Туреччина готова до будь-якої ролі, щоб сприяти переговорам між Україною та РФ, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Однією з тем були переговори з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Туреччини.

Ердоган привітав Путіна з "перемогою на виборах"".

Також президент Туреччини вкотре заявив, що його країна готова взяти на себе будь-яку роль щодо сприяння поверненню за стіл переговорів з Україною.

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