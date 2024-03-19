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Реальність така, що Путін є президентом РФ. Результат було визначено наперед, - радник Байдена Салліван

вибори,фейкові

Президентські вибори в РФ не відповідали жодним критеріям вільних і чесних виборів.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 18 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБУ-Україна.

Він зазначив, що результат виборів не був непередбачуваним, оскільки Путін закрив політичний простір та ув'язнив політичних опонентів, а деякі з його політичних опонентів трагічно загинули. Таким чином, сказав радник, "у цих виборах не було нічого вільного чи справедливого, а результат був визначений наперед".

І по-друге, як зазначив Салліван, "реальність така, що президент Путін є президентом Росії".

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"Нам доводилося мати справу з цією реальністю під час війни в Україні, під час інших агресивних дій Росії, під час інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента і Російської Федерації під його керівництвом. І ми будемо продовжувати мати справу з цією реальністю. Але ця реальність не заперечує того факту, що ці вибори не відповідали жодним критеріям вільних і чесних виборів", - сказав радник президента США з нацбезпеки.

Автор: 

Салліван Джейк (295) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+4
А заявити про нелегітимність виборів нараZZії слабо? Про нікчемність оголошених відсотків і про те, що путлєр віднині самопроголошений диктатор? Сциклива америкоїдна демократія.
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19.03.2024 08:53 Відповісти
+3
Так объявите его нелигитимным. Бла-бла-бла...
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19.03.2024 08:40 Відповісти
+2
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19.03.2024 08:48 Відповісти
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Так объявите его нелигитимным. Бла-бла-бла...
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19.03.2024 08:40 Відповісти
він як раз зробив навпаки, легітимізував *****, визнав його президентом.
так званий цивілізований світ вчергове робить те, що ніяк не можна було робити.
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19.03.2024 08:55 Відповісти
Кацапи сиділи тихенько як руді миші, бояться кота Пуйла,
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19.03.2024 08:40 Відповісти
Всі все знають - тільки на горшок не просяться - чого ж ви иого визнаєте президентом?
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19.03.2024 08:41 Відповісти
Так і у вас все визначено наперед. Ви ж не вигадали нічого кращого, ніж знов виставити маразматика старого кандидатом.
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19.03.2024 08:43 Відповісти
бачите, який саліван мудрий?
саліван, так і казав, що плєшивий буде президентом і не треба злити плєшивого.
почуваю себе, трампістом!
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19.03.2024 08:46 Відповісти
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19.03.2024 08:48 Відповісти
А заявити про нелегітимність виборів нараZZії слабо? Про нікчемність оголошених відсотків і про те, що путлєр віднині самопроголошений диктатор? Сциклива америкоїдна демократія.
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19.03.2024 08:53 Відповісти
Но мы признаём недомерка а то нужен диалог.
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19.03.2024 09:52 Відповісти
Коли самі не виконуєте міжнародних правил і визнаєте пуйла легитимним, що дивуватись коли руйнується система безпеки, недіють ні ООН, ні інші ОБСЄ. "Легитимний" вбивця, маньяк, рашист путін - це вирок міжнародній західній демократії.
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19.03.2024 13:26 Відповісти
 
 