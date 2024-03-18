Люди з оточення ексголови Київського метрополітену Брагінського вигравали тендери на сотні мільйонів гривень, - BIHUS. Info. ВIДЕО
Проєкт BIHUS. Info опублікував друге розслідування щодо діяльності ексначальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, в якому розповіли про те що близькі чиновнику люди вигравали держані тендери на сотні мільйонів гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS. Info.
Зокрема у розслідуванні йдеться про те, що контракт, укладений 23 грудня 2022 між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, загрифували "для службового користування". На запит з проханням уточнити, чому контракт має гриф та чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що "інформація загальному розголошенню не підлягає".
Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену - 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. І журналістам таки вдалося з’ясувати, що контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання.
Основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з літа 2020 року записана Тетяна Белецька. Водночас вона є балериною, народною артисткою України, викладачем у Національній опері України та завідувачем відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.
За інформацією розслідувачів, Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського - Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП "Київський метрополітен", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.
Зазначається, що спочатку Кривець зайшов в ТОВ "99 продакшн", яке одразу ж почало постачати метрополітену формений одяг. Цікаво, що деякий час фірму очолювала в якості директора двоюрідна сестра Брагінського, тож виходить, що сестра укладала угоди з комунальним підприємством, яке очолював її ж брат. Також "99 продакшн" конкурувало на низці тендерів із ФОП Світланою Ільїною, яка є бухгалтеркою родинного бізнесу Брагінських.
На друге розслідування про діяльність Брагінського та його близьких відреагував мер Києва Віталій Кличко.
Він закликав журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам.
Нагадаємо після публікації першого розслідування начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.
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Там десятки осіб задіяні, у цій СХЕМІ розкрадання грошей з бюджету і не за місяць!!!
Привладні від приблуд95, вчергове тільки очима лупають, бо вони теж в долі!! Зараз нардепи з ВРУ заєлозять телефонами, а вони на прослуховуванні!!
Добре, що Західні Партнери, знають ще більше!! Далі, ще буде!!
Слава Україні!
Но не президентская сволочь
А слабо написать про то,что творят
ЛЮДИ ПРЕЗИДЕНТА?
Или не слабо было только ПОРОШЕНКО МОЧИТЬ?
Именно материал Бигуса про Гладковского
Которого Бигус намеренно назвал СВИНАРЧУКОМ
Привел в кресло президента- зеленского
Кому это было выгодно?
Путину
Вот и весь ваш Бигус
Именно так работает агентура
Два правдивых расследования
А потом грязная ЛОЖЬ
Которую после ПРАВДЫ тоже принимают за правду
Ну сколько вы еще будете хавать
Эту российскую агентуру
Во власти
В журналистике
Меня от этой тупости тошнит
Тупые, вы видели фильм 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ?!!!!
Посмотрите, тупые
Что вы с Украиной сделали своим безмозглым, тупые выбором в 2019!
Твою мать....
Бігус це та сама дрянь, яка знищувала Порошенка і перла до влади Зеленського.
Бажаю здохнути бігусу, як конченогу говну.