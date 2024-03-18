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Новини Війна
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Макрон має право висловлювати свою думку щодо можливої відправки французьких військ в Україну., - Салліван

салліван

Президент Франції Емманюель Макрон має повне право говорити про можливу відправку французьких військ до України.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, я не можу говорити від імені президента Макрона. Він продовжує публічно висловлювати свою точку зору і, вочевидь, має на це повне право", - сказав він.

Також він нагадав, що американська сторона чітко висловила свою позицію - у тому числі під час звернення президента до нації.

"Ми не відступаємо від цієї позиції сьогодні", - додав Салліван.

Читайте також: Австрія не надсилатиме своїх військових до України, - глава МЗС Шалленберг

Автор: 

Макрон Емманюель (1515) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+16
Бельгия передаст Украине 300 бронемашин IVECO LMV и три минных тральщика.
https://pbs.twimg.com/media/GI-IR2xXQAA7yYf?format=jpg&name=small
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18.03.2024 21:59 Відповісти
+12
"Має право" - дякую що дозволили лідеру країни яка незалежна 1500 років висловлювати свою думку.
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18.03.2024 21:56 Відповісти
+9
Макрон уже обошёл США на повороте, пока вы разрешаете ему высказать позицию.
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18.03.2024 22:00 Відповісти
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"Має право" - дякую що дозволили лідеру країни яка незалежна 1500 років висловлювати свою думку.
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18.03.2024 21:56 Відповісти
Бельгия передаст Украине 300 бронемашин IVECO LMV и три минных тральщика.
https://pbs.twimg.com/media/GI-IR2xXQAA7yYf?format=jpg&name=small
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18.03.2024 21:59 Відповісти
Один тральщик. Два других от Нидерландов. Для точности.
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18.03.2024 22:02 Відповісти
В США сейчас суммарно около 30 ТЫСЯЧЬ БТР,БМП,Хамеров разных типов. Но хрена лысого они Украине хотя-бы 1 тысячу передадут-даже самых морадьно и физически устаревших. Америка-скупая скряга. А когда-то я ее уважал
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18.03.2024 22:14 Відповісти
Макрон уже обошёл США на повороте, пока вы разрешаете ему высказать позицию.
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18.03.2024 22:00 Відповісти
Ну все, начинаю учить французский.
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18.03.2024 22:10 Відповісти
Это ведь Франция научила Ам5риканских колонистов Демократии и признала Независимость США. Яйца курицу не учат
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18.03.2024 22:16 Відповісти
Не научила а помогла в революцию за что ей большое спасибо. А по части демократии отцы основатели и так были в курсе.
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18.03.2024 22:26 Відповісти
Французи подарували Америці Статую Свободи.
А невелику копію залишили собі в Парижі, на березі Сени.

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18.03.2024 22:58 Відповісти
Это ж до выборов в США ещё 9 месяцев....
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18.03.2024 22:23 Відповісти
обісрався саліван, дружбан єрмака.
і сам обісрався і свого боса байдена обісрав, своєю лєвацькою позицією, не злити плєшивого.
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18.03.2024 22:00 Відповісти
В Макрона виходь більші яйця чим в Байдена.
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18.03.2024 22:01 Відповісти
на словах. на діях аж ніяк
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18.03.2024 22:05 Відповісти
Має значення не розмір, а наявний тестостерон.
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18.03.2024 22:21 Відповісти
У франции нет и десятой части вооружений что есть у США. Просто США и Байдан изначально поставили на долгую выматывающую Парашку войну-потому дают Украине ровно столько оружия чтобы Украинцы не могли победить. Бидом имевший Лендлиз мог решить вопос год назад-предоставив ВСУ весь необходимый ассортимент
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18.03.2024 22:24 Відповісти
Справедливості заради, США нещодавно обпалились в Афганістані, залишив там цілий арсенал озброєння через те, що афганці не захотіли захищати свою демократію. Тому я б не розраховував на все що завгодно. Крім того треба враховувати економічні/логістичні фактори утримання техніки, темпи опановування техніки і т.д.
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18.03.2024 22:37 Відповісти
Ты сравниваешь Украинцев с Афганцами? Украинцев которые остановили 3-ю армию(парашки) в мире? Победе Украины мешает только недостаток оружия. Причем оружия определенных видов:Авиации,дальнобойных ракет,ракет к РСЗО Хаймарс,МБМП и БТР,минометов систем ПВО. Где ты видел чтобы Украинцы отступая оставляли парашке горы Западного оружия? Ты кацапский шпион под украинским флагом-раз так плохо думаеш об Украинцах
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18.03.2024 22:44 Відповісти
Політикам по барабану, хто там кого зупинив. Вони враховують тільки свій власний досвід, а досвід у США такий собі.
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19.03.2024 07:35 Відповісти
- Доктор! А Фима говорит, что даже в наши годы он может три раза за ночь!
- Ну и вы говорите! (с)
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18.03.2024 22:01 Відповісти
а іностранного легіона більше ні в кого нема ...
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18.03.2024 22:07 Відповісти
Того Легиона аж 8000 бойцов...
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18.03.2024 22:13 Відповісти
Макрон хоч якось хоче реабілітуватись після Нігеру, а США вже змирились що їх потехеньку гонять звідусіль
https://www.radiosvoboda.org/a/news-niger-ssha-uhoda-rosia/32864489.html Хунта Нігеру скасувала військову угоду зі США на тлі зближення з росією
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18.03.2024 22:12 Відповісти
Для розуміння - 25% відсотків уранової руди ЄС отримував з Нігеру, тепер це під контролем росії.
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18.03.2024 22:22 Відповісти
Америка стала жалко выглядеть на фоне Франции. Америку даже Нигер нах послал-американцы утерлись)))
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18.03.2024 22:17 Відповісти
их и венгры послали недавно - тоже утерлись
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18.03.2024 23:40 Відповісти
А Саливон? У Саливона
Вся голова думками повна

(П. Шабатин, гумореска "Хома і Саливон")
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18.03.2024 22:19 Відповісти
Тут он прав, Макрон и дальше будет говорить. Войск не будет.
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18.03.2024 22:20 Відповісти
Будут.
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18.03.2024 22:24 Відповісти
Прувы?
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18.03.2024 22:59 Відповісти
Щас-с !
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19.03.2024 01:53 Відповісти
Ось так виходить боком гра у вибори
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18.03.2024 23:13 Відповісти
Тему репресій перед фейковим обранням нового Гітлера підхопив міністр закордонних справ Великої Британії лорд Девід Кемерон. "Путін усуває своїх політичних опонентів, контролює ЗМІ, а потім коронує себе переможцем. Це не демократія", - наголосив він.
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19.03.2024 08:21 Відповісти
 
 