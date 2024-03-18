Віцепрем’єр Італії Сальвіні про результати "виборів" у РФ: "Вибір російських виборців необхідно прийняти"

У той час як західні лідери критикують псевдовибори в Росії, віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що "вибір російських виборців необхідно прийняти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Сальвіні, який є лідером італійської ультраправої партії "Ліга" і був вірним союзником Путіна до вторгнення Росії в Україну, заявив, що результат "виборів" необхідно прийняти, тому що "коли люди голосують, вони завжди мають рацію".

"Вони проголосували, і ми це визнаємо, сподіваючись, що 2024 рік стане роком миру", - сказав Сальвіні.

Також читайте: "Вибори" на окупованих територіях України свідчать про те, що РФ не шукає шляху до миру, - МЗС Британії