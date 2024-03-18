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Туреччина готова до будь-якої ролі, щоб сприяти переговорам між Україною та РФ, - Ердоган

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Однією з тем були переговори з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Туреччини.

Ердоган привітав Путіна з "перемогою на виборах"".

Також президент Туреччини вкотре заявив, що його країна готова взяти на себе будь-яку роль щодо сприяння поверненню за стіл переговорів з Україною.

Також читайте: Мирні плани щодо війни в Україні без участі РФ не дадуть жодних результатів, - Ердоган

Автор: 

путін володимир (24111) Ердоган Реджеп Таїп (954) переговори з Росією (1300)


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Топ коментарі
+16
чумайдан за путіним носить. Теж роль.
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18.03.2024 22:40 Відповісти
+15
І шо той Пердоган так суєтицця?
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18.03.2024 22:42 Відповісти
+14
В ролі «ідіть нахер»
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18.03.2024 22:40 Відповісти
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чумайдан за путіним носить. Теж роль.
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18.03.2024 22:40 Відповісти
Будь якої? А роз..ярить путіна томагавками з його чемойданом, слабо? Самих дієвий засіб.
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19.03.2024 08:24 Відповісти
ви дивуєте )) По-перше - вони торгівельні партнери (що важливо для Ердогана, зважаючи на "жопу" з економікою), а по друге - вони ідеологічно близькі.
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19.03.2024 21:50 Відповісти
Воно то так, але хочеться, щоб вони посварились
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19.03.2024 23:47 Відповісти
от думаю, як раз на це у них вже не встачить іхнього життя. Не встигнуть.
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19.03.2024 23:53 Відповісти
В ролі «ідіть нахер»
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18.03.2024 22:40 Відповісти
Ну це ви дарма. Президент Туреччини, а не якийсь 3,14здун сказав, що його " країна готова взяти на себе будь-яку роль", потрібно запропонувати негайно вступити у війну на боці України, це суттєво вплине, навіть змусить ***** благати про переговори.
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19.03.2024 01:29 Відповісти
Твоя роль лизати лайно *****
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18.03.2024 22:41 Відповісти
І шо той Пердоган так суєтицця?
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18.03.2024 22:42 Відповісти
так є чого - Великий Туркестан

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18.03.2024 23:47 Відповісти
Він мав на увазі роль проститутки?
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18.03.2024 22:43 Відповісти
Туреччина краіна НАТО? -- Ердоган нічого не путає?
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18.03.2024 22:44 Відповісти
та й і Угорщина, і Словаччина - члени НАТО. Чомусь я впевнений, що і звідти будуть вітати.
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19.03.2024 00:40 Відповісти
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18.03.2024 22:44 Відповісти
А роль рускава ваєннова ******* він зіграти не хоче?
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18.03.2024 22:45 Відповісти
Слідкуйте, хто наввипедки вітає, і спостерігайте в реальному часі, як формується клуб п!дарасів. У найгіршому значенні цього слова.
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18.03.2024 22:45 Відповісти
китаезы и индийцы в первых рядах
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19.03.2024 00:48 Відповісти
Та вже зерновій угоді посприяв, навіть більше - щось гарантував і отримував не погані гроші. Але Україні довелось самостійно вирішувати це питання.
Турки вроді й не кацапи, але діють схоже: ти його випхав у двері, а він вже у вікно лізе...
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18.03.2024 22:49 Відповісти
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18.03.2024 22:50 Відповісти
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18.03.2024 22:51 Відповісти
кремлівський агент ОПЗЖопна партія - підписував оренду для ЧФ на 40 років-Харківська угода з Кремлем.
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18.03.2024 22:53 Відповісти
на манеже будуть усі тє жє - окрім яйценосного адвоката
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18.03.2024 22:54 Відповісти
усі фото вище - зрадницька делегація Мароденрні 29 березня у Стамбулі
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19.03.2024 03:33 Відповісти
Вроде серьёзный дядька, а выходит, что тот же Лукашенко. Что тому, что этому без путина кердык!
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18.03.2024 22:50 Відповісти
"готова до будь-якої ролі"... пані лягла та просить?
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18.03.2024 22:54 Відповісти
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19.03.2024 13:43 Відповісти
С парашкой переговариваться лучше всего с помошью ракет Скальп и Шторм -шедоу а так-же ударных бещпилотников:русские ваньки на болотах только такие аргументы воспринимают. Так что лучше-бы Байрактаров дал,а еще лучше хотя-бы парочку ф 16
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18.03.2024 22:55 Відповісти
Турки хочуть ще після війни заробляти в Україні. Як раніше на "великому потужному будівництві" .
Тільки тоді не буде ні Осла ні турок в Україні.
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18.03.2024 22:56 Відповісти
Та вони ще оком накинули на Крим.
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18.03.2024 23:02 Відповісти
вони там і так будують
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18.03.2024 23:23 Відповісти
турки быстро строят по сравнению с нашими - так и смета получается меньше
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19.03.2024 00:50 Відповісти
Эрдоган любитель ролевых игр. "Это все знают"(с).
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18.03.2024 22:57 Відповісти
🤡🇹🇷
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18.03.2024 22:59 Відповісти
У ******** війнах перемагає не той, хто бере участь, а той, хто виступає посередником і постачає.

