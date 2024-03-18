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Країни ЄС поки що не ухвалили рішення про використання доходів від активів РФ в інтересах України, - Боррель

боррель

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу не змогли дійти згоди щодо використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів.

Це випливає зі слів, сказаних Високим представником Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем після закінчення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проблемою є правове підґрунтя та фінансові наслідки конфіскації не активів, а доходів, отриманих від цих активів у результаті цих виняткових обставин. Я не можу сказати, що хтось був проти, але вони хотіли отримати конкретну пропозицію, щоб ретельно вивчити правову основу. Я це розумію, тому що ми живемо в правовій державі, і ми не можемо ухвалювати свавільні рішення. Рішення, які ми ухвалюємо, мають бути сумісними з міжнародним правом. Тому держави-члени ЄС хочуть ретельно вивчити текст, який буде представлений їм за кілька днів", - сказав Боррель.

Він знову наголосив, що йдеться про використання не самих заморожених активів, але доходів від них, щоб "відкласти їх убік, і тепер питання в тому, щоб узяти це і використати на благо України".

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"Після сьогоднішнього обговорення я побачив, що є сильна підтримка. Є деякі члени, які хочуть отримати більше деталей. Але є сильна підтримка взяти доходи від отримання прибутку і використовувати їх для підтримки України. Як? У військовому сенсі, а також для підтримки розвитку української оборонної промисловості. Я маю намір внести цю пропозицію до рішення Ради і працюватиму з Комісією, щоб затвердити постанову ради, щоб держави-члени могли обговорити конкретну пропозицію до засідання Ради Європейського союзу", - розповів голова європейської дипломатії.

Автор: 

Євросоюз (13648) Боррель Жозеп (1074) заморожені активи (579)


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Топ коментарі
+4
Нафту вимірюють барелями, а порожній піззьож - боррелями.
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18.03.2024 22:09 Відповісти
+3
> Проблемою є правове підґрунтя....

Тобто збройна агресія в Європі, де стираються цілі міста з лиця землі і є кілька мільйонів біженців (і сотні тисяч вбитих людей), проблем з правовим підґрунтям немає.

Заяви, що цілу європейську націю треба знищити повністю, цілком вписуються в правове підґрунтя а-ля Брюссель/Страсбург.

А от з конфіскацією грошей агресора неполадочка, правового підґрунтя немає, *****.

P.S. Чому замість "бюрократ" згадується інше слово, що починається на 3,14 а закінчується на "рас"?
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18.03.2024 21:54 Відповісти
+2
Давайте бистріше, наші вже все поділили, вілли в Іспанії вже чекають
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18.03.2024 21:51 Відповісти
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Ну да не треба мілко-не доходи з активів, а самі заморожені активи як репарацію в рахунок виплат кредитів на озброєння від США та й самої ЄС
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18.03.2024 21:41 Відповісти
Що вам мішає. Хіба що пару ракет від ***** по Берліну або по Брюсселю.
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18.03.2024 21:46 Відповісти
А вони і не ухвалять. Гопник кремлядський їм почне розказувати про ядерну зброю і вони знову будуть біжати наввипередки вибачатись перед ним
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18.03.2024 21:49 Відповісти
Значить і не ухвалять. Див. Як це робить американський Конгрес...
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18.03.2024 21:50 Відповісти
Давайте бистріше, наші вже все поділили, вілли в Іспанії вже чекають
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18.03.2024 21:51 Відповісти
> Проблемою є правове підґрунтя....

Тобто збройна агресія в Європі, де стираються цілі міста з лиця землі і є кілька мільйонів біженців (і сотні тисяч вбитих людей), проблем з правовим підґрунтям немає.

Заяви, що цілу європейську націю треба знищити повністю, цілком вписуються в правове підґрунтя а-ля Брюссель/Страсбург.

А от з конфіскацією грошей агресора неполадочка, правового підґрунтя немає, *****.

P.S. Чому замість "бюрократ" згадується інше слово, що починається на 3,14 а закінчується на "рас"?
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18.03.2024 21:54 Відповісти
Вже ж рішились на % закупляти зброю - знову відкат?
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18.03.2024 21:54 Відповісти
Гітлєра теж ублажали, Європейські політики, а воно он, як з концтаборами, вийшло неловко …
Воєний злочинець прутін, робить впродовж 10 років в Україні, Смерть, викрадання дітей, концтабори для Українців, катування….

А Європейські політики, знову водять з ним, тіж самі розмови, що і при гітлєру…
Співпадіння…
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18.03.2024 22:01 Відповісти
Нафту вимірюють барелями, а порожній піззьож - боррелями.
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18.03.2024 22:09 Відповісти
Тіпо може ще й касапам віддасте???може ще щось докинете їм??
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18.03.2024 22:17 Відповісти
Ну ну - продовжують жвакати шмарклі
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18.03.2024 22:19 Відповісти
Навіть на це не здатні! Коли вже вас накриють!!!
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18.03.2024 22:23 Відповісти
Какие проблемы складывать доходы в отделюную корзину тоже замороженную ,и на эту сумму выпустить евробонды и дать их Украине. Когда Украина получит решения международных судов о конфискации россимущества в обеспечении по искам(ущерб нанесенный российским нападением)-эти конфискованные средства будут идти в погашение евробондов. и главное:деньгами давать только мизер-только на пенсии и соцпрограммы. Основная часть денег\евробондов должна идти в виде ОРУЖИЯ-оружие Зеленые не смогут украсть. И Украине нужно в первую очередь оружие,причем не обязательно Европейского проихводства
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18.03.2024 23:01 Відповісти
Бордель, ліпше тримайте в себе. Бо як дасте розійдеться все по приватних кишенях. Ліпше якось потім, коли вже Зеленський з компанією в СІЗО будуть.
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18.03.2024 23:17 Відповісти
Країни-куколди, бабло не пахне?
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18.03.2024 23:17 Відповісти
Ну да ладно, один раз и можно. А то, только попроси, а тут же приехало. Верим что скоро.
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18.03.2024 23:28 Відповісти
Баррель меньше бы говорил, а больше делал....
Говорит, говорит-обещает, обещает...., а толку нет.
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19.03.2024 04:32 Відповісти
а кто-то сомневался?
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19.03.2024 05:49 Відповісти
Ломают дурочку а сами во всю торгуют с парашей.
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19.03.2024 09:00 Відповісти
Жадібні, полохливі, дуже неквапливі політичні тварини. А шо поробиш, інших союзників в нас нема. Може дотерпимо до їхніх рішень на нашу користь, а може і ні...час покаже.
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19.03.2024 10:47 Відповісти
 
 