УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9539 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 709 13

Сили оборони на Сумщині ущільнюють укріплення трьох ліній оборони, - ОК "Північ"

оборона,зсу

У Сумській області військові ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній оборони.

Про це заявив речник Оперативного командування "Північ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – ред.) та військових з боку Російської Федерації. Зараз Сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній", – сказав він.

За словами Мисника, військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій у регіоні та готуються до них, утім "на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігаємо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони спрямувало перший мільярд на будівництво укріплень після призначення Тимошенка радником Умєрова, - ЗМІ

Автор: 

оборона (4831) Сумська область (3877) фортифікації (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Всі ті лінії до дупи - Сумську область закидують КАБами. Агов!? Там в Києві дорослі залишились?
Чи після Залужного нікого не лишилось?
показати весь коментар
19.03.2024 09:05 Відповісти
+5
Речників розвелося як блох - і всі цілими днями базікають.....
показати весь коментар
19.03.2024 08:43 Відповісти
+3
А русня ущільнює обстріли КАБами.
З ущільненням ППО у нас ніяк. Тому що ракети і радари робити - це вам не окопи рити.
показати весь коментар
19.03.2024 08:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Речників розвелося як блох - і всі цілими днями базікають.....
показати весь коментар
19.03.2024 08:43 Відповісти
у кого, які батьки, той там і прилаштований.
показати весь коментар
19.03.2024 09:14 Відповісти
А русня ущільнює обстріли КАБами.
З ущільненням ППО у нас ніяк. Тому що ракети і радари робити - це вам не окопи рити.
показати весь коментар
19.03.2024 08:48 Відповісти
та, зачекай! призначили ж, нового радника.
зараз, все буде норм.
показати весь коментар
19.03.2024 09:23 Відповісти
Всі ті лінії до дупи - Сумську область закидують КАБами. Агов!? Там в Києві дорослі залишились?
Чи після Залужного нікого не лишилось?
показати весь коментар
19.03.2024 09:05 Відповісти
Тобто, не сбудував вчасно за Авдеівкой, хараз тричина добу бухтять про три смугі фортіфікації. Ось ми робимо, ось ми молодці, ось і Тимошенко призначили бо він має досаід крадівництва....... Ми все робимо .......Ну не с..ц..у..к..і?
показати весь коментар
19.03.2024 09:24 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2024 09:28 Відповісти
Коли є необмежена кількість КАБ та літаків, можна метр за метром випалити всю територію України, навіть не вдаючись до "м'ясних штурмів".
показати весь коментар
19.03.2024 09:32 Відповісти
Так . Щоб ці москалі здохли . Усі
показати весь коментар
19.03.2024 09:36 Відповісти
А вони не дохнуть, навпаки - все більше їх стає. За рахунок українців в тому числі.
показати весь коментар
19.03.2024 09:39 Відповісти
с таким соплежуями плакальщиками и кацапов не надо)могу веревку прислать что бы ты вздернулось и не мучалось
показати весь коментар
19.03.2024 10:18 Відповісти
Кіріло Тимошенко всьо парішаєт за ваші деньгі.
показати весь коментар
19.03.2024 10:56 Відповісти
Nata

@Nata61947452

пишуть, що "По всьому кордону сел вже не залишилось практично, гатять всім чим можуть. Постійно ловлять дрг групи" ... Ірина Малікова
показати весь коментар
19.03.2024 13:37 Відповісти
 
 