Додаткова допомога від США дозволить Україні в 2024 році повільно відтісняти росіян, - сенатор Рід
Голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід вважає, що додаткове фінансування США не забезпечить кардинальний прорив для українських військ у 2024 році.
Якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то українське військо "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально", сказав Рід спілкуючись з американськими журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Рід, сенатор від Демократичної партії, передбачає, що з додатковою допомогою від США ЗСУ зможуть перейти в наступ у 2025.
"Наступного, 2025 року, має бути нове наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин", - сказав Рід.
Сенатор закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України. "Ми мусимо прийняти законопроєкт про додаткове фінансування. Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу", - додав законодавець.
Рід припустив, що росіяни зараз можуть здійснювати тиск на українців і перейшли до "більш звичного для них типу війни: фіксовані позиції, бункери, щільне мінування".
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- Нагуй. Пішов нагуй! (с)
США із союзниками надали багато, але не все. І противник не іракська армія.
Треба було робити фортифікацію від Харкова до Вугледару і не "звільняти фортецю Бахмут", а наступати виключно на Півдні.
Але ж накази Генералу Залужному віддавав чотирижди дезертир ЗЄ....
Сенатор, це не знає?? Товчуть воду у ступі, як і нардепи ВРУ від служок приблуд95!!!
товаришупану Байдіну за наше щасливе майбутнє!
Не просрати б те, що залишилося після звільнення Залужного та його команди.
Гарна перспектива 😁
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Сенатор Конгресу https://suspilne.media/tag/ssa/ США від республіканців Ліндсі Грем заявив, що звернеться до адміністрації президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Про це Ліндсі Грем сказав на пресконференції під час свого візиту до Києва, 18 березня, передає кореспондентка https://suspilne.media/latest/ Суспільного .
"Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", - сказав він.
А це реально може стати стартом ПОЛІТИЧНОГО рішення в питанні законсервованого рашистського бабла у світі , починаючи з США , для спільних зусиль світу на подолання хйляндії, оплати тих же кредитів можливих від США й не тільки . Й приклад США візьмуть для себе в ЄС, ОГОЛОСИВШИ ХЙЛЯНДІЮ КРАЇНОЮ ТЕРОРИСТОМ, й усі заморожені вклади в ЄС використати як контрибуції для постраждалої України і, спираючись саме на політичне , а не банківсько-економічно- правове рішення з ризиками для банківської світової системи самозбереження .
По-простому -хочеш довіряти світовим банкам- не бути нападником терористом .