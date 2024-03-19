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Новини
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Остін сьогодні на засіданні "Рамштайну" переконуватиме союзників, що США віддані підтримці України, - Reuters

остін,ллойд

Сьогодні, 19 березня, на 20-му засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін переконуватиме європейських союзників, що адміністрація президента Джо Байдена все ще віддана підтримці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Високопоставлені представники Пентагону розповіли агентству, що Остін під час першої закордонної поїздки після нещодавньої хвороби, підтвердить відданість Вашингтону Україні.

Вони також зазначили, що відсутність фінансування США оборонних потреб України вже позначається на ситуації на фронті - Силам оборони доводиться оптимізувати дефіцитні ресурси зброї.

"Гадаю, наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, а українці - більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити", - сказав високопоставлений представник Міноборони США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остін особисто візьме участь у наступному "Рамштайні", - Пентагон

За словами експертів, Ллойд Остін під час візиту на засідання "Раштайну", зіткнеться зі скептично налаштованою аудиторією в Європі.

"Американським лідерам стає дедалі важче їздити в Європу з заявами про те, що Сполучені Штати віддані Україні в довгостроковій перспективі. Меседжі про цю довгострокову фінансову, військову, економічну підтримку йдуть врозріз з реальністю того, що відбувається на Капітолійському пагорбі", - сказала Рейчел Ріццо, старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради у Вашингтоні.

За словами американських чиновників, реальність така, що без США європейська підтримка України буде недостатньою для протистояння російським військам.

Також читайте: Умєров та Сирський обговорили з главою Пентагону Остіном потреби України в боєприпасах і засобах ППО

"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США", - сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.

Автор: 

допомога (8442) США (23375) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+11
Розпад та деградація США.
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19.03.2024 06:43 Відповісти
+9
Якби бабі яйця, вона мужиком би була. Америкоси - баби, та ще й базарні.
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19.03.2024 06:40 Відповісти
+7
американці ,це вже дно чи ви підете далі ?
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19.03.2024 07:00 Відповісти
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Ги...
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19.03.2024 06:35 Відповісти
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19.03.2024 06:42 Відповісти
Якби бабі яйця, вона мужиком би була. Америкоси - баби, та ще й базарні.
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19.03.2024 06:40 Відповісти
Розпад та деградація США.
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19.03.2024 06:43 Відповісти
Та може вже не старатися.
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19.03.2024 06:43 Відповісти
Це потужно!
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19.03.2024 06:43 Відповісти
Звучить як виправдання.
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19.03.2024 06:45 Відповісти
американці ,це вже дно чи ви підете далі ?
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19.03.2024 07:00 Відповісти
Мерікоси не бажають поразки рабсії. Як не бажали розпаду СРСР. Знов на тіж граблі.
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19.03.2024 07:02 Відповісти
А що тут переконувати, F-35 давай, 20 шт буде достатньо І війна тут же скінчится .Як Трамп і хоче .
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19.03.2024 07:23 Відповісти
Ага, вот эти вот 20 самолетов. Достаточно ! )
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19.03.2024 18:38 Відповісти
Уже весь мир увидел что США превратились из мужика в пи*дабола. И не нужно бегать за руки хватать доказывая что ето не так. Ето только смешит и отталкивает.
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19.03.2024 07:47 Відповісти
Трамп залізе в Білий дім, і буде підтримка штанів на прищепках.
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19.03.2024 07:48 Відповісти
Громадя́нська війна́ в США - війна між північними штатами США (Союзом) і південними штатами (Конфедерацією), які вийшли із Союзу і повстали через економічні та політичні відмінності, в тому числі рабоорієнтовану економіку.

плєшивий рюріком марить. трамп, впарює тупим реднекам Bible Belt. байден, за всьо хароше, проти всього поганого.
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19.03.2024 08:07 Відповісти
За словами американських чиновників, реальність така, що без США європейська підтримка України буде недостатньою для протистояння російським військам.

"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США", - сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.

І далі що? У вас є план "Б"? Чим ви думали, коли обмежили термін дії лендлізу вереснем 2023 року? Зараз би можна було спокійно продовжувати надавати допомогу незважаючи на кризу у конгресі. Але ж ні - ви настількі "мудрі" та "далекоглядні", що все про_рали...
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19.03.2024 08:26 Відповісти
"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США"

БРЕХНЯ! ВВП Європи - 20 трильйонів$. Бажання немає.
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19.03.2024 08:53 Відповісти
На Капіталійському пагорбі бракує не фінансів та зброї, а совісті.
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19.03.2024 09:04 Відповісти
Стыдоба на весь мир.
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19.03.2024 09:11 Відповісти
Не переконливо. Навряд чи йому вдасться когось переконати.
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19.03.2024 09:14 Відповісти
 
 