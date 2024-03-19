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Новини Допомога Україні
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Будь-яка країна-член ЄС, яка хоче закуповувати боєприпаси для України за межами Євросоюзу, може отримати відшкодування з Європейського фонду миру, - Боррель

боррель

Жозеп Боррель пояснив, яким чином можуть використовуватися кошти з Європейського фонду миру обсягом €5 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель, відповідаючи на запитання, чи доступні виділені гроші не лише для сприяння виробництву військового обладнання в країнах ЄС, але й для розвитку оборонної промисловості України, щоб виготовляти цю зброю й боєприпаси в тому місці, для якого вони призначені, пояснив:

"Фонд допомоги Україні призначений для того, щоб допомогти саме Україні, а не для того, щоб розвинути європейську оборонну промисловість. Я дуже чітко зазначив сьогодні, що будь-яка країна-член, яка хоче закуповувати боєприпаси за межами Європейського Союзу, має пропозицію або знає, де його закупляти - вони можуть це робити, і отримати правомірне відшкодування з Європейського фонду миру".

Він зазначив, що країни-члени, які бажають доставити в Україну зброю і боєприпаси, можуть діставати їх звідки завгодно, - з власних запасів, від європейської оборонної промисловості, від будь-якого постачальника у світі. Наприклад, ініціатива Чеської Республіки з поставки в Україну 800 тисяч боєприпасів є абсолютно правомірною для того, щоб скористатися Українським фондом допомоги для часткової компенсації витрат країн-членів, які беруть участь в цій ініціативі.

"Якщо країни-члени погодяться на використання прибутків від заморожених російських активів, ці ресурси можуть також частково розміщуватися у Європейському фонді миру, що дозволить збільшити нашу допомогу для України. Ми говорили про це вже протягом кількох місяців. Ці гроші будуть використовуватися також для того, щоб збільшити спроможність сектору оборонної промисловості в Україні. Ми маємо підштовхувати таку промислову спроможність оборонного сектору України вдома, і водночас - продовжувати надавати зброю для України. Саме для цього ми маємо цей інструмент - Європейський фонд миру" - підкреслив Боррель.

Він нагадав, що такий позабюджетний інструмент як Європейський фонд миру був створений з дуже простої причини. За законодавством ЄС, бюджет Європейського Союзу не може використовуватися для закупівлі зброї. Водночас міжурядовий позабюджетний фонд позбавлений таких правових обмежень.

"Тож можна казати напевно, - Український фонд - він створений для допомоги Україні, і лише для цієї мети", - Високий представник ЄС.

Також читайте: Країни ЄС поки що не ухвалили рішення про використання доходів від активів РФ в інтересах України, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13648) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Це реальна допомога. Європа справді прокидається.
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19.03.2024 01:49 Відповісти
+5
Боррель может купить боеприпасы у США, 4 млн. которых лежат на складах и подлежат уничтожению.
Высшие чины армии США в отставке удивляются, почему США не передает их Украине.
Кстати, они же сообщают, что 7 млрд долларов, на которые должны были заказаны вооружение для ВСУ в 2023 г , до сих пор лежат без движения.
Кстати, на это обращает внимание украинская Диаспора UA, которая требует оружие для Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=c554jBEWNPE
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19.03.2024 04:06 Відповісти
+1
Влияние Хабада в Вашингтоне сильнее, чем украинской диаспоры и Пентагона вместе.
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19.03.2024 04:45 Відповісти
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Це реальна допомога. Європа справді прокидається.
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19.03.2024 01:49 Відповісти
Боррель может купить боеприпасы у США, 4 млн. которых лежат на складах и подлежат уничтожению.
Высшие чины армии США в отставке удивляются, почему США не передает их Украине.
Кстати, они же сообщают, что 7 млрд долларов, на которые должны были заказаны вооружение для ВСУ в 2023 г , до сих пор лежат без движения.
Кстати, на это обращает внимание украинская Диаспора UA, которая требует оружие для Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=c554jBEWNPE
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19.03.2024 04:06 Відповісти
Влияние Хабада в Вашингтоне сильнее, чем украинской диаспоры и Пентагона вместе.
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19.03.2024 04:45 Відповісти
не розповсюджуй під.арососійські брехливі наративи, а якщо троль просто йди вмаж бояри, тобі вже нічого не допоможе!
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19.03.2024 06:30 Відповісти
Аргументи якісь маєш крім "водяри" ?
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19.03.2024 07:44 Відповісти
А які тут можуть бути аргументи, тут факти наяву : троль під прапором Канади переписується сам з собою під прапором України, що саме цікави робить це з самої опущеної лишньохромосомих недорозвиненої недодержави!!! 😂😂😂
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19.03.2024 08:38 Відповісти
дожились! фонд миру сплачує за **********... що з миром не так? 😁
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19.03.2024 07:28 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне!
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19.03.2024 09:00 Відповісти
"Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир"
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19.03.2024 08:15 Відповісти
Боррель - "Я не злопамятный.. Просто злой сейчас , и память у меня хорошая.."
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19.03.2024 08:52 Відповісти
В Украине полно подземных безопасных помещений в том числе на Западной части страны. Почему не создать в них военные производства которые не требуют горячего литья и больших цехов? Можно производить все что угодно:от снарядов и мин(из болванок выпущенных,отлитых на метзаводах в Европе) до сборки крылатых ракет из Западных комплектующих. Имея собственные станки по производству патронов-Украина не производит патроны! Давайте сделаем СП с Немцами или Французами или Англичанами-и они за Евроденьги наладят производства. Если это будет чисто-Украинская фирма то с вероятностью 90% деньги *******. Поэтому нужно СП с именитым западным производителем оружия. И тогда не будет ограничений:Украина формально имея СВОИ ракеты сможет бить ими по территории Парашки никого не спрашивая. Украине в любом случае нужно производство своего оружия-ведь Парашка еще много лет будет ******** и агрессивеной-как последние лет 500
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19.03.2024 10:32 Відповісти
Да ответ простой. Современные одабы по бетону слишком лютые. Про временной отрезок в 500 лет конечно посмеялся. Кстати все знают, что например последние 500 лет те же Бельгийцы и Англичане прям лапочки)
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19.03.2024 18:48 Відповісти
 
 