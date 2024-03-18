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Новини
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Люди з оточення ексголови Київського метрополітену Брагінського вигравали тендери на сотні мільйонів гривень, - BIHUS. Info. ВIДЕО

Проєкт BIHUS. Info опублікував друге розслідування щодо діяльності ексначальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, в якому розповіли про те що близькі чиновнику люди вигравали держані тендери на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS. Info.

Зокрема у розслідуванні йдеться про те, що контракт, укладений 23 грудня 2022 між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, загрифували "для службового користування". На запит з проханням уточнити, чому контракт має гриф та чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що "інформація загальному розголошенню не підлягає".

Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену - 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. І журналістам таки вдалося з’ясувати, що контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання.

Основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з літа 2020 року записана Тетяна Белецька. Водночас вона є балериною, народною артисткою України, викладачем у Національній опері України та завідувачем відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

За інформацією розслідувачів, Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського - Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП "Київський метрополітен", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.

Зазначається, що спочатку Кривець зайшов в ТОВ "99 продакшн", яке одразу ж почало постачати метрополітену формений одяг. Цікаво, що деякий час фірму очолювала в якості директора двоюрідна сестра Брагінського, тож виходить, що сестра укладала угоди з комунальним підприємством, яке очолював її ж брат. Також "99 продакшн" конкурувало на низці тендерів із ФОП Світланою Ільїною, яка є бухгалтеркою родинного бізнесу Брагінських.

На друге розслідування про діяльність Брагінського та його близьких відреагував мер Києва Віталій Кличко.
Він закликав журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам.

Нагадаємо після публікації першого розслідування начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Також дивіться: "Колишня"-мільйонерка, Козин та інвест-мама: журналісти виявили елітне майно у родичів директора Київського метрополітену Брагінського. ВIДЕО

Автор: 

Метрополітен (1422) розслідування (2279) Бігус Денис (197)


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Топ коментарі
+10
Яка "несподіванка"... Ніколи б не подумав, що таке може статися.
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18.03.2024 23:28 Відповісти
+10
А ти чия шлюха?
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18.03.2024 23:52 Відповісти
+10
Бiгус бiльше робить чим всi "набу" разом взятi!!!
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19.03.2024 00:26 Відповісти
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Біхус, здалеку заходиш. Давай вже зразу "компромат" на Клічка, завдання ж вже оплачено?
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18.03.2024 23:26 Відповісти
Что сливают бачку, то он и публикует.
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18.03.2024 23:47 Відповісти
А ви думаєте Віталька ні прі чем, да ладно...
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19.03.2024 01:48 Відповісти
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18.03.2024 23:27 Відповісти
Яка "несподіванка"... Ніколи б не подумав, що таке може статися.
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18.03.2024 23:28 Відповісти
"Інтєрєсна дєвкі пляшут-2"
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18.03.2024 23:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/23/7443385/ Зеленский о коррупции в Украине: ''Все чисто''
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18.03.2024 23:47 Відповісти
Яка гарна казочка на ніч. Сценарист хто? Кравець чи Скумбрія по 8?
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18.03.2024 23:48 Відповісти
Бигус шлюха Ермака. Собственно мразь не имеет никакого отношения к журналистике, что стало понятно уже в 19 году, когда он работал на ФСБ.
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18.03.2024 23:48 Відповісти
А ти чия шлюха?
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18.03.2024 23:52 Відповісти
Я не занимаюсь заказным черным пиаром, чтобы обслуживать чужие политические интересы.
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19.03.2024 00:09 Відповісти
Хе-хе-хе))) you just did, stupid.
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19.03.2024 02:16 Відповісти
А ты друг Брагинского?
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19.03.2024 23:57 Відповісти
Я даже не знаю кто такой. Но это наезд на киевскую власть. Разборки которые устраивает Ермак, а "журналисты" ему помогают. Для меня Брагинский может быть каким угодно, но он лучше Ермака. Вот не будет Ермака, тогда поговорим о Брагинском.
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20.03.2024 01:02 Відповісти
Всі євреї.
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18.03.2024 23:51 Відповісти
Зеленский заявил что в Украине нет корупции
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19.03.2024 00:03 Відповісти
Коррупция есть. Но только среди тех кто не подчиняется Зеленскому. Так что надо убрать Кличка и коррупция мигом в Киеве исчезнет и всякие Бигусы не будут о ней писать.
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19.03.2024 00:10 Відповісти
😂, *****! Якщо Бігус «курва Єрмака», то як він «нє падчіняєтся Зєлєнскаму»? Ти з дурдома постиш?
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19.03.2024 02:18 Відповісти
да все тендеры для своих, удивили
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19.03.2024 00:16 Відповісти
Бiгус бiльше робить чим всi "набу" разом взятi!!!
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19.03.2024 00:26 Відповісти
Він вже наробив нам... Вся країна розплачується.
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19.03.2024 06:01 Відповісти
Котику, чиє сало їси?
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19.03.2024 07:16 Відповісти
Своє! А вам бачу повилазило....
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19.03.2024 07:42 Відповісти
Якби вішали навпроти Київ Ради на ліхтарних стовпах, цю гнидоту від Метро, і тендери були б прозорими!! Вони на парад чекали прутіна…
Там десятки осіб задіяні, у цій СХЕМІ розкрадання грошей з бюджету і не за місяць!!!
Привладні від приблуд95, вчергове тільки очима лупають, бо вони теж в долі!! Зараз нардепи з ВРУ заєлозять телефонами, а вони на прослуховуванні!!

