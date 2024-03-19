Реальність така, що Путін є президентом РФ. Результат було визначено наперед, - радник Байдена Салліван

Президентські вибори в РФ не відповідали жодним критеріям вільних і чесних виборів.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 18 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБУ-Україна.

Він зазначив, що результат виборів не був непередбачуваним, оскільки Путін закрив політичний простір та ув'язнив політичних опонентів, а деякі з його політичних опонентів трагічно загинули. Таким чином, сказав радник, "у цих виборах не було нічого вільного чи справедливого, а результат був визначений наперед".

І по-друге, як зазначив Салліван, "реальність така, що президент Путін є президентом Росії".

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"Нам доводилося мати справу з цією реальністю під час війни в Україні, під час інших агресивних дій Росії, під час інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента і Російської Федерації під його керівництвом. І ми будемо продовжувати мати справу з цією реальністю. Але ця реальність не заперечує того факту, що ці вибори не відповідали жодним критеріям вільних і чесних виборів", - сказав радник президента США з нацбезпеки.