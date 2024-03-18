Макрон має право висловлювати свою думку щодо можливої відправки французьких військ в Україну., - Салліван
Президент Франції Емманюель Макрон має повне право говорити про можливу відправку французьких військ до України.
Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, я не можу говорити від імені президента Макрона. Він продовжує публічно висловлювати свою точку зору і, вочевидь, має на це повне право", - сказав він.
Також він нагадав, що американська сторона чітко висловила свою позицію - у тому числі під час звернення президента до нації.
"Ми не відступаємо від цієї позиції сьогодні", - додав Салліван.
Топ коментарі
+16 Urs
показати весь коментар18.03.2024 21:59 Відповісти Посилання
+12 Михайло Иляш
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+9 Colt
показати весь коментар18.03.2024 22:00 Відповісти Посилання
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А невелику копію залишили собі в Парижі, на березі Сени.
і сам обісрався і свого боса байдена обісрав, своєю лєвацькою позицією, не злити плєшивого.
- Ну и вы говорите! (с)
https://www.radiosvoboda.org/a/news-niger-ssha-uhoda-rosia/32864489.html Хунта Нігеру скасувала військову угоду зі США на тлі зближення з росією
Вся голова думками повна
(П. Шабатин, гумореска "Хома і Саливон")