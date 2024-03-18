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Новини Допомога Україні
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Допомога Україні від США має надаватись у вигляді безпроцентної позики, - сенатор Грем

сенатор,грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримує надання допомоги Україні у вигляді безпроцентної позики та сподівається, що найближчими днями відповідний проєкт буде представлений в Палаті представників США.

Про це американський політик заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сенатор наголосив, що передав Президенту України Володимиру Зеленському меседж: "Америка хоче допомогти, але у нас є проблеми вдома, які ми повинні почати вирішувати. У нас зламаний кордон. Чи можемо ми вирішити це питання до виборів? Я сумніваюся, але ми повинні продовжувати намагатися".

Грем також висловив сподівання, що у Палаті представників домовляться щодо безпеки кордону та допомоги України, Ізраїлю та Тайваню.

"Я дізнався, що 380 мільярдів доларів російських суверенних активів заморожено, 200 мільярдів доларів у Бельгії, і нам потрібно отримати ці гроші, щоб допомогти Україні та допомогти собі. Тож я сказав президентові, що готовий допомогти Україні, але ми маємо зробити це у формі позики, без відшкодування відсотків. Це буде новий спосіб ведення бізнесу", – сказав сенатор.

Також читайте: Зеленський зустрівся із сенатором Гремом: Обговорили життєво важливу роль американської допомоги. ФОТО

Відтак американський політик підтримав ініціативу кандидата в Президенти США від республіканців Дональда Трампа перетворити допомогу на безвідсоткову позику і висловив сподівання, що відповідний документ "пройде Палату представників найближчими днями, а не тижнями".

"Я думаю, що ідея позики буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів", – додав Грем.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж раніше схвалений Сенатом. За словами сенаторів, які були на обговоренні, цей проєкт може запропонувати підтримку Україні у вигляді кредиту або лендлізу.

Читайте: Білий дім наполягає на просуванні законопроєкту з $60 млрд допомоги Україні: Він матиме двопартійну підтримку, якщо буде винесений на голосування

Автор: 

Конгрес США (1236) США (23375) Ліндсі Грем (91)


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Топ коментарі
+34
Да давайте, хоч вже як не будь. Заїбали. Бо вже без *********** України не буде ,поки ви будете думати, як краще.
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18.03.2024 20:26 Відповісти
+32
Хай повернуть нам яз тоді
Мы також відсотків не вимагатимемо
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18.03.2024 20:35 Відповісти
+28
Якщо врахувати, що 90% їхньої "допомоги" залишається в США, то повортні кредити - це непристойна у такий час кабала! Поляки їх покусали, чи що?
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18.03.2024 20:32 Відповісти
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Бельгия передаст Украине 300 бронемашин IVECO LMV и три минных тральщика.
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18.03.2024 21:57 Відповісти
Ну що сказати, звичайний нужник рудого поца Трампа. Замість того, щоб ухвалити законопроект, який передали з Сенату, хочуть запустити тягомотіну з новим до виборів. Брехлива потвора.
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18.03.2024 21:58 Відповісти
Демократи самі додали Україну з Ізраїлем у законопроєкт про кордон. Звертайтеся до них.
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18.03.2024 22:07 Відповісти
неправда.
Насправді Білий дім додав в законопроект про допомогу Україні+Ізраїлю+Тайваню питання про кордон після того, як ще з-за Маккарті стало зрозуміло, інакше питання про допомогу нам - не пройде республіканську більшість в Палаті представників.
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18.03.2024 22:25 Відповісти
та хоч так але щоб підтримка більшості респів була за допомогу Україні законопроєкт треба було представити не як підтримку бойових дій форева а зброю на підтримку розведення сторін як у Кореї. Але ж суспільсьтво та зевлада хочуть війни.
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18.03.2024 22:52 Відповісти
угу.
Каспаський наратив "розведення сторін".
Ну, не дивно, ти, - давнішній трампіст же ... хіба що не знаю - це так в магашиській методичці викладено? Я вірно здогадався?
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18.03.2024 23:11 Відповісти
15 мільонний Сеул до кордону з божевільним Кимом ще ближче чим Харків до раши. І нічого, живуть якось. А пятякання про "вийдемо на кордон 91" це просто із-за невміння та небажання налагодити мирне життя.
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18.03.2024 23:41 Відповісти
Так, я трампіст - педант акуратіст
молюся Богу я і пиж*у фарісєїв 😬
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19.03.2024 04:13 Відповісти
З лендлізом була ще більше часу
поступив в Сенат 19 січня 2022 від республіканців
підтримали в Сенаті 6 квітня 2022 зі змінами в гіршу сторону (щоб не було звітів, та закінчився 1 жовтня 2023)
підписали 9 травня 2022

