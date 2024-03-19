Додаткова допомога від США дозволить Україні в 2024 році повільно відтісняти росіян, - сенатор Рід

Голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід вважає, що додаткове фінансування США не забезпечить кардинальний прорив для українських військ у 2024 році.

Якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то українське військо "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально", сказав Рід спілкуючись з американськими журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Рід, сенатор від Демократичної партії, передбачає, що з додатковою допомогою від США ЗСУ зможуть перейти в наступ у 2025.

"Наступного, 2025 року, має бути нове наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин", - сказав Рід.

Сенатор закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України. "Ми мусимо прийняти законопроєкт про додаткове фінансування. Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу", - додав законодавець.

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Рід припустив, що росіяни зараз можуть здійснювати тиск на українців і перейшли до "більш звичного для них типу війни: фіксовані позиції, бункери, щільне мінування".