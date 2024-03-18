Мобілізовані медики можуть отримати офіцерське звання після 40 днів перепідготовки, - Міноборони
Міністерство оборони запроваджує нову систему навчання для мобілізованих медиків. За 40 днів підготовки вони мають можливість отримати офіцерське звання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Нова і більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ – для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.
Новий формат перепідготовки медиків, які служать в ЗСУ, передбачає можливість навчання за змішаною формою: теоретична частина онлайн і 18 днів практичної частини офлайн в академії.
"Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді", – зазначили у Мінобороню
Очні курси на даний момент пройшли 118 мобілізованих медиків.
Водночас цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів. За чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах.
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А воно он, як СРАТЬєхи мислять швидко.
Це виходить що ну кожному медінституті в Україні була військова кафедра?
В США, наприклад, для офіцерського звання треба так попотіти, що совкам і не снилося.
Нам би теж людям із хорошою вищою освітою давати звання офіцера, це б мотивувало. І справа не в зарплаті. Уявіть ситуацію: людина закінчила Шевченка/Могилянку/КПІ і після мобілізації попадає під командування якогось тупого колхозніка, який навіть грамотно писати не вміє! Чи буде це ефективний боєць?
В бойовій ситуації вся "могилянка" може бути do dupy, якщо той, хто вміє грамотно писати, не опанує себе чи не впаде в паніку.
І тоді до тями його може привести та врятувати саме "малограмотний_колхознік", який не піддасться паніці та холоднокровно віддає накази, розуміючи ситуацію.
Як тобі африкане - подобається власний висер? Я чому так реагую? у мене є знайомий, що був в АТО, а зараз займається особисто тваринництвом. Коли я познайомився з ним, то побачив, що він не дарма командував в Ато розрахунком і мав спілкування на рівних хоч із полковниками. Тоді ж ще не було пропозиції розстрілювувати за непокору. А розумні доводи приводили неадекватів в реальність. Вміє чоловік думати і пприймати рішення на певному рівні. Він би ніколи б не зібрав для нагородження найкращих артилерістів поряд з лінією бойових зіткнень. А по африканському він - тупий калхознік. Хоча у нього технікумовський диплом металурга.
По-вашому, селянин не може вищу освіту отримати? Моя мама з села і червоний диплом універу Шевченка має!
І так, приймати рішення може і, приміром, хороший керівник середньої ланки, у якого в підпорядкуванні люди були...
- Санітар, винеси сміття, помий підлогу!!!
- Не санітар, а пан підполковник-санітар! Я 40 діб проходив перепідготовку і 6 років на війнонькі!
Штатний розпис під медика - офіцера? Це хто? Бойовий медик, чи психіатр, який виписує снодійне?
Офіцер - це як мінімум командир роти, медвзводу роти, а де ті, хто на нулях доставить на евакуацію.
Так можна рядового кулеметника зробити командиром роти.
Де клепка?
В тут тиловий медик в офіцери на ротну посаду...?
Ви там з чим дружете?
Паперової волокіти буде більше ніж виконання безпосередніх обов'язків.
Короче, квартал крєпчаєт