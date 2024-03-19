УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9467 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
4 817 34

Додаткова допомога від США дозволить Україні в 2024 році повільно відтісняти росіян, - сенатор Рід

сенатор,рід

Голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід вважає, що додаткове фінансування США не забезпечить кардинальний прорив для українських військ у 2024 році.

Якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то українське військо "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально", сказав Рід спілкуючись з американськими журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Рід, сенатор від Демократичної партії, передбачає, що з додатковою допомогою від США ЗСУ зможуть перейти в наступ у 2025.

"Наступного, 2025 року, має бути нове наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин", - сказав Рід.

Сенатор закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України. "Ми мусимо прийняти законопроєкт про додаткове фінансування. Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу", - додав законодавець.

Також читайте: Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але з суттєвими відмінностями, - The Hill

Рід припустив, що росіяни зараз можуть здійснювати тиск на українців і перейшли до "більш звичного для них типу війни: фіксовані позиції, бункери, щільне мінування".

Автор: 

США (23375) Сенат США (610)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Якої допомоги??!! Коли?!
показати весь коментар
19.03.2024 00:22 Відповісти
+8
Від одних балачок, і діти не народжуються!!
Сенатор, це не знає?? Товчуть воду у ступі, як і нардепи ВРУ від служок приблуд95!!!
показати весь коментар
19.03.2024 00:29 Відповісти
+7
тренування ЗСУ, від США на уроках "бурі в пустелі ". Ага! - сначачала летять смальотікі а потім танчики і усі свої живі ,а усі рашисти дохлі. Тільки от закінчилося зубами дракона, мародерством ЗЕМАРОДЕРНІ, та початком Трампонокампанії на півроку раніше ніж зазвичай ...
показати весь коментар
19.03.2024 00:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Бонд. Джеймс Бонд!
- Нагуй. Пішов нагуй! (с)
показати весь коментар
19.03.2024 00:07 Відповісти
Всі вангують, працювати не хочуть.
показати весь коментар
19.03.2024 00:11 Відповісти
тренування ЗСУ, від США на уроках "бурі в пустелі ". Ага! - сначачала летять смальотікі а потім танчики і усі свої живі ,а усі рашисти дохлі. Тільки от закінчилося зубами дракона, мародерством ЗЕМАРОДЕРНІ, та початком Трампонокампанії на півроку раніше ніж зазвичай ...
показати весь коментар
19.03.2024 00:12 Відповісти
Не скиглять!
США із союзниками надали багато, але не все. І противник не іракська армія.
Треба було робити фортифікацію від Харкова до Вугледару і не "звільняти фортецю Бахмут", а наступати виключно на Півдні.

Але ж накази Генералу Залужному віддавав чотирижди дезертир ЗЄ....
показати весь коментар
19.03.2024 08:28 Відповісти
Якої допомоги??!! Коли?!
показати весь коментар
19.03.2024 00:22 Відповісти
Від одних балачок, і діти не народжуються!!
Сенатор, це не знає?? Товчуть воду у ступі, як і нардепи ВРУ від служок приблуд95!!!
показати весь коментар
19.03.2024 00:29 Відповісти
Дякуємо товаришу пану Байдіну за наше щасливе майбутнє!
показати весь коментар
19.03.2024 00:40 Відповісти
Дякуємо народу США і особисто пану Президенту Байдену за вже надану допомогу!
показати весь коментар
19.03.2024 08:20 Відповісти
ще не дали аферисти і брехуни обіцяного , але продовжують брехати прододаткову допомогу,котру Україна і її народ будуть бачити так само, як і обіцяну допомогу....
показати весь коментар
19.03.2024 00:48 Відповісти
Тут питання вже не тільки у засобах, а й у компетентності керівництва та командування.

