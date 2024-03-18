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Новини Війна
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Мобілізовані медики можуть отримати офіцерське звання після 40 днів перепідготовки, - Міноборони

медик

Міністерство оборони запроваджує нову систему навчання для мобілізованих медиків. За 40 днів підготовки вони мають можливість отримати офіцерське звання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Нова і більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ – для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.

Навчання мобілізованих медиків

Новий формат перепідготовки медиків, які служать в ЗСУ, передбачає можливість навчання за змішаною формою: теоретична частина онлайн і 18 днів практичної частини офлайн в академії.

"Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді", – зазначили у Мінобороню

Очні курси на даний момент пройшли 118 мобілізованих медиків.

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Водночас цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів. За чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах.

Автор: 

Міноборони (7475) лікарі (1290) мобілізація (3116)


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Топ коментарі
+8
А майора дадуть, чи то тільки смазливим малоліткам дають?
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18.03.2024 21:18 Відповісти
+6
Щодо совдепії. то кожен медичний фахівец, не враховуваючи санітарок, мав віійськовий квіток і відповідно звання.
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18.03.2024 21:24 Відповісти
+5
5-6 років у мед.вищі спочатку, потім інтернатура. А потім 40 днів і будеш лейтенантом медичної служби. За вісім років, випускник військового вчилища вже буде старлеєм чи капітаном
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18.03.2024 21:28 Відповісти
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18.03.2024 21:07 Відповісти
Ванюшку обнулити
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18.03.2024 21:12 Відповісти
А майора дадуть, чи то тільки смазливим малоліткам дають?
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18.03.2024 21:18 Відповісти
Пройшло тільки 10 років московської війни…, а які вчасно прийняті рішення!! А кажуть, що ота совдепія в Україні, закінчилася…
А воно он, як СРАТЬєхи мислять швидко.
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18.03.2024 21:18 Відповісти
Щодо совдепії. то кожен медичний фахівец, не враховуваючи санітарок, мав віійськовий квіток і відповідно звання.
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18.03.2024 21:24 Відповісти
мало того - наскільки я памятаю, то лікар мав звання не нижче капітана. Лікар учебки в Новопетрівському під Бердянськом був майором. А вже фельдшер у нього був чи то старший сержант чи лейтенант, цього точно не скажу.
Це виходить що ну кожному медінституті в Україні була військова кафедра?
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19.03.2024 09:00 Відповісти
Совок якраз у тому, що за 40 днів можна стати "офіцером".

В США, наприклад, для офіцерського звання треба так попотіти, що совкам і не снилося.
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18.03.2024 21:41 Відповісти
в США в медицинських універах немає військової кафедри і там не присвоюють при випуску мінімальне офіцерське звання - младший літінант, як у Баканова
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18.03.2024 21:46 Відповісти
А чому ти вважаєш, що вивчаючи медицину не треба потіти? лікар не штурмовик і не піхотинець
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19.03.2024 09:02 Відповісти
Саме тому, що треба попотіти, вивчаючи медицину, офіцерське звання за 40 днів -- це совок.
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19.03.2024 19:29 Відповісти
Фигассе. За 40 дней офицера получить
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18.03.2024 21:23 Відповісти
5-6 років у мед.вищі спочатку, потім інтернатура. А потім 40 днів і будеш лейтенантом медичної служби. За вісім років, випускник військового вчилища вже буде старлеєм чи капітаном
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18.03.2024 21:28 Відповісти
Правильне рішення. Знаю без перебільшення геніальних лікарів, які змушені бути фельдшерами чи як це там називається, бо не проходили військову кафедру, а тому не можуть бути медиками. Треба було раніше, але маємо те що маємо.
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18.03.2024 21:25 Відповісти
А чому лише медики? У США у Другу світову офіцерами ставали чимало мобілізованих із вищою освітою.... Причому, деяким і майора давали!
Нам би теж людям із хорошою вищою освітою давати звання офіцера, це б мотивувало. І справа не в зарплаті. Уявіть ситуацію: людина закінчила Шевченка/Могилянку/КПІ і після мобілізації попадає під командування якогось тупого колхозніка, який навіть грамотно писати не вміє! Чи буде це ефективний боєць?
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18.03.2024 21:40 Відповісти
Є така приказка: хочеш бути слоном -- клади (вибачте, сери) великими купами.

В бойовій ситуації вся "могилянка" може бути do dupy, якщо той, хто вміє грамотно писати, не опанує себе чи не впаде в паніку.

