Макрон має право висловлювати свою думку щодо можливої відправки французьких військ в Україну., - Салліван

Президент Франції Емманюель Макрон має повне право говорити про можливу відправку французьких військ до України.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, я не можу говорити від імені президента Макрона. Він продовжує публічно висловлювати свою точку зору і, вочевидь, має на це повне право", - сказав він.

Також він нагадав, що американська сторона чітко висловила свою позицію - у тому числі під час звернення президента до нації.

"Ми не відступаємо від цієї позиції сьогодні", - додав Салліван.

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