Не просрати б те, що залишилося після звільнення Залужного та його команди.
показати весь коментар
19.03.2024 00:48 Відповісти
навіть я, довбаний диванний експерт розумію що московія переводить економіку на військові рейки, нарощує озброєння і потехенько тактично перемагає як кількістю так і якістю. Нажаль неможливо перемогти під керуванням московського агента єрмака
показати весь коментар
19.03.2024 01:01 Відповісти
Стрибай в Тису
показати весь коментар
19.03.2024 01:12 Відповісти
Когда было достаточно оружия:ВСУ выбросили орков из Киевской,Черниговской,Сумской и Харьковской областей-и даже Зеленский и Ермак этому помешать не могли))). Включай мозги:уУкраины есть все чтобы победить. Все кроме достаточного количества оружия-которое США отказываются давать. А когда давали-ВСУ успешно атаковали и оттесняли орков. ПС и у США уже есть оружия раз в 5 больше чем у Парашки .У США 30 тыс только БТР и БМП-которые намного лучше чем 3 тыс российских БТР и БМП У США 2 тыс самолетов каждый из которых лучше любого Российского. У Рашки не более тысячи действующих самолетов и в основном старье. У США оружия в РАЗЫ больше чем у Рашки. Военный бюджет США десятилетиями был равен суммам всех военных бюджетов всех стран мира вместе взятых. Просто США не дают оружия Украине
показати весь коментар
19.03.2024 01:49 Відповісти
🤔
показати весь коментар
19.03.2024 03:13 Відповісти
Иван, зачем вы никидываете бред на темы, по которым уже давно сами американцы выдавали информацию. Харьковская операция была успешной не из-за оружия, а из-за того, что американские тепловизорные спутники зафиксировали на этом направлении 1 орка на 10 солдат всу. У них не было ни малейшего шанса удержать такие огромные территории без подготовленных опорных пунктов, логистики и главное с таким маленьким количеством солдат. Поэтому столь быстрая и массовая контр атака легких механизированных частей Украинской армии оказалась для них сюрпризом. Но на календарь то посмотрите, сколько времени утекло с того момента. Там и мобилизация прошла и они превратили свой корпус вторжения из 240 000 человек в 3 большие армии, общим числом более 600000 человек, которые только находятся на украинской земле, без учета логистики и баз снабжения. Ну и как бы это война бедных, которых там не мало, поэтому эта цифра будет постоянно увеличиваться. Ну и они поменяли тактику, никуда не идут дальше, пока там где стоят не будет пару подготовленных опорных пункта, соединенных с тылом. Ну и у американцев тоже делемма. Условная украинская Крымская операция поднимет ставки значительно выше и вы же сами первые будите орать на США, почему они вам не дают ядерные боеголовки.
показати весь коментар
19.03.2024 19:09 Відповісти
Я знаю что у США достаточно ракет средней дальности чтобы Украина могла уничтожить ими большую часть рашкинских военных заводов которые находятся в основном на европейской части РФ. без оружия,без КАБов,без ракет и снарядов которые продолжает выпускать рашка-эти 500 тыс рашкинских солдат не представляют большой угрозы. Предоставив Украине 500 крылатых ракет(а это всего 1-2 млрд долларов) США способна решить этот вопрос. И не только заводы уничтожить но аэродромы с большей частью самлоетов на них. США за 2 мес победили четвертую армию в мире более миллион солдат в Ираке. Победили 160 тысячами своих солдат. Просто США использовали весь арсенал оружия:крылатые ракеты,самолеты а пехоту ,танки и БТР-в последнюю оченоедь. 500 тыс рашкинских солдат можно стереть за 1-2 мес если иметь то-же оружие что есть у США. еще раз: У США оружия чтобы подедить 3 российских армии. А может и 5 сегодняшних российских армий каждая из которых под миллион солдат
показати весь коментар
19.03.2024 21:37 Відповісти
Москалі так і зробили,перевели повністю економіку на воєнні рейки,але марафонці лиш посміялися,й далі виділили гроші на марафон.В підсумку :20% території й далі за москалями та наступ.
показати весь коментар
19.03.2024 05:29 Відповісти
Нехай кацапня не переживає. Їх не будуть кардинально відтісняти. Тільки повільно. Ще трохи і США почнуть вибачатися перед ****** через поставку Україні зайвого снаряду. Треш.
показати весь коментар
19.03.2024 02:43 Відповісти
Це станеться так, як ви описали. Але Україна виготовить мільйон безпілотників і розбомбить Росію в кам'яний вік. Факт. Усе, що потрібно зробити Україні - це сказати США - нам не потрібна ваша смердюча зброя.
показати весь коментар
19.03.2024 03:23 Відповісти
Залишиться тількі увійти у БРІКСУ і стати лідерами глобального Півдня.
Гарна перспектива 😁
показати весь коментар
19.03.2024 03:54 Відповісти
смедюча зброя це на рашці. Ти що тут забув, індеєц?
показати весь коментар
19.03.2024 07:28 Відповісти
Just trying to appease the anti-American sentiment here when people bitch about American help. That's all. What are you doing here the person with the russky last name?
показати весь коментар
19.03.2024 13:26 Відповісти
America este o țară grozavă, dar este condus de populiști