майже 4 місяці
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19.03.2024 00:04 Відповісти
Виглядає, як у людини хата горить, а їй сусід воду позичає, щоб загасити.
Така собі допомога
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18.03.2024 22:01 Відповісти
Грем наприкінці минулого року поцілував перстень трампа
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18.03.2024 22:01 Відповісти
Хай українці воюють, гинуть і самі ще за це платять. А американці будуть висловлювати підтримку і давати позики. Вигідно, нічого не скажеш.
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18.03.2024 22:10 Відповісти
А это американцы войну начали?
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18.03.2024 22:43 Відповісти
американцы забрали у нас яо и ракеты. Если б не эти бл*ди, этой войны бы не было.
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18.03.2024 23:06 Відповісти
опять за рыбу гроши. Самолеты и ракеты, а так же я/о Украина отдала казластану. Если бы ****** хахлы и маларосы не выбрали сначала Кравчука, а потом Кучму, а как хотели украинцы Черновола, то вообще все было бы по другому. Не надо в своих проблемах чужого дядю винить.
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19.03.2024 00:03 Відповісти
милейший. Вас сраный дядя клинтон прямым текстом признал свою вину и ошибку. Учите матчасть, а потом пишите мусор тут.
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19.03.2024 00:05 Відповісти
Що би Клінтон там не признав, факт нашої вини в тому що відбувається беззаперечний!
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19.03.2024 08:51 Відповісти
У Украины нет денег. Украина разрушена. Благодаря тому что у неё отобрали все оружие и не пускали на мировые рынки. Теперь надо еще ободрать оставшееся. Но это будет совсем не неоколониальная политика как та же которую ведет Путин.
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18.03.2024 22:12 Відповісти
ну взагалі-то в Україні розруха передовсім через те, що, за виключенням двох раз, її виборці обирали більше (а не менше) зло; і це стосується як і виборів Президента, так і Верховної Ради...
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18.03.2024 22:20 Відповісти
відповідь повинна бути - ноу проблем, поверніть Україні ядерну зброю, як порядний гарант, і вирішуйте свої внутрішні проблеми.
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18.03.2024 22:25 Відповісти
Вернуть можно только то, что брали. ЯО Украина сдуру отдала Кацапстану, а не США.
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18.03.2024 22:44 Відповісти
На&уя Америке этот ядерный мусор?
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18.03.2024 22:57 Відповісти
Ну так она и не взяла.
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19.03.2024 00:06 Відповісти
А це не наші проблеми. Гаранти нехай вирішують між собою, хто і шо буде повертати.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgusNuYcuFm22FqrzwZdXSs3DEVb1GycM6ck0B8Y_-1O_2bR765kxv1BenUeTKbJHUNDx3f-CRKNRW4RaGdasxstUe3KR3FiC69iPb3_0gosogP03lVo7vkh7LpAsHhSRQu5F2dNkRumsA/s1600/22.jpg

