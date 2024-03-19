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Сі Цзіньпін відвідає Францію та зустрінеться з Макроном на початку травня, - Politico

сі,цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі на початку травня, що стане його першою поїздкою до Європи після пандемії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

Як зазначається, візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, оскільки Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безмежне партнерство" Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним.

Як пише Politico з посиланням на власні джерела, Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.

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За даними видання, це послання було посилено під час європейського турне спеціального посланника Китаю Лі Хуея на початку цього місяця, щоб обговорити майбутнє України.

Автор: 

Китай (4695) Франція (3102) Сі Цзіньпін (333) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+5
***** без Чайни, що шльондра без сутенера
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19.03.2024 07:43 Відповісти
+4
Вузькокий вінні-пух нехай йде лісом
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19.03.2024 07:22 Відповісти
+4
Імператор їде домовлятися за свого васала *****. Словащодо байкоту це черговий шантаж страни конрафактів
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19.03.2024 07:23 Відповісти
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Вузькокий вінні-пух нехай йде лісом
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19.03.2024 07:22 Відповісти
Імператор їде домовлятися за свого васала *****. Словащодо байкоту це черговий шантаж страни конрафактів
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19.03.2024 07:23 Відповісти
Більше схожий на ************ посильного.
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19.03.2024 07:36 Відповісти
***** без Чайни, що шльондра без сутенера
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19.03.2024 07:43 Відповісти
На цьому ґрунті йде торговельна війна
У США перевізники без роботи, немає вантажів
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19.03.2024 09:33 Відповісти
(співчутливо):
Бачу, бджоли покусали?
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19.03.2024 07:26 Відповісти
Та тут джмелі попрацювали.
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19.03.2024 07:29 Відповісти
Після візиту Макрона до Китаю в 2023 китайці заручилися прихильністю Франції - ядерної держави, яка також присутня в західній частині Тихого океану. Тим самим Макрон зруйнував зачатки загальноєвропейської зовнішньої політики. Шкода, якої зазнала вісь Париж-Берлін-Варшава, величезна.
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19.03.2024 07:29 Відповісти
Президент Франції Еммануель Макрон своєю поїздкою до Китаю зробив ведмежу послугу Євросоюзу і загалом усьому вільному світу. Цей політик пишався тим, що Сі Цзіньпін запросив його на приватну розмову тет-а-тет, яка тривала кілька годин. Під час зустрічі, як тепер з'ясовується, Сі Цзіньпін обсипав Макрона компліментами до такої міри, що той, повернувшись до Парижа, виступив із заявою про те, що Європа в питанні Китаю не повинна дозволяти використовувати себе в інтересах США.

Bвисловлювання Еммануеля Макрона були ретельно обдумані і були винагороджені Пекіном замовленнями для французьких компаній (Макрон приїжджав до Китаю в супроводі 60 представників бізнесу).
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19.03.2024 07:40 Відповісти
США заганяє Європу в пастку, не постачаючи скраплений газ, і затягнувши війну. Макрон проти цього. Тому, Макрон робить все правильно.
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19.03.2024 07:47 Відповісти
Только надо добавить, что когда было "бесплатно", то США указывали Европе, что делать и как себя вести; А когда понадобилось подписаться под бабло ("помощь Украине - 60 млрд $, при том, что активов рф было арестовано на 300 млрд $), то Штаты моментально слились, не важно под каким предлогом.
Так что, Макрон не совсем не прав.
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19.03.2024 07:48 Відповісти
З тої вісі Берлін першим намагається здриснути.
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19.03.2024 07:42 Відповісти
"Китай у 2023 році став найважливішим торговельним партнером Німеччини лише трохи раніше запланованого терміну", - йдеться у заголовку звіту Destatis, у якому були представлені такі цифри: оборот зовнішньої торгівлі з Китаєм становив менше 253,1 млрд євро, а зі США - 252,3 млрд євро, так що розрив між ними скоротився до трохи більше 0,7 млрд євро, хоча ще рік тому він становив понад 50 млрд євро.

Насамперед це пов'язано з різким, більш ніж на 19%, скороченням імпорту товарів Made in China до Німеччини. Німецький експорт до Китаю також скоротився, але набагато повільніше, приблизно на 9%. Це дозволило дещо зрівняти незбалансовану, а отже, нездорову структуру торгівлі з Китаєм, який незмінно продавав Німеччині набагато більше, ніж купував у неї. Іншими словами, Німеччина мала (і має) величезний дефіцит у двосторонній торгівлі.
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19.03.2024 07:47 Відповісти
Це гарно чи погано? І взагалі до чого?
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19.03.2024 08:28 Відповісти
Сі- шнирь у *****?
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19.03.2024 07:34 Відповісти
Діктатор їде запугівати демократичну країну.
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19.03.2024 07:44 Відповісти
вгадайте хто )(уйла ,один з перших поздоровив....правильно - Франциск,той що папа,мать єго.
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19.03.2024 07:51 Відповісти
Китаю приходит экономическая трында, потому главкытаясь пытается пропетлять между вгондурасених та гондурасящих.
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19.03.2024 07:52 Відповісти
Еой, Ви вже 9 років прогнозуєте смерть пині Від тяжкої хвороби . А він 500 000 орків до аду відправив , щоб потім ними правити
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19.03.2024 09:06 Відповісти
Круасань карасьо, лягуська - пльоха )))
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19.03.2024 07:53 Відповісти
Да и чао-чао кому - каласьо, о кому даже не комси-комса(хоть для приличия).
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19.03.2024 07:58 Відповісти
пей цяй цьмо!
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19.03.2024 08:34 Відповісти
Лі **** буде з ним ?
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19.03.2024 07:59 Відповісти
Бо без Лі Хуя не вийде ні... чого.
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19.03.2024 08:01 Відповісти
Так а які мирні переговори??? мєдвєдьов нещодавно чітко дав зрозуміти, що мирні переговори для них це повна окупація України. Тобто капітуляція.

Про що тут можна домовлятися???
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19.03.2024 08:05 Відповісти
Так вони про це і хочуть домовитися, а тут макрон зі своїм :"ми відправимо війська". Ну і як πуйлу далі жити.
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19.03.2024 08:51 Відповісти
29.12.2023 та 02.01.2024 Україна зазнала масованих ракетних ударів з пітьми.
Китай не засудив ці удари по українських містах, бо підбурив ***** до нападу на Україну, сподіваючись отримати українські орні землі для прокорму свого багатомільярдного населення на найближчі 100 років.
Втім, план товариша Сі з капітуляції України перед пітьмою та загарбання українських земель ніхто з порядку денного не знімав.
Тож тепер підключається Макрон для місії так званого "припинення вогню на час Олімпіади", що дозволить врешті впровадити китайський задум.
Білтше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1744012601892163784?t=-5P0elCXtbir8xIF-TIvHw&s=19 тут .
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19.03.2024 08:46 Відповісти
Не УКРАЇНЦІ проголосували закон продажу землі , щоб лишити українців землі і зробити рабами.

зеленський НА ЧАС війни дію закону не припинив , за що має сидіти у вʼязниці . Тому що зараз інородці грабують в Україні землю.

а потім ці БАРИГІ продадуть її китайцям., а ті завезуть своїх китайських рабів для праці . І буде вузькоглазе на український землі панувати

Хтось із ВІЛЬНИХ ВІД ОЛИГАРХІВ журналістів мають вже відкрити реєстри нотарів по договорам куплі
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19.03.2024 09:15 Відповісти
"Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі. "

Там в Китаї якась економічна ***** назріває, так шо - пох.
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19.03.2024 08:58 Відповісти
Нехай Пекін іде лісом
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19.03.2024 09:16 Відповісти
Вам світ не потрібен ?
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19.03.2024 09:36 Відповісти
Який світ - тоталитарних краін ???? Вони щось Вам будуть диктувати ?
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19.03.2024 09:37 Відповісти
тоді все за лопатами:
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19.03.2024 09:45 Відповісти
Приедет уговаривать не помогать Украине. Тварь.
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19.03.2024 09:09 Відповісти
Будет истрическая встреча Императора с Наполеоном. Султана не хватает.
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19.03.2024 09:17 Відповісти
 
 