З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, постійно підвищуючи ставки.
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18.03.2024 22:59 Відповісти
Як наслідок, чистими бенефіціарами цієї війни є економічно успішні автократії Китаю та Туреччини.
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18.03.2024 23:02 Відповісти
китай больше теряет чем выигрывает тороговые цепочки нарушены - спрос на китайские говно товары упал из-за ухудшение экономики по всему миру
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19.03.2024 00:53 Відповісти
Китай не перебуває у стані війни, він не геополітично ізольований, і він зміг отримати вигоду від ширших наслідків вторгнення Путіна.

Війна стала благом для репутації Китаю як лідера Глобального Півдня, який позиціонує себе як миротворець у конфлікті, звинувачуючи Сполучені Штати у розпалюванні війни через військову підтримку України.

Китаю досі вдавалося уникати нестримної інфляції, яка вразила багато частин світу. Однак те, що Китай із задоволенням імпортує, - це продукти харчування, паливо, добрива та кольорові метали - усі вони серйозно постраждали від війни в Україні. Значна частина українського зерна, яке Путін блокує для транспортування через Чорне море, насправді прямує до Китаю. І в той же час експорт Китаю постраждав від санкцій і уповільнення темпів зростання по всьому світу.

Ще одним важливим аспектом є підписана Сі Цзіньпіном ініціатива «Один пояс, один шлях» на суму 1 трильйон доларів. Близько третини китайських позик для BRI надійшло країнам Перської затоки і, можливо, сьогодні вони більш захищені через високі ціни на нафту. Але ще третина дісталася країнам, що розвиваються, таким як Пакистан і Єгипет, які страждають від катастрофічної інфляції та зростання цін, безпосередньо пов'язаного з війною в Україні.
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19.03.2024 02:15 Відповісти
кацап у тебя кремлевская методичка - с тобой не интересно
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21.03.2024 06:10 Відповісти
Турція не виступає посередником,турки намагаються грати свою гру в регіоні ,робити вид фігури яка впливає на хід і підсумок війни в противажель західним країнам.Робити з себе значушу фігуру по ходу і підсумку.В них це погано виходить в усіх аспектах.Вона вже давно втратила свій важиль впливу в цьому питанні.
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18.03.2024 23:03 Відповісти
Поспішають шльондри путлера ,поспішають,
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18.03.2024 23:00 Відповісти
Истерика турков объясняется на удивление просто:
поскольку посевная в Украине накрылась медным тазом, то прогнозируемый осенью 2024 рост цен на пшеницу сделаете ее недоступной для миллиарда человек ближнего востока, что чревато социальным взрывом апокалиптических масштабов.
И турция находится прямо в его эпицентре.
Поправьте меня, если я не прав.
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18.03.2024 23:01 Відповісти
Так їм і треба.
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18.03.2024 23:09 Відповісти
Гм. Якщо посівна "накрилася мідним тазом" -- чому Україна вивозить зерно морем рекордними темпами?

