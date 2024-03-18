Допомога Україні від США має надаватись у вигляді безпроцентної позики, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримує надання допомоги Україні у вигляді безпроцентної позики та сподівається, що найближчими днями відповідний проєкт буде представлений в Палаті представників США.

Про це американський політик заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сенатор наголосив, що передав Президенту України Володимиру Зеленському меседж: "Америка хоче допомогти, але у нас є проблеми вдома, які ми повинні почати вирішувати. У нас зламаний кордон. Чи можемо ми вирішити це питання до виборів? Я сумніваюся, але ми повинні продовжувати намагатися".

Грем також висловив сподівання, що у Палаті представників домовляться щодо безпеки кордону та допомоги України, Ізраїлю та Тайваню.

"Я дізнався, що 380 мільярдів доларів російських суверенних активів заморожено, 200 мільярдів доларів у Бельгії, і нам потрібно отримати ці гроші, щоб допомогти Україні та допомогти собі. Тож я сказав президентові, що готовий допомогти Україні, але ми маємо зробити це у формі позики, без відшкодування відсотків. Це буде новий спосіб ведення бізнесу", – сказав сенатор.

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Відтак американський політик підтримав ініціативу кандидата в Президенти США від республіканців Дональда Трампа перетворити допомогу на безвідсоткову позику і висловив сподівання, що відповідний документ "пройде Палату представників найближчими днями, а не тижнями".

"Я думаю, що ідея позики буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів", – додав Грем.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж раніше схвалений Сенатом. За словами сенаторів, які були на обговоренні, цей проєкт може запропонувати підтримку Україні у вигляді кредиту або лендлізу.

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