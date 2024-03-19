Сили оборони на Сумщині ущільнюють укріплення трьох ліній оборони, - ОК "Північ"

У Сумській області військові ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній оборони.

Про це заявив речник Оперативного командування "Північ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – ред.) та військових з боку Російської Федерації. Зараз Сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній", – сказав він.

За словами Мисника, військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій у регіоні та готуються до них, утім "на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігаємо".

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