Комітет захисту журналістів закликав Польщу не затримувати представників українських медіа
Комітет захисту журналістів після затримання двох окремих груп українських журналістів закликав владу Польщі утримуватися від затримання представників преси, які висвітлюють теми, що становлять суспільний інтерес.
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у понеділок на сайті CPJ, інформує Цензор.НЕТ.
"CPJ стурбований з приводу затримання польською стороною впродовж двох тижнів чотирьох українських журналістів, які розслідували торговельні звʼязки РП з Росією", - йдеться в заяві програмної координаторки CPJ у Європі та Центральній Азії Гульнози Саїд.
Також зазначається, що журналісти повинні мати можливість висвітлювати питання, які становлять суспільний інтерес, без побоювань бути затриманими чи депортованими.
Раніше повідомлялося, що українських журналістів - редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Чоловіків депортували, відібравши техніку.
Затримання журналіста Ткача у Польщі
Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що для вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Після цього польська поліція пояснила, що правоохоронці хотіли встановити особу та перевірити причину перебування журналіста.
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Польська митниця їх пропускає.
Має з цього навар.
Боїться викриття.
Іншої причини затримань журналістів не бачу.
а який з нього журналіст? замовний "розслідувач" за великі гроші, з потужною кришею.
і бігус, такий же.
в україні нема журналістики! і не відомо коли вона з'явиться, бо журналістика починається з навчального закладу. а в нас журналістику викладають старі, ще живі комуняки, що історію наукового комунізму викладали.
Гонгадзе був останній журналіст України...
Об этом говорится в аналитическом https://www.ifp.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/IFP_raport_Ziarno_niezgody-analiza_protestow_rolicznych.pdf исследовании "Зерно несогласия: Анализ аграрных протестов", проведенном экспертами независимого Института публичных финансов (IPF) в Польше.