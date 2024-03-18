Туреччина готова до будь-якої ролі, щоб сприяти переговорам між Україною та РФ, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Однією з тем були переговори з Україною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Туреччини.
Ердоган привітав Путіна з "перемогою на виборах"".
Також президент Туреччини вкотре заявив, що його країна готова взяти на себе будь-яку роль щодо сприяння поверненню за стіл переговорів з Україною.
Топ коментарі
+16 Urs
показати весь коментар18.03.2024 22:40 Відповісти Посилання
+15 Beta Human
показати весь коментар18.03.2024 22:42 Відповісти Посилання
+14 Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар18.03.2024 22:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Турки вроді й не кацапи, але діють схоже: ти його випхав у двері, а він вже у вікно лізе...
ілягла та просить?
Тільки тоді не буде ні Осла ні турок в Україні.
З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, постійно підвищуючи ставки.
Війна стала благом для репутації Китаю як лідера Глобального Півдня, який позиціонує себе як миротворець у конфлікті, звинувачуючи Сполучені Штати у розпалюванні війни через військову підтримку України.
Китаю досі вдавалося уникати нестримної інфляції, яка вразила багато частин світу. Однак те, що Китай із задоволенням імпортує, - це продукти харчування, паливо, добрива та кольорові метали - усі вони серйозно постраждали від війни в Україні. Значна частина українського зерна, яке Путін блокує для транспортування через Чорне море, насправді прямує до Китаю. І в той же час експорт Китаю постраждав від санкцій і уповільнення темпів зростання по всьому світу.
Ще одним важливим аспектом є підписана Сі Цзіньпіном ініціатива «Один пояс, один шлях» на суму 1 трильйон доларів. Близько третини китайських позик для BRI надійшло країнам Перської затоки і, можливо, сьогодні вони більш захищені через високі ціни на нафту. Але ще третина дісталася країнам, що розвиваються, таким як Пакистан і Єгипет, які страждають від катастрофічної інфляції та зростання цін, безпосередньо пов'язаного з війною в Україні.
поскольку посевная в Украине накрылась медным тазом, то прогнозируемый осенью 2024 рост цен на пшеницу сделаете ее недоступной для миллиарда человек ближнего востока, что чревато социальным взрывом апокалиптических масштабов.
И турция находится прямо в его эпицентре.
Поправьте меня, если я не прав.
Чи не краще було б його переробити, наприклад, на спагетті чи локшину? Цей виріб роками зберігається. І експортувати також можна.
Это сильно....
)(уйло! Навіть і не думай завоювати. Україну. Не допоможуть
тобі, навіть твої холуї в тому числі й підступний Юда -Ердоган.
Висновок такий що мобілізуватися не хочуть, а хочуть щоб хтось за них пішов в окоп і підняв прапор над кремлем і приніс їм перемогу.
Чим ви відрізняєтеся від 73% мудрого наріду?