Мобілізовані медики можуть отримати офіцерське звання після 40 днів перепідготовки, - Міноборони

Міністерство оборони запроваджує нову систему навчання для мобілізованих медиків. За 40 днів підготовки вони мають можливість отримати офіцерське звання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Нова і більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ – для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.

Новий формат перепідготовки медиків, які служать в ЗСУ, передбачає можливість навчання за змішаною формою: теоретична частина онлайн і 18 днів практичної частини офлайн в академії.

"Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді", – зазначили у Мінобороню

Очні курси на даний момент пройшли 118 мобілізованих медиків.

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Водночас цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів. За чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах.