Зафіксовано понад 800 спроб кібератак РФ на державні установи та сервіси України, - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін в Києві зустрівся з колегами з Міністерства юстиції США Натаном Бруксом та Тімом Ранком, а також з радником з правових питань Посольства США в Україні Джаредом Кімболом та аташе ФБР з правових питань Крісом Гейгером. Обговорили стратегії розслідування російських кіберзлочинів, скоєних проти України та країн-партнерів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Масштаби кібероперацій Росії проти України неухильно зростають. Зафіксовано понад 800 спроб кібератак на державні установи та сервіси. Серед них – об'єкти енергетичної інфраструктури, які постійно перебувають під прицілом ворога", – зазначив Костін.

Генпрокурор розповів, що ворог також проводить інформаційні операції з метою дестабілізації українського суспільства та атакує телекомунікаційні системи, щоб позбавити громадян доступу до мобільного звʼязку та інтернету.

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Костін зауважив, що ефективне та всебічне розслідування цих злочинів передбачає впровадження передових методів та практик, що притягнути винних до відповідальності. Він додав, що досвід та підтримка американських колег у цих питаннях були б дуже цінними.

Окрім цього, під час зустрічі обговорили посилення співпраці у сфері захисту інтелектуальної власності та боротьби з організованою злочинністю в кіберпросторі.

"Ми рішуче налаштовані й надалі посилювати роботу у цих сферах та впроваджувати інноваційні методи розслідування, аби зробити кіберпростір безпечнішим та ефективно протидіяти будь-яким новим загрозам", – наголосив генпрокурор.

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