.
показати весь коментар
19.03.2024 14:48 Відповісти
It IS a great country! Indeed.
показати весь коментар
19.03.2024 15:08 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F708632-senator-grem-zaaviv-so-zvernetsa-do-administracii-bajdena-z-prohannam-pro-viznanna-rf-derzavou-sponsorom-terorizmu%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F708632-senator-grem-zaaviv-so-zvernetsa-do-administracii-bajdena-z-prohannam-pro-viznanna-rf-derzavou-sponsorom-terorizmu%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Сенатор Конгресу https://suspilne.media/tag/ssa/ США від республіканців Ліндсі Грем заявив, що звернеться до адміністрації президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це Ліндсі Грем сказав на пресконференції під час свого візиту до Києва, 18 березня, передає кореспондентка https://suspilne.media/latest/ Суспільного .
"Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", - сказав він.

А це реально може стати стартом ПОЛІТИЧНОГО рішення в питанні законсервованого рашистського бабла у світі , починаючи з США , для спільних зусиль світу на подолання хйляндії, оплати тих же кредитів можливих від США й не тільки . Й приклад США візьмуть для себе в ЄС, ОГОЛОСИВШИ ХЙЛЯНДІЮ КРАЇНОЮ ТЕРОРИСТОМ, й усі заморожені вклади в ЄС використати як контрибуції для постраждалої України і, спираючись саме на політичне , а не банківсько-економічно- правове рішення з ризиками для банківської світової системи самозбереження .
По-простому -хочеш довіряти світовим банкам- не бути нападником терористом .
показати весь коментар
19.03.2024 03:31 Відповісти
Лінсі ще той козачок він минулого року перед виборами у конгрес та сенат виліз у Листопаді за місяць до виборів з провокаційним законопроєктом про заборону абортів. Після чого багато навіть традиційних респів центристів програли вибори. А не програли б то зараз була би більшість у респів голосів 225 за допомогу Україні
показати весь коментар
19.03.2024 04:00 Відповісти
Из пакета 61 млрд долларов ,,для Украины,, Украина должна получить в 2024 - 7.8 млрд. долларов, а 2023 Украина получила 12.3 млрд , но это было недостаточно....
показати весь коментар
19.03.2024 04:11 Відповісти
І так по колу. 25-й 26.27.28..........
показати весь коментар
19.03.2024 07:14 Відповісти
Залишилось всього 90 років
показати весь коментар
19.03.2024 07:31 Відповісти
Повільно... Які ж ви всі розумні.
показати весь коментар
19.03.2024 07:42 Відповісти
Перші два рядки з другий абзацу і далі можна не читати.
показати весь коментар
19.03.2024 08:31 Відповісти
Это спам.
показати весь коментар
19.03.2024 09:06 Відповісти
У 2023 році ЄС скоротив імпорт трубопровідного газу з Росії у п'ять разів, але при цьому значно збільшив закупівлі російського скрапленого природного газу до 15 млн тонн, що на 38% перевищує показник 2021 року.
показати весь коментар
19.03.2024 10:31 Відповісти
 
 