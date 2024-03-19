Сі Цзіньпін відвідає Францію та зустрінеться з Макроном на початку травня, - Politico
Голова КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі на початку травня, що стане його першою поїздкою до Європи після пандемії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.
Як зазначається, візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, оскільки Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безмежне партнерство" Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним.
Як пише Politico з посиланням на власні джерела, Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.
За даними видання, це послання було посилено під час європейського турне спеціального посланника Китаю Лі Хуея на початку цього місяця, щоб обговорити майбутнє України.
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Бачу, бджоли покусали?
Bвисловлювання Еммануеля Макрона були ретельно обдумані і були винагороджені Пекіном замовленнями для французьких компаній (Макрон приїжджав до Китаю в супроводі 60 представників бізнесу).
Так что, Макрон не совсем не прав.
Насамперед це пов'язано з різким, більш ніж на 19%, скороченням імпорту товарів Made in China до Німеччини. Німецький експорт до Китаю також скоротився, але набагато повільніше, приблизно на 9%. Це дозволило дещо зрівняти незбалансовану, а отже, нездорову структуру торгівлі з Китаєм, який незмінно продавав Німеччині набагато більше, ніж купував у неї. Іншими словами, Німеччина мала (і має) величезний дефіцит у двосторонній торгівлі.
Про що тут можна домовлятися???
Китай не засудив ці удари по українських містах, бо підбурив ***** до нападу на Україну, сподіваючись отримати українські орні землі для прокорму свого багатомільярдного населення на найближчі 100 років.
Втім, план товариша Сі з капітуляції України перед пітьмою та загарбання українських земель ніхто з порядку денного не знімав.
Тож тепер підключається Макрон для місії так званого "припинення вогню на час Олімпіади", що дозволить врешті впровадити китайський задум.
Білтше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1744012601892163784?t=-5P0elCXtbir8xIF-TIvHw&s=19 тут .
зеленський НА ЧАС війни дію закону не припинив , за що має сидіти у вʼязниці . Тому що зараз інородці грабують в Україні землю.
а потім ці БАРИГІ продадуть її китайцям., а ті завезуть своїх китайських рабів для праці . І буде вузькоглазе на український землі панувати
Хтось із ВІЛЬНИХ ВІД ОЛИГАРХІВ журналістів мають вже відкрити реєстри нотарів по договорам куплі
Там в Китаї якась економічна ***** назріває, так шо - пох.