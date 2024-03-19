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Новини
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ЄС готується ввести мита на імпорт зерна з РФ та Білорусі, - Financial Times

єс,євросоюз

Євросоюз планує запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначається, Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії, вимагаючи обмежити російський і білоруський імпорт, стверджуючи, що такий крок може порушити роботу світових продовольчих ринків і завдати шкоди країнам, що розвиваються. Але, за словами осіб, знайомих із планами, очікується, що найближчими днями Єврокомісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зерно з Росії та Білорусі.

За словами співрозмовників видання, це призведе до зростання цін щонайменше на 50% і знищить попит. Мита в розмірі 50% також буде введено на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

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Імпорт ЄС із Росії порушених продуктів - зернових, насіння олійних культур та їхніх похідних - сягнув рекордної позначки в 4 млн тонн у 2023 році, що становить 1% від загального споживання ЄС.

Співрозмовник видання зауважив, що мито буде встановлено на рівні, максимально допустимому за правилами СОТ.

Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила імпорт більшості харчових продуктів з ЄС, а багато європейських компаній, що працюють у цьому секторі, останніми роками пішли з країни.

Читайте також: Сейм Литви ухвалив резолюцію зі закликом заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС

Автор: 

Білорусь (7968) зерно (3134) мито (1110) росія (66060) Євросоюз (13663)


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Топ коментарі
+13
Поки Польща блокує нам кордони це ЄС досі не впровадило мита на кацапську агропродукцію... В якому світі ми живемо? Санкції, бляха, а ********* тим часом клепає ракети та снаряди і обходить санкції...
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19.03.2024 09:01 Відповісти
+11
А взагалі заборонити не хочете. Переправти польських фермерів на кордон з парашою хай покажуть які вони моцні курви.
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19.03.2024 09:01 Відповісти
+8
ЄС однією рукою дають снаряди Україні, а другою гроші рашці

Європейським фермерам за рашисткі сільгосптовари таки варто порвати брюссельських бариг в шмаття !
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19.03.2024 09:00 Відповісти
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Та нехай вже вводять, чи чекають щоб раша усе зерно завезла
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19.03.2024 08:59 Відповісти
ЄС однією рукою дають снаряди Україні, а другою гроші рашці

Європейським фермерам за рашисткі сільгосптовари таки варто порвати брюссельських бариг в шмаття !
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19.03.2024 09:00 Відповісти
Тільки готуються?
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19.03.2024 09:01 Відповісти
Готуються висловити стурбованість. Потужно готуються! А поки знищують українське зерно на кордоні.
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19.03.2024 09:23 Відповісти
Поки Польща блокує нам кордони це ЄС досі не впровадило мита на кацапську агропродукцію... В якому світі ми живемо? Санкції, бляха, а ********* тим часом клепає ракети та снаряди і обходить санкції...
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19.03.2024 09:01 Відповісти
А взагалі заборонити не хочете. Переправти польських фермерів на кордон з парашою хай покажуть які вони моцні курви.
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19.03.2024 09:01 Відповісти
Прості люди від сохи розуміють, що таке сила, і проти сили не підуть.
От Україна - інше діло. Можна пхати ногами як завгодно. З росією такий трюк ре пройде: отвєтка прилетить.
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19.03.2024 09:03 Відповісти
що становить 1% від загального споживання ЄС
І за цей нещасний 1% русня тримає всю Європу, як кота за яйця.
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19.03.2024 09:01 Відповісти
але ж кроп, сінсей, ресервед не можна торгувати на болотах? навіть, розслідування, якесь є.
я правильно зрозумів?
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19.03.2024 09:04 Відповісти
нельзя так просто взять и ввести мита, надо как следует приготовится, всё взвесить, как бы за и против
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19.03.2024 09:06 Відповісти
Молодці ,слів немає !
За*бісь!
Українську продукцію будемо із вагонів висипати,на на сп*ждену орками українську продукцію,яку орки як свою продають,накладем мито!
ЄС без прикрас!
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19.03.2024 09:11 Відповісти
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19.03.2024 09:12 Відповісти
Який **** цинізм. Мало того що європа імпортувала кацапське зерно, то на нього ще й мита не було??????!!!!!!!!!!!
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19.03.2024 09:16 Відповісти
Тобто , по-перше, тільки ГОТУЄТЬСЯ, а по-друге, не повну ЗАБОРОНУ, а мита???? Мовляв, ну, трішки більше стягуватимемо з вас. Якась паралельна реальність. .
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19.03.2024 09:19 Відповісти
це повний триндець, *******.
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19.03.2024 09:21 Відповісти
дуже вчасно, ЄС просто чемпіони зі своєчасності...
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19.03.2024 09:35 Відповісти
то до цього часу воно навіть митом не обкладалося??? а єс не знає шо придумати для пакетів санкцій
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19.03.2024 09:38 Відповісти
Профинансировали войну на годы в перёд а теперь типа взялись за голову.
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19.03.2024 09:53 Відповісти
Брєд, забанити нахєр, якщо у поляків того зерна багато то якого *** їхні підари фермери блокують Україну?
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19.03.2024 09:55 Відповісти
*****! На третьому році війни! Мені інколи хочеться, щоб по підвалах посиділи жителі ЄС і відчули той тваринний страх, розумію що херню морожу, але до них же не доходить.
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19.03.2024 10:22 Відповісти
стверджуючи, що такий крок може порушити роботу світових продовольчих ринків і завдати шкоди країнам, що розвиваються Джерело:
Развивающимся странам станет только лучше если вместо Европы зерно пойдет к ним. Даже брехать не умеют.
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19.03.2024 10:35 Відповісти
 
 