На фото: Сенатори Сполучених Штатів Америки Сем Нанн і Річард Лугар повертають два ключа, щоб ініціювати знищення ракетно-ядерного сховища на розформованій військовій базі у Хмельницькій області 23
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18.03.2024 23:27 Відповісти
Не ваши? Ну ок, ждите пока они договорятся, раз у вас проблем нет.
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19.03.2024 00:04 Відповісти
А ми й так ніби чекаємо, через поганців у владі ( не тільки в нашій, а й у вашій ), але рано чи пізно позов до міжнародного суду таки буде і республіканці сьогодні активно штовхають США, щоб розділити відповідальність в компанії з підерацією (дуже престижна компанія, всі заздритимуть, особливо Китай з Іраном). Гарантії підписували на одному документі разом? Відповідати за невиконання доведеться теж разом це вам любий юрист підтвердить.
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19.03.2024 00:32 Відповісти
Їхній лідер, республіканців , Трамп, більше за все на світі любить диктаторів, гроші, брехун, і знаважає солдат що полягли за батьківщину і називає їх лузерами, користується проститутками і зраджує дружину. Зараз це ще ті республіканці і як швидко можна деградувати.
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18.03.2024 22:38 Відповісти
Я за безпроцентный кредит в размере 200 миллионов на 10 лет. Но только ОРУЖИЕМ(деньги Зеленое шапито украдет),и ЛЮБЫМИ ВИДАМИ ОРУЖИЯ которое закажет ВСУ включая дальнобойные томагавки,самолеты со всем набором ракет и разрещение бить по военным обьектам парашки влючая Крымский мост и любые другие мосты,нефтебазы ЖД узлы на территории парашки. А если русские фашисты будкут грозить ядеркой-у нас пролно ОЯТ из Чернобыля который мы можем в боеголовку Томагавка засунуть и на москву послать-но это на самый крайний случай,чтобы орки знали что ответ будет. Отдавать кредит будем из конфискованных российских активов решением Международных судов в качестве компенсации за ущерб Украине со стороны парашки
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18.03.2024 22:39 Відповісти
Може 200 млрд на 10 років?
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18.03.2024 22:42 Відповісти
А если Томагавков не дадут, то тогда вы против?
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18.03.2024 22:46 Відповісти
Яка ж тоді це допомога, це кредит під заставу майна України і їх надр.
Слова допомога випадає з контексту сказаного конгресменом.

За народною приказкою це звучить «зідрати останню шкуру».

Як зруйнована країна має віддавати цю позику я навіть не уявляю.

Хочеться знати подробиці цього бізнес плана.
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18.03.2024 22:42 Відповісти
Краще, ленд-ліз - це з запасів армії США, ніж позика, бо гроші по-крадуть. як завжди.
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18.03.2024 22:45 Відповісти
класний будапешт підписали. Це він типу так лендліз пропонує? Клоуни срані, яким **** у нього взагалі слова "допомога" і "кредит" в один рядок лягли....
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18.03.2024 22:51 Відповісти
"380 мільярдів доларів російських суверенних активів заморожено, 200 мільярдів доларів у Бельгії, і нам потрібно отримати ці гроші, щоб допомогти Україні та допомогти собі".

