Остін сьогодні на засіданні "Рамштайну" переконуватиме союзників, що США віддані підтримці України, - Reuters
Сьогодні, 19 березня, на 20-му засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін переконуватиме європейських союзників, що адміністрація президента Джо Байдена все ще віддана підтримці України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Високопоставлені представники Пентагону розповіли агентству, що Остін під час першої закордонної поїздки після нещодавньої хвороби, підтвердить відданість Вашингтону Україні.
Вони також зазначили, що відсутність фінансування США оборонних потреб України вже позначається на ситуації на фронті - Силам оборони доводиться оптимізувати дефіцитні ресурси зброї.
"Гадаю, наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, а українці - більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити", - сказав високопоставлений представник Міноборони США.
За словами експертів, Ллойд Остін під час візиту на засідання "Раштайну", зіткнеться зі скептично налаштованою аудиторією в Європі.
"Американським лідерам стає дедалі важче їздити в Європу з заявами про те, що Сполучені Штати віддані Україні в довгостроковій перспективі. Меседжі про цю довгострокову фінансову, військову, економічну підтримку йдуть врозріз з реальністю того, що відбувається на Капітолійському пагорбі", - сказала Рейчел Ріццо, старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради у Вашингтоні.
За словами американських чиновників, реальність така, що без США європейська підтримка України буде недостатньою для протистояння російським військам.
"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США", - сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.
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плєшивий рюріком марить. трамп, впарює тупим реднекам Bible Belt. байден, за всьо хароше, проти всього поганого.
"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США", - сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.
І далі що? У вас є план "Б"? Чим ви думали, коли обмежили термін дії лендлізу вереснем 2023 року? Зараз би можна було спокійно продовжувати надавати допомогу незважаючи на кризу у конгресі. Але ж ні - ви настількі "мудрі" та "далекоглядні", що все про_рали...
БРЕХНЯ! ВВП Європи - 20 трильйонів$. Бажання немає.