Чи не краще було б його переробити, наприклад, на спагетті чи локшину? Цей виріб роками зберігається. І експортувати також можна.
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18.03.2024 23:16 Відповісти
переробляют но Украине столько не нужно
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19.03.2024 00:54 Відповісти
Тоді роль стороннього спостерігача, саме воно!
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18.03.2024 23:02 Відповісти
Щось турки забули... а ********** можемо..
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18.03.2024 23:02 Відповісти
А може нехай в п0рно якусь сумну роль зіграють, а касапи на це подивляться..
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18.03.2024 23:14 Відповісти
3.14дорасу не ймётся , наверное много пообещали .
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18.03.2024 23:16 Відповісти
Україна готова до будь-якої ролі, аби сприяти переговорам між Туреччиною і курдами.
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18.03.2024 23:24 Відповісти
О рольові ігри починаються, може краще в мовчанку?

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18.03.2024 23:25 Відповісти
Сам дед не замечает что постарел. И повторяется. Думая что в первый раз. Надоел однообразностью. Пора на рыбалку.
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18.03.2024 23:25 Відповісти
Пердоган вже остохерів, якщо чесно.
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18.03.2024 23:37 Відповісти
Ніхто не готовий прогнати расєю з України
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18.03.2024 23:42 Відповісти
Ніхто не хоче. Всі в шакаладє.
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19.03.2024 06:51 Відповісти
У дурного одна пісня...
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19.03.2024 00:02 Відповісти
пуйло надибав собі липучу шмару
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19.03.2024 00:19 Відповісти
Согласна даже на роль немецкой порноактрисы?
Это сильно....
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19.03.2024 00:51 Відповісти
Перемовини про ЩО? Про те, як геноцидити українців - швидко чи повільніше?! Хай цей миротворець іде на куй
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19.03.2024 00:56 Відповісти
Туреччина із 2014 року виконує роль посібника куйла в окупації України.бивстві українців зароблянні грошей на краденому в Україні зерні і товарообороті з куйлом.котрий підтримує рашистську фабрику смерті
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19.03.2024 00:58 Відповісти
Так то шо Ердоган шлюха всі знають
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19.03.2024 01:23 Відповісти
Сидіти на двох стільцях, велике мистецтво Ердогана
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19.03.2024 04:18 Відповісти
Криму - найширшу автономію!
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19.03.2024 04:56 Відповісти
Найкраща роль - головний постачальник озброєння для ЗСУ. Тоді й переговори швидче почнуться
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19.03.2024 07:03 Відповісти
Ердоган підтримує двох диктаторів !
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19.03.2024 08:07 Відповісти


)(уйло! Навіть і не думай завоювати. Україну. Не допоможуть
тобі, навіть твої холуї в тому числі й підступний Юда -Ердоган.
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19.03.2024 08:21 Відповісти
Хитрожопый барыгосултан.
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19.03.2024 09:02 Відповісти
Враховуючи те, що на немитій немає легітимної влади, треба провести перегвори з РДК і Легіоном "Свобода Росії", аби Ердоган заспокоївся.
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19.03.2024 09:28 Відповісти
От цікаві комєнтатори на Цензорі. Новини про мобілізацію не подобаються. Новини про перемовини не подобаються.
Висновок такий що мобілізуватися не хочуть, а хочуть щоб хтось за них пішов в окоп і підняв прапор над кремлем і приніс їм перемогу.
Чим ви відрізняєтеся від 73% мудрого наріду?
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19.03.2024 23:05 Відповісти
 
 