Ось тут і собака зарита чого Джонсон блокує допомогу. Такий ласий кусінь ті заморожені рашистські активи, кожен хоче собі урвати чим більше. А те що Україні з того рашистського бабла мало що дістанеться було видно з самого початку коли вони розказували, що немає механізму конфіскації, і що це підірве довіру інвесторів до Заходу. Тепер придумали механізм. Але нехай гризуть, може заодно і парашу на шмаття порвуть.
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18.03.2024 23:05 Відповісти
ср*ные американцы. пусть горят в аду в мест с кацапами. Приехать в истекающую кровью страну и начать требовать бабла. А может отдадите сначала свой долг, гниды, который вы нам не отдали за яо, ракеты и самолеты?
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18.03.2024 23:08 Відповісти
Світ-лайно.
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18.03.2024 23:56 Відповісти
Трамп з республіканцями мага, виконуєть завдання убивці-прутіна, як звичайні агенти ФСБ патрушева! Задання воєнного злочинця-прутіна, блокування допомоги Україні! Це, агент ФСБ трамп, і виконує!
Грошей хоче з кров'ю отримати від прутіна.
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19.03.2024 00:25 Відповісти
Да хоть с процентами, проблема в том что Байден и дерьмократы помогать не хотят вообще. Сколько с начала "СВО" Байда уничтожил касетных боеприсов? Не передал, а специально уничтожил? А как там принятый 2мя палатами лендлиз? Походу Байда на проводе у путлера, даже пропагандистская мощная машина заработала так же у нас как на расеюшке. Тупорылые дегенераты валят веря пропаганде считают что байда и дерьмократы красавчики. Вся надежда Украины на ТРАМПА.
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19.03.2024 00:26 Відповісти
Вартістья ядерного арсеналу України, на час його знищення становила 170 млрд вічно зелених доларів.Помножити цифіру на інфляцію за всі роки, і з Будапештськими папірцями ,де стоять підписи "гарантів" недоторканості українських границь ,в тому числі і американських аферистів,котрі мають підкилимні домовленості із куйлом -окупантом ще з тих часів про поділ України в міжнародні суди із позовом повернення вартості ядерного арсеналу в нинішніх цінах.Цифіра мабуть би набігла ,під триліон американських папірців...
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19.03.2024 00:45 Відповісти
Ви б тих мільярдів по побачили anyway - їх би просрали на грецку виборцям а переважно вони би опинилися у кишенях олігархів
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19.03.2024 01:01 Відповісти
Українці так і не бачуть тих лярдів ,котрі їм належать . За них американські лицеміри і брехуни купують собі "дрінка" .І яка Тобі різниця, куда б потратили свої гроші українці???
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19.03.2024 01:07 Відповісти
На зброю могли б витратити
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19.03.2024 03:29 Відповісти
Добавте до списку окрім американських брехунів і лицемірів, ще й наших
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19.03.2024 05:23 Відповісти
гречка - це смачно, от би хто мені мішечок гречки подарував.
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19.03.2024 01:20 Відповісти
Завжди брав українську гречку у великому корейському супермаркеті. Вже рік як тільки російська та турецька. російська в рота не полізе а турецька не смачна 😐
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19.03.2024 04:08 Відповісти
Колись я вірив у добро і демократію, верховенство закону і усіляки гарантіі … все пусте.. цей світ заслуговує на 3 світову
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19.03.2024 01:17 Відповісти
"Це буде новий спосіб ведення бізнесу".
Це все, що потрібно знати про американську політику.
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19.03.2024 01:19 Відповісти
Если, не дай Бог, фронт рухнет, путин усилится не только за счет населения Украины (как это было на захваченных территориях), но и за счет ресурсов, технологий и предприятий (например, Южный машиностроительный завод, который известен производством межконтинентальных ракет "Сатана"). Я даже не упоминаю захваченное западное оборудование и технологии. После этого он двинется дальше на западные страны. И тогда, согласно договору НАТО, США придется отправлять своих детей на войну. Не понимаю, почему об этом наши политики не говорят в обращениях к США и западным союзникам
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19.03.2024 01:31 Відповісти
Це нова версія страшилки про бурятів ?
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19.03.2024 07:41 Відповісти
Перед тим, як надавати фінансову допомогу, треба повісити Зеленського і його Зебілів.
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19.03.2024 01:32 Відповісти
Спасібо, насяльніка)
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19.03.2024 01:51 Відповісти
Ядерное оружие кто отдал Кравчук ,****,люди гибнут и эти хотят бизнеса они вообще представляют что будет если русские оккупируют и заставят воевать украинцев против Европы ,циничные какие твари,ну и партнёр,посчитали достаточно кинули бизнесе на крови украинцев
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19.03.2024 02:18 Відповісти
Заспокійтесь будь ласка, не буде ніякої війни між рашкою і Європою. Максимум світ повернеться до часів холодної війни 2.0, потім прикордонні конфлікти з китайозами і так далі. Двохполюсний світ це те що їм потрібно, те на що в них кам'яна ерекція, а третя світова у привичному сенсі нікому вже не вигідна, ринкова економіка зробила свою справу, та й не заробиш на ній так як на епічному протистоянні русского медведя і дяді Сема.
Досягнення потипу гонки за космос, всіляких там епічних сніжинків на Кубі і дрисні у В'єтнамі, от часи за якими вони сумують...
Я просто не розумію, хто вбив вам у голову війну рашиків з Європою?
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19.03.2024 05:22 Відповісти
Всі крім вас знають, що буде та війна. І в першу чергу українців москва насильно відправить на м'ясні штурми на Європу. В першу чергу вони захочуть завоювати все те що будь коли було в їх імперії. Що тут не ясного.
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19.03.2024 06:44 Відповісти
Це трошки смішно), але і сумно водночас.
1) Українці зараз трошки перебільшують значення цієї війни для світу, порівнюючи її з початком тої ж 2 світової, роблячи з нас таку собі Чехословаччину 21 століття. Це звісно не дивно, для нас це війна за виживання, але для світу, це не більше чим черговий конфлікт десь там....
2) Сама суть третьої світової, як військового конфлікту в 21 столітті при наявності тої ж ЯЗ і технологій це сюр. Зараз якщо ви заглибетесь у суть останніх подій, ви помітите цікавий факт, воюють впершу чергу:
1] дві відсталі країни третього світу;
2] або ж хтось більш розвинений або багатший анексує частину сусіда, який схожий більше на бідуїнів з палками. ( самі виберете який з варіантів вам більше подобається ізастосуєте для нашої ситуації)
3) Останні конфлікти рф, це війни з чечньою, сирією, грузією і тепер Україна. Зі списку виділяється лише сирія, це типовий совковий прийомчик зі збільшення впливу в регіоні, все решта примусово-добровільне збирання земель у новий совок2.0 чи російську імперію 21 століття.
Отже, якщо совок не прагнув проти того ж НАТО, то тепер точно ніяка рашиляндія цього не зробить. Крупномаштабний конфлікт з країнами того ж блоку, це вистріл в голову і вбивство і так цікаво поставленої економіки рашистану. Ніякий Китай, який побудував свою економіку за рахунок західних компаній в таку дрисню не впишеться, бо представити що у країні населення якої більше міліарда в однин момент обрубаються потоки грошей, це страшний сон.
Ваші слова про невідворотність цієї війни, більше смакують на пропаганду, яка затуманює вам реальну картину. Зараз 21 століття, тож просніться!!!!!
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19.03.2024 08:06 Відповісти
Махно воював з китайськими добровольцями з красной армії

