Сі Цзіньпін відвідає Францію та зустрінеться з Макроном на початку травня, - Politico

Голова КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі на початку травня, що стане його першою поїздкою до Європи після пандемії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

Як зазначається, візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, оскільки Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безмежне партнерство" Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним.

Як пише Politico з посиланням на власні джерела, Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.

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За даними видання, це послання було посилено під час європейського турне спеціального посланника Китаю Лі Хуея на початку цього місяця, щоб обговорити майбутнє України.