзлочинів як зброї війни

Автор: 

кіберзлочин (810) кібербезпека (1169) Костін Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сарана не дає спокою українцям. Сотні років...
показати весь коментар
18.03.2024 18:54 Відповісти
"Генпрокурор розповів, що ворог також проводить інформаційні операції з метою дестабілізації українського суспільства"
але ворог посоромлений!!! зекодло набрехало та дестабілізувало українське суспільство значно більше!
показати весь коментар
18.03.2024 19:05 Відповісти
Касап з бейсіком?? А хто кого вчить??
показати весь коментар
18.03.2024 19:23 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2024 19:55 Відповісти
 
 