ніяких думок таких факт не викликає ?
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19.03.2024 07:25 Відповісти
А козаки брали участь у столітній війні, і що?
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19.03.2024 08:08 Відповісти
ну значить, думок не викликає

добре - без думок легше жити
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19.03.2024 15:32 Відповісти
Ну як я бачу вам точно
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19.03.2024 15:37 Відповісти
Саме цікаве, що ці кредити які вбільшості змародерили зелені виродки будуть віддавати ще наші внуки.... Будь проклятий той 2019 рік, ліпше б воно від передозу клигнуло!!!
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19.03.2024 05:16 Відповісти
Це типу виділяють 50 мільярдів, 40 із них витрачаються всередині США на виробництво, 10 це логістика.
Платники податків України, які і так ледве стягують - поверніть нам 50 мільярдів 🤦
Краще розблокуйте 300 мільярдів російських активів і продайте нам те що маєте на складах в надлишку, а не морочте голову🤬
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19.03.2024 06:00 Відповісти
За словесами "партнери... скільки, стільки потрібно... невїбенні санкції..." чітко читається "бабло... і нафіг ви нам потрібні"
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19.03.2024 06:05 Відповісти
Нехай засуне свою позику в одне місце. В кого ми перетворились?!!! Приймаємо таких гнид і слухаємо (((((
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19.03.2024 06:33 Відповісти
Ну він не вам і пропонує . А зеля ввзьме хоч під які зобов'язання, головне шоб було шо вкрасти.
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19.03.2024 07:42 Відповісти
А віддати повинні будуть наступні покоління (
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19.03.2024 08:34 Відповісти
в Харьков пусть приедет.что тогда скажет.
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19.03.2024 06:52 Відповісти
То саме й скаже, йому яка різниця Харків, Одеса чи Херсон? Ну можливо ще покорить стурбовану гримасу, але це не поміняє суть
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19.03.2024 08:35 Відповісти
там не совести не сути. потому и *******.
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19.03.2024 17:23 Відповісти
Майкл Джонсон запропонував новий пакет допомоги для України, в якому не буде грантів, а буде програма на кшталт ленд-лізу. Але на відміну від ленд-лізу, який президент США може виконати, а може й ні, ця програма не буде підпорядкована президенту. Тобто Конгрес, а не президент, вирішуватиме, яка допомога та які види озброєнь увійдуть до пакету. І це буде закон, який Байден не зможе заблокувати, як він це зробив із ленд-лізом.
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19.03.2024 06:53 Відповісти
Той сенатор який заблокував 40 млрд для України.Був би я поруч в пику плюнув би собаці.
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19.03.2024 07:10 Відповісти
Вас не турбує цікавий факт, що ми називаємо його собакою, дураком, гнилою.... в той час як самі є відсталими підуїнами? Ну в порівнянні з ними звісно
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19.03.2024 08:37 Відповісти
Ви праві.Свого часу клюнули на це кідалово.Буде як з афганом.
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19.03.2024 10:48 Відповісти
важко зрозуміти про що йдеться - якби була пряма цитата англійською мовою то може я б теж запалав праведним гнівом

