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Новини
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Комітет захисту журналістів закликав Польщу не затримувати представників українських медіа

польща

Комітет захисту журналістів після затримання двох окремих груп українських журналістів закликав владу Польщі утримуватися від затримання представників преси, які висвітлюють теми, що становлять суспільний інтерес.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у понеділок на сайті CPJ, інформує Цензор.НЕТ.

"CPJ стурбований з приводу затримання польською стороною впродовж двох тижнів чотирьох українських журналістів, які розслідували торговельні звʼязки РП з Росією", - йдеться в заяві програмної координаторки CPJ у Європі та Центральній Азії Гульнози Саїд.

Також зазначається, що журналісти повинні мати можливість висвітлювати питання, які становлять суспільний інтерес, без побоювань бути затриманими чи депортованими.

Також читайте: Комітет ВР звернувся до польського парламенту щодо затримання журналіста Ткача

Раніше повідомлялося, що українських журналістів - редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Чоловіків депортували, відібравши техніку.

Затримання журналіста Ткача у Польщі

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що для вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Після цього польська поліція пояснила, що правоохоронці хотіли встановити особу та перевірити причину перебування журналіста.

Автор: 

журналістика (1781) Польща (8625) Ткач Михайло (138)


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Топ коментарі
+9
Польські водії з киргизькими накладними везуть до Росії підсанкційні товари.
Польська митниця їх пропускає.
Має з цього навар.
Боїться викриття.
Іншої причини затримань журналістів не бачу.
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19.03.2024 06:27 Відповісти
+3
Всі слова про дружбу між Польшею та Україною лише слова. Справи показують інше. Наші вантажівки блокують, зерно перетворюють на сміття, а кацапське пшеки самі жруть та до ЄС пропускають.
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19.03.2024 07:08 Відповісти
+3
Дивна ваша позиція по адвокації польського блокування українських кордонів.
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19.03.2024 09:23 Відповісти
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Польські водії з киргизькими накладними везуть до Росії підсанкційні товари.
Польська митниця їх пропускає.
Має з цього навар.
Боїться викриття.
Іншої причини затримань журналістів не бачу.
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19.03.2024 06:27 Відповісти
Дивна реакція? А яке право мають журналісти в чужій країні щось розслідувати? Чому вони мають право виїздити за межі України? Там мер Кличко просить Бігус оприлюднити документи по безладу окремих осіб іменно в Україні, то нехай це і роблять. Хто знає скільки ще кацапських підприємств є в самій Україні
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19.03.2024 07:46 Відповісти
Дивна ваша позиція по адвокації польського блокування українських кордонів.
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19.03.2024 09:23 Відповісти
Це вам хто так написав про блокування? Марафон? Ви реальність відкидаєте? Чи думаєте, що усі дурні і не читають реального стану речей? Що роблять грузовики,знаючи про блокаду там?! Їдуть і надалі. Усе збіжжя йде морським шляхом,про це в Києві Бербок ще місяць назад заявила.
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19.03.2024 09:48 Відповісти
С какого года состоишь в АДГ?
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19.03.2024 13:46 Відповісти
Роблю 10 спробу пояснити: Луцьк(північний захід України), має величезний завод Кромберг&Шуберт, на який звозять робітників з сіл Волинської і Рівненської обл. Завод робить електропроводку до німецьких автомобілів. Як їх завезти з Волині до Німеччини, минуючи Польщу. Меблеві фабрики, які виготовляють меблі на експорт в ту ж Німеччину. Підшипниковий завод. Завод торгового обладнання, виробів із пластмас, паперова фабрика. Вся промисловість півночі України відправляє товари на експорт через Польщу. Через Румунію буде набагато дорожче і не конкурентно.
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19.03.2024 16:43 Відповісти
це валентина саюн добре відома відсутністю розумових здібностей, краще її просто не помічати
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19.03.2024 10:52 Відповісти
Яке маєш право з чужої країни вказувати українським журналістам, що їм робити?
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19.03.2024 10:11 Відповісти
Всі слова про дружбу між Польшею та Україною лише слова. Справи показують інше. Наші вантажівки блокують, зерно перетворюють на сміття, а кацапське пшеки самі жруть та до ЄС пропускають.
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19.03.2024 07:08 Відповісти
********, і то скрізь....
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19.03.2024 07:27 Відповісти
Це не журналісти, а провакатори та пропагандони. В Україні журналістика під контролем та тиском, а тім кому дозволено виїзжати за кордон взагалі ручні
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19.03.2024 08:05 Відповісти
то мабуть про мішу ткача?
а який з нього журналіст? замовний "розслідувач" за великі гроші, з потужною кришею.
і бігус, такий же.
в україні нема журналістики! і не відомо коли вона з'явиться, бо журналістика починається з навчального закладу. а в нас журналістику викладають старі, ще живі комуняки, що історію наукового комунізму викладали.
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19.03.2024 08:13 Відповісти
які журналісти ? ткач навряд чи журналіст...
Гонгадзе був останній журналіст України...
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19.03.2024 09:58 Відповісти
Утверждение о том, что импорт украинской агропродукции в Польшу является решающим фактором, влияющим на положение польских фермеров, не соответствует действительности.

Об этом говорится в аналитическом https://www.ifp.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/IFP_raport_Ziarno_niezgody-analiza_protestow_rolicznych.pdf исследовании "Зерно несогласия: Анализ аграрных протестов", проведенном экспертами независимого Института публичных финансов (IPF) в Польше.
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19.03.2024 14:03 Відповісти
 
 