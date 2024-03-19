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Новини
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ЄС готується до вступу України, але не говорить про це публічно на тлі протестів європейських фермерів, - Politico

єс,зеленський

ЄС не хоче багато говорити публічно про прийняття нових членів на тлі "розлючених фермерів", які влаштовують по всьому континенту подекуди насильницькі протести.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Politico.

Як зазначається, ЄС має підготуватися перед тим, як приймати нових членів, але насамперед потрібно завершити з виборами до Європарламенту.

"Що важливіше для Європейського Союзу: приєднання України до блоку чи європейські фермери?
ЄС не хоче багато говорити публічно про прийняття нових членів на тлі розлючених фермерів, які влаштовують по всьому континенту подекуди насильницькі протести. Фермери кажуть, що вони застрягли у програшній битві, конкуруючи з дешевим імпортом з-за меж блоку, багато з якого надходить з України. Вони також кажуть, що їх турбують вищі, ніж зазвичай, ціни на пальне, а також екологічні норми Брюсселя", - пише видання.

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Тож наразі європейські лідери йдуть на поступки, щоб заспокоїти розгніваних фермерів і звести до мінімуму розмови про розширення, особливо коли до виборів в ЄС залишилося лише три місяці.

Деякі чиновники ЄС заявили виданню, що вважають за краще тримати в таємниці роботу з підготовки до можливої інтеграції України, Молдови та низки західнобалканських країн - особливо ті наслідки, які це матиме для фермерів.

"Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це (розширення) перед європейськими виборами", - сказав один чиновник ЄС, який говорив анонімно.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка балотується на другий термін, пообіцяла підготувати ЄС для України. У своїй промові про стан справ в ЄС у вересні минулого року фон дер Ляєн заявила, що це питання має бути вирішене "сьогодні, якщо ми хочемо бути готовими до завтрашнього дня".

"Настав час для Європи знову мислити масштабно і писати нашу власну долю", - наголошувала вона.

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"Ставши членом ЄС, Україна матиме один з найнижчих ВВП. Це створить значне навантаження на політику згуртованості блоку - фінансування, яке перетікає від багатших регіонів до бідніших. Інтеграція України до блоку може означати, що протягом семи років до країни надійде близько 186 мільярдів євро коштів ЄС, згідно з внутрішньою запискою Ради ЄС, опублікованою минулої осені", - зазначає Politico.

Майбутнє розширення означатиме, що всі нинішні країни ЄС "платитимуть більше, а отримуватимуть менше", - йшлося в документі Ради ЄС.

Зазначено, що ЄС вирішив, що підготовка до можливої інтеграції України, Молдови, Грузії та шести західнобалканських країн має відбуватися внутрішньо, а не на очах у громадськості.

Коли європейські лідери зберуться цього тижня на саміті, щоб обговорити, серед іншого, питання розширення, вони майже не торкнуться свого внутрішнього домашнього завдання щодо розширення. Лідери ЄС планують просто "підбити підсумки" того, що потрібно зробити, згідно з останнім проєктом висновків зустрічі, з яким ознайомилося видання.

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Наприкінці червня європейські лідери підпишуть так званий стратегічний порядок денний для наступної Європейської комісії, зокрема, щодо внутрішньоєвропейських реформ.

Очікується, що Польща, яка перебере на себе головування в Раді ЄС у 2025 році, почне закладати основу для розширення.

"У нас є час. Це не означає, що Україна приєднається до ЄС завтра", - додав один з дипломатів ЄС.

Автор: 

членство в ЄС (1298) Євросоюз (13663) фермер (398)


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Топ коментарі
+9
Ого, то вже фермери визначають політику ЄС.
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19.03.2024 09:25 Відповісти
+9
боже какие вы немощные в ЕС, ну и как ***** и другая гнида могли делать по другому? при таких немощных и *************** ЕС и США? представьте такую ситуацию при Рейгане и Тетчер!
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19.03.2024 09:29 Відповісти
+8
я если что имею ввиду ситуацию с мировыми лидерами, что раньше умели решать проблемы и не давали диктаторам разойтись, партнёров не кидали и гавно всякое не брало страны в заложники, будь то фермеры или шахтёры.
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19.03.2024 09:34 Відповісти
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Ого, то вже фермери визначають політику ЄС.
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19.03.2024 09:25 Відповісти
Відкрию таємницю - там завжди НАРОД визначає політику ЄС , а фермери - частина народу
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19.03.2024 12:55 Відповісти
Эти фермеры наверно забыли как к ним прилетела кацапская ракета и убила двух колхозников.
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19.03.2024 09:25 Відповісти
от же ти тупе - у Польщі калхозніков ніколи не було.
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19.03.2024 10:45 Відповісти
боже какие вы немощные в ЕС, ну и как ***** и другая гнида могли делать по другому? при таких немощных и *************** ЕС и США? представьте такую ситуацию при Рейгане и Тетчер!
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19.03.2024 09:29 Відповісти
особенно хорошо вспомнить, как Тетчер с шахтёрами разобралась
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19.03.2024 09:30 Відповісти
для шахтарів це було дуже боляче. але вони не розуміли, що їх труд суспільству не потрібний. І суспільство не повинно годувати людей, щзо не бажають міняти професію. А у нас народ данбаса чомусь вважав, що його вугілля надто таке важливе для споживача. Ось в цей час дійшло до такого, що зерно вже дешевше ніж те вугілля ( за роздрібною ціною).
В тій же ВБ достатньо можливостей працювати і заробляти достатньо добре і в інших галузях.
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19.03.2024 10:53 Відповісти
Британия не в ЕС, если что
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19.03.2024 09:31 Відповісти
я если что имею ввиду ситуацию с мировыми лидерами, что раньше умели решать проблемы и не давали диктаторам разойтись, партнёров не кидали и гавно всякое не брало страны в заложники, будь то фермеры или шахтёры.
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19.03.2024 09:34 Відповісти
О то вже фермера рулять в ЄС ? Дожилися ну скоро вже і поваріха якась зможе керувати ЄС все як казав сіфілік лєнін.
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19.03.2024 09:30 Відповісти
Увесь ЄС боїться польських фермерів. А польські фермери бояться москви.
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19.03.2024 09:33 Відповісти
Навряд чи фермери москви бояться. Москва їм непогано платить.
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19.03.2024 10:42 Відповісти
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19.03.2024 09:34 Відповісти
Сьогодні День народження Ліни Костенко -94 роки
ВІТАЄМО ‼️‼️‼️
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19.03.2024 09:35 Відповісти
Та не тілтки через протести, а й через те, що зрозуміли, що воно таке зараз при ЗЄ-владі.
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19.03.2024 09:35 Відповісти
Причому зє-влада?
Яку,до речі,на Заході поважають.
Просто нікому не потрібна сильна,економічно розвинена(я думаю,колись таки буде)Україна,та ще й у складі єс.Угорщина ще та країночка,але ж прийняли.
А Україну всі бояться і потихеньку ненавидять.
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19.03.2024 09:45 Відповісти
Кого там поважають? Зелених піздаболів? Поважають Україну, а не зелене лайно, яке пристало до її підошви.
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19.03.2024