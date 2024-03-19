ЄС готується ввести мита на імпорт зерна з РФ та Білорусі, - Financial Times
Євросоюз планує запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Як зазначається, Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії, вимагаючи обмежити російський і білоруський імпорт, стверджуючи, що такий крок може порушити роботу світових продовольчих ринків і завдати шкоди країнам, що розвиваються. Але, за словами осіб, знайомих із планами, очікується, що найближчими днями Єврокомісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зерно з Росії та Білорусі.
За словами співрозмовників видання, це призведе до зростання цін щонайменше на 50% і знищить попит. Мита в розмірі 50% також буде введено на насіння олійних культур і продукти їх переробки.
Імпорт ЄС із Росії порушених продуктів - зернових, насіння олійних культур та їхніх похідних - сягнув рекордної позначки в 4 млн тонн у 2023 році, що становить 1% від загального споживання ЄС.
Співрозмовник видання зауважив, що мито буде встановлено на рівні, максимально допустимому за правилами СОТ.
Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила імпорт більшості харчових продуктів з ЄС, а багато європейських компаній, що працюють у цьому секторі, останніми роками пішли з країни.
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Європейським фермерам за рашисткі сільгосптовари таки варто порвати брюссельських бариг в шмаття !
От Україна - інше діло. Можна пхати ногами як завгодно. З росією такий трюк ре пройде: отвєтка прилетить.
І за цей нещасний 1% русня тримає всю Європу, як кота за яйця.
я правильно зрозумів?
За*бісь!
Українську продукцію будемо із вагонів висипати,на на сп*ждену орками українську продукцію,яку орки як свою продають,накладем мито!
ЄС без прикрас!
Развивающимся странам станет только лучше если вместо Европы зерно пойдет к ним. Даже брехать не умеют.