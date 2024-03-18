Люди з оточення ексголови Київського метрополітену Брагінського вигравали тендери на сотні мільйонів гривень, - BIHUS. Info. ВIДЕО

Проєкт BIHUS. Info опублікував друге розслідування щодо діяльності ексначальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, в якому розповіли про те що близькі чиновнику люди вигравали держані тендери на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS. Info.

Зокрема у розслідуванні йдеться про те, що контракт, укладений 23 грудня 2022 між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, загрифували "для службового користування". На запит з проханням уточнити, чому контракт має гриф та чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що "інформація загальному розголошенню не підлягає".

Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену - 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. І журналістам таки вдалося з’ясувати, що контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання.

Основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з літа 2020 року записана Тетяна Белецька. Водночас вона є балериною, народною артисткою України, викладачем у Національній опері України та завідувачем відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

За інформацією розслідувачів, Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського - Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП "Київський метрополітен", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.

Зазначається, що спочатку Кривець зайшов в ТОВ "99 продакшн", яке одразу ж почало постачати метрополітену формений одяг. Цікаво, що деякий час фірму очолювала в якості директора двоюрідна сестра Брагінського, тож виходить, що сестра укладала угоди з комунальним підприємством, яке очолював її ж брат. Також "99 продакшн" конкурувало на низці тендерів із ФОП Світланою Ільїною, яка є бухгалтеркою родинного бізнесу Брагінських.

На друге розслідування про діяльність Брагінського та його близьких відреагував мер Києва Віталій Кличко.

Він закликав журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам.

Нагадаємо після публікації першого розслідування начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Також дивіться: "Колишня"-мільйонерка, Козин та інвест-мама: журналісти виявили елітне майно у родичів директора Київського метрополітену Брагінського. ВIДЕО