І тоді до тями його може привести та врятувати саме "малограмотний_колхознік", який не піддасться паніці та холоднокровно віддає накази, розуміючи ситуацію.
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18.03.2024 21:45 Відповісти
Беручи до уваги, що теперішні вузи - це просто продаж дипломів в розстрочку - офіцери, ще з них ті будуть...
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18.03.2024 22:07 Відповісти
Щоб такого не було, той, хто грамотний має бути діловодом, штабним офіцером, логістом і тд і тп...
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19.03.2024 23:04 Відповісти
совке мислення: з вищою освітою мівський тупак - абсолютно розумний у всьому, а людина від землі (колгоспників нема вже більше тридцяти років) тупа за визначенням. хоч і має офіцерське чи сержантське звання (бо хто ж його поставить командувати?).
Як тобі африкане - подобається власний висер? Я чому так реагую? у мене є знайомий, що був в АТО, а зараз займається особисто тваринництвом. Коли я познайомився з ним, то побачив, що він не дарма командував в Ато розрахунком і мав спілкування на рівних хоч із полковниками. Тоді ж ще не було пропозиції розстрілювувати за непокору. А розумні доводи приводили неадекватів в реальність. Вміє чоловік думати і пприймати рішення на певному рівні. Він би ніколи б не зібрав для нагородження найкращих артилерістів поряд з лінією бойових зіткнень. А по африканському він - тупий калхознік. Хоча у нього технікумовський диплом металурга.
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19.03.2024 09:16 Відповісти
Колхознік НЕ ДОРІВНЮЄ селянин! Колхознік - це бидло-люмпен, кугут, жлоб. Багато різних визначень є...
По-вашому, селянин не може вищу освіту отримати? Моя мама з села і червоний диплом універу Шевченка має!
І так, приймати рішення може і, приміром, хороший керівник середньої ланки, у якого в підпорядкуванні люди були...
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19.03.2024 23:05 Відповісти
ну так зміни риторику, колгоспників - що дебілів, що з вищою освітою дибілів, що найрозумніших і найчесніших людей давно вже немає. тож не починай сіяти протистояння. А то я всіх, що мають дачі чи маєтки не в міській забудові як для прикладу в Кончі-Заспі теж буду називати калхозніками. ти справді не хочеш бачити дебілізму свого висеру? ще одні такі самі як ти називають сільських жителів, а це переважно є українці, рагулями. не бачучи поряд такого низькопробного людиноподібного гівна в місті, що стає зрозуміло - випад не проти сільських жителів, випад проти носіїв української культури.
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20.03.2024 12:04 Відповісти
Рагулями, до речі, спочатку називали саме міських жителів, які приїхали із села і вирішили говорити на "общєпонятном", щоб здаватися "городськими"... Це потім уже значення слова змінилося!
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20.03.2024 13:20 Відповісти
Недавно писали, что офицеров не хватает. Решение.
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18.03.2024 21:40 Відповісти
Я так зрозумів, що медики будуть офіцерами саме медичної служби...
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18.03.2024 21:42 Відповісти
Ну так не вистачає, бо лейтенантом можна стати лише при підписанні контракту на 5 років. Мої знайомі послали куди подалі, і досі сержанти.....
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19.03.2024 08:18 Відповісти
ото карьера почне перти. хабарі...
- Санітар, винеси сміття, помий підлогу!!!
- Не санітар, а пан підполковник-санітар! Я 40 діб проходив перепідготовку і 6 років на війнонькі!
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18.03.2024 21:51 Відповісти
А мона зразу генерала за 60 діб?
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18.03.2024 21:54 Відповісти
Ні. В генералів є свої діти...
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18.03.2024 22:08 Відповісти
Так. Для цього не потрібно мати військову освіту/кар'єру. Присвоюється презом хоч собаці.
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19.03.2024 07:59 Відповісти
Медики і на хрін не потрібні зараз. Так що велком в штурмовики.
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18.03.2024 22:23 Відповісти
Яка ***** це придумала?
Штатний розпис під медика - офіцера? Це хто? Бойовий медик, чи психіатр, який виписує снодійне?
Офіцер - це як мінімум командир роти, медвзводу роти, а де ті, хто на нулях доставить на евакуацію.
Так можна рядового кулеметника зробити командиром роти.
Де клепка?
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19.03.2024 00:30 Відповісти
За два місяці виховати придатного до бою командира взводу - це не реально.
В тут тиловий медик в офіцери на ротну посаду...?
Ви там з чим дружете?
Паперової волокіти буде більше ніж виконання безпосередніх обов'язків.
Короче, квартал крєпчаєт
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19.03.2024 00:34 Відповісти
Командир медроти - генерал-лейтенант. Санітари - капітани і майори. Фельдшер - підполковник. Нормально.
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19.03.2024 08:20 Відповісти
Запізніла інформація, бо мій племінник ще того року отримав звання після таки 40 днів очного навчання. Його останній рубіж 3 штурмова Авдіївка, наразі заслужена ротація і приготування до відпустки у Німеччині, до мене.
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19.03.2024 07:54 Відповісти
ага, таки у відпустку за кордон відпускають? а чому мобілізовані ппро це нічого не знають? чи це тільки тих, хто з третьої штурмової?
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19.03.2024 09:21 Відповісти
Кого ти слухаєш?
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19.03.2024 10:38 Відповісти
 
 