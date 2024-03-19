За минулу добу Сумщина зазнала 50 російських обстрілів. В області зафіксовано 214 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.
Зазначається, що обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з міномету (9 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з артилерії (6 вибухів) та міномету (22 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано обстріл з міномету (35 вибухів) та артилерії (33 вибухи), танку (7 вибухів), СПГ (9 вибухів).
- Миропільська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: здійснено авіаудари КАБ (24 вибухи), ракетний удар, обстріл з артилерії (9 вибухів), міномету (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи), артобстріли (11 вибухів) та обстріл з міномету (4 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (4 вибухи) та міномету (2 вибухи).
- Шалигинська громада: здійснено обстріл з міномету (8 вибухів).
- Конотопська громада: завдано ракетний удар (2 вибухи)по цивільній інфраструктурі.
- Миколаївська громада: завдано ракетний удар по території громади (1 вибух).
- Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
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