разом з тим, Ліндсі Грем послідовно підтримує Україну, тому я прочитав вищенаведену цитату отак : заморожені 300 мільйярдів бабла урусів передаються в якості позики Україні з вимогою повернути без відсотків ; Україна заробляє на цих 300 мільйярдах відсотки, які залишає собі, а 300 мільйярдів повертає

ну, є предмет для торгівлі, і повертать ці 300 мільйярдів бабла урусів на тлі руйнування, які уруси вчинили в Україні, - це вже занадто ! але треба торгуватись, знаходити технічні деталі, історичні факти, легальні прецеденти

американці поважають тих хто торгується і не уступає, їх заводить сам процес, ну така вже ментальність, що зробиш
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19.03.2024 07:17 Відповісти
"Це буде новий спосіб ведення бізнесу..." - у пациків це просто бізнес! А у нас це стоїть питання життя і смерті.
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19.03.2024 07:43 Відповісти
Ваші слова та у вуха обурених українців, надіюсь вони колись зрозуміють що для світу це просто бізнес на нашій крові
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19.03.2024 08:38 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь, гои!
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19.03.2024 07:54 Відповісти
Коли забирали ядерну зброю було все окей, a тепер р ижий клоун якому на повії сплатити потрібно, на дурнуваті різні заходи ,потрібно ,бабло а Україна стікає ,кров'ю,а рижий маразматик разом з вбивцею раші одне ціле!
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19.03.2024 08:10 Відповісти
Євросоюз хоче запровадити мито на імпорт зерна з Росії та Білорусі у розмірі 95 євро за тонну.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, нове правило найближчим часом запровадить Єврокомісія. Зазначається, що мито також планують поширити на олійні культури та продукти їх переробки

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19.03.2024 08:16 Відповісти
Короче гондон трамп ещё не став президентом руководит всей внешней политикой. А розовые пони всё ни как не возьмут в толк что система прогнила.
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19.03.2024 08:56 Відповісти
Тобто ця війна просто бізнес для Грема і таких як він діячів. Беріть ту срану ссуду, всерівно отдавати не будемо, бо нічого з Будапештского меморандуму не виконано. Будемо судитись вічно.
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19.03.2024 10:53 Відповісти
Якщо за цю позику запропонують повний асортимент озброєння, включаючи авіацію і далекобійні ракети, треба безумовно її брати,а віддавати позику можна і десятиліттями, як ленд-ліз у ДСВ
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19.03.2024 12:38 Відповісти
О! Фанклюб Трумпа вже тут як тут.
У повному складі чи ніт?..
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19.03.2024 17:14 Відповісти
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