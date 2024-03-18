Допомога Україні від США має надаватись у вигляді безпроцентної позики, - сенатор Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримує надання допомоги Україні у вигляді безпроцентної позики та сподівається, що найближчими днями відповідний проєкт буде представлений в Палаті представників США.
Про це американський політик заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Сенатор наголосив, що передав Президенту України Володимиру Зеленському меседж: "Америка хоче допомогти, але у нас є проблеми вдома, які ми повинні почати вирішувати. У нас зламаний кордон. Чи можемо ми вирішити це питання до виборів? Я сумніваюся, але ми повинні продовжувати намагатися".
Грем також висловив сподівання, що у Палаті представників домовляться щодо безпеки кордону та допомоги України, Ізраїлю та Тайваню.
"Я дізнався, що 380 мільярдів доларів російських суверенних активів заморожено, 200 мільярдів доларів у Бельгії, і нам потрібно отримати ці гроші, щоб допомогти Україні та допомогти собі. Тож я сказав президентові, що готовий допомогти Україні, але ми маємо зробити це у формі позики, без відшкодування відсотків. Це буде новий спосіб ведення бізнесу", – сказав сенатор.
Відтак американський політик підтримав ініціативу кандидата в Президенти США від республіканців Дональда Трампа перетворити допомогу на безвідсоткову позику і висловив сподівання, що відповідний документ "пройде Палату представників найближчими днями, а не тижнями".
"Я думаю, що ідея позики буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів", – додав Грем.
Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж раніше схвалений Сенатом. За словами сенаторів, які були на обговоренні, цей проєкт може запропонувати підтримку Україні у вигляді кредиту або лендлізу.
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Насправді Білий дім додав в законопроект про допомогу Україні+Ізраїлю+Тайваню питання про кордон після того, як ще з-за Маккарті стало зрозуміло, інакше питання про допомогу нам - не пройде республіканську більшість в Палаті представників.
Каспаський наратив "розведення сторін".
Ну, не дивно, ти, - давнішній трампіст же ... хіба що не знаю - це так в магашиській методичці викладено? Я вірно здогадався?
молюся Богу я і пиж*у фарісєїв 😬
поступив в Сенат 19 січня 2022 від республіканців
підтримали в Сенаті 6 квітня 2022 зі змінами в гіршу сторону (щоб не було звітів, та закінчився 1 жовтня 2023)
підписали 9 травня 2022
майже 4 місяці
Така собі допомога
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На фото: Сенатори Сполучених Штатів Америки Сем Нанн і Річард Лугар повертають два ключа, щоб ініціювати знищення ракетно-ядерного сховища на розформованій військовій базі у Хмельницькій області 23
Слова допомога випадає з контексту сказаного конгресменом.
За народною приказкою це звучить «зідрати останню шкуру».
Як зруйнована країна має віддавати цю позику я навіть не уявляю.
Хочеться знати подробиці цього бізнес плана.
допомогти Україні тадопомогти собі".
Ось тут і собака зарита чого Джонсон блокує допомогу. Такий ласий кусінь ті заморожені рашистські активи, кожен хоче собі урвати чим більше. А те що Україні з того рашистського бабла мало що дістанеться було видно з самого початку коли вони розказували, що немає механізму конфіскації, і що це підірве довіру інвесторів до Заходу. Тепер придумали механізм. Але нехай гризуть, може заодно і парашу на шмаття порвуть.
Грошей хоче з кров'ю отримати від прутіна.
Це все, що потрібно знати про американську політику.
Досягнення потипу гонки за космос, всіляких там епічних сніжинків на Кубі і дрисні у В'єтнамі, от часи за якими вони сумують...
Я просто не розумію, хто вбив вам у голову війну рашиків з Європою?
1) Українці зараз трошки перебільшують значення цієї війни для світу, порівнюючи її з початком тої ж 2 світової, роблячи з нас таку собі Чехословаччину 21 століття. Це звісно не дивно, для нас це війна за виживання, але для світу, це не більше чим черговий конфлікт десь там....
2) Сама суть третьої світової, як військового конфлікту в 21 столітті при наявності тої ж ЯЗ і технологій це сюр. Зараз якщо ви заглибетесь у суть останніх подій, ви помітите цікавий факт, воюють впершу чергу:
1] дві відсталі країни третього світу;
2] або ж хтось більш розвинений або багатший анексує частину сусіда, який схожий більше на бідуїнів з палками. ( самі виберете який з варіантів вам більше подобається ізастосуєте для нашої ситуації)
3) Останні конфлікти рф, це війни з чечньою, сирією, грузією і тепер Україна. Зі списку виділяється лише сирія, це типовий совковий прийомчик зі збільшення впливу в регіоні, все решта примусово-добровільне збирання земель у новий совок2.0 чи російську імперію 21 століття.
Отже, якщо совок не прагнув проти того ж НАТО, то тепер точно ніяка рашиляндія цього не зробить. Крупномаштабний конфлікт з країнами того ж блоку, це вистріл в голову і вбивство і так цікаво поставленої економіки рашистану. Ніякий Китай, який побудував свою економіку за рахунок західних компаній в таку дрисню не впишеться, бо представити що у країні населення якої більше міліарда в однин момент обрубаються потоки грошей, це страшний сон.
Ваші слова про невідворотність цієї війни, більше смакують на пропаганду, яка затуманює вам реальну картину. Зараз 21 століття, тож просніться!!!!!
ніяких думок таких факт не викликає ?
добре - без думок легше жити
Платники податків України, які і так ледве стягують - поверніть нам 50 мільярдів 🤦
Краще розблокуйте 300 мільярдів російських активів і продайте нам те що маєте на складах в надлишку, а не морочте голову🤬
разом з тим, Ліндсі Грем послідовно підтримує Україну, тому я прочитав вищенаведену цитату отак : заморожені 300 мільйярдів бабла урусів передаються в якості позики Україні з вимогою повернути без відсотків ; Україна заробляє на цих 300 мільйярдах відсотки, які залишає собі, а 300 мільйярдів повертає
ну, є предмет для торгівлі, і повертать ці 300 мільйярдів бабла урусів на тлі руйнування, які уруси вчинили в Україні, - це вже занадто ! але треба торгуватись, знаходити технічні деталі, історичні факти, легальні прецеденти
американці поважають тих хто торгується і не уступає, їх заводить сам процес, ну така вже ментальність, що зробиш
Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, нове правило найближчим часом запровадить Єврокомісія. Зазначається, що мито також планують поширити на олійні культури та продукти їх переробки
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У повному складі чи ніт?..