Добре, що Західні Партнери, знають ще більше!! Далі, ще буде!!
Слава Україні!
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19.03.2024 00:38 Відповісти
Брагинский - сволочь,конечно
Но не президентская сволочь
А слабо написать про то,что творят
ЛЮДИ ПРЕЗИДЕНТА?
Или не слабо было только ПОРОШЕНКО МОЧИТЬ?
Именно материал Бигуса про Гладковского
Которого Бигус намеренно назвал СВИНАРЧУКОМ
Привел в кресло президента- зеленского
Кому это было выгодно?
Путину
Вот и весь ваш Бигус
Именно так работает агентура
Два правдивых расследования
А потом грязная ЛОЖЬ
Которую после ПРАВДЫ тоже принимают за правду
Ну сколько вы еще будете хавать
Эту российскую агентуру
Во власти
В журналистике
Меня от этой тупости тошнит
Тупые, вы видели фильм 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ?!!!!
Посмотрите, тупые
Что вы с Украиной сделали своим безмозглым, тупые выбором в 2019!
Твою мать....
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19.03.2024 00:46 Відповісти
Тобто, для вас є погана "сволочь", президентська, і хороша, непрезидентська? Чим ви відрізняєтесь від цих обох, якщо таке кажете? Кацапочка, любителька "руесестського міра"?
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19.03.2024 07:21 Відповісти
О, нарас видно ож голосував по вказівці "меня устроит любой кроме Порошенко". І після цього ти не сволочь? Московитська *****.
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19.03.2024 08:32 Відповісти
Бігус це конченоє говно. яке привело війну в Україну.
Бігус це та сама дрянь, яка знищувала Порошенка і перла до влади Зеленського.
Бажаю здохнути бігусу, як конченогу говну.
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19.03.2024 01:40 Відповісти
Тут ще питання, хто ініціював ці тендери та приймав рішення про переможця?
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19.03.2024 01:46 Відповісти
Коротко, а где сейчас президент Киевгорстроя Игорь Кушнир который побрил и обанкротил холдинг со своей женой? Инвестора на улице - а Кушнир в Ницце в поместье за 20 млн евро, без единого уголовного дела, Кличко тоже не в курсе был с 2012 года о схемах в Киевгорстрое, он просто в доле был, а инвестора - да по..уй на них, сейчас сделают аудит как и с умноженым на ноль Киевгорстроем - и скажут все хорошо
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19.03.2024 02:44 Відповісти
Ой ***,как неожиданно,тендеры выигрывают свои и цены завышены,да нет ни одного тендера в природе,где выигрывают те,кто не дает откат и не завышает цену,таких не бывает.
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19.03.2024 07:11 Відповісти
Кому война а кому жрать жрать и жрать.
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19.03.2024 09:05 Відповісти
так работает ЛЮБОЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЕ, по бухгалтерии полные убытки, а у директора и его бывшей жены домик на Южном Берегу Франции и пару ягуаров , на маму в селе записаны. Это суть Украинского государства. Все госпредприятия должны быть проданы НОРМАЛЬНЫМ ЧАСТНЫМ СОБСТВЕННИКАМ. На покупку метро будет очередь стоять из Европейских инвесторов, и оно будет приносить прибыль в виде податков в бюджет, а не кормить очередного брагинского, ********* и **********.
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19.03.2024 12:32 Відповісти
Трошки не так. Шановні кияни ! Нагадую Вам , що Київський метрополітен це Ваша і більше нічия власність. І гроші , що витрачаються на утримання існуючих і будівництво нових ліній - це Ваші гроші. Нагадую , що це Ви обираєте собі депутатів і міського голову. Обираєте якраз зокрема і для КОНТРОЛЮ за раціональним витрачанням Ваших грошей. Тож залишилося зовсім проста справа . Треба ніжно так сплести долоні рук навколо шиї Вами обраного депутата і поступово стискаючи їх , тихо і без матів спитати : "Де мої гроші ?"
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19.03.2024 14:04 Відповісти
 
 