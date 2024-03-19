Ворог завдав ракетного удару по підприємству на Чугуївщині, під вогнем близько 20 населених пунктів Харківщини
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів регіону, зокрема: Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та ін.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Харківщини за даними ОВА:
- 23:20 під ракетним обстрілом з С-300 було смт Малинівка Чугуївського району. Влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалі відсутні.
- 21:20 год відбувся ворожий обстріл с. Новоосинове Куп’янського району з РСЗВ. Внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.
- 20:20 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
- 12:45 у с. Лук'янці Харківського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Також без постраждалих.
- 8:00 у с. Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю котельні, два приватні будинки, будинок культури. Травмований 62-річний чоловік, без госпіталізації.
Також повідомляється, що уУпродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 46,61 га території, знищили 338 вибухонебезпечних предметів.
За добу евакуйовано 8 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 144 дитини: Вільхуватської - 36; Великобурлуцької - 108.
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показати весь коментар19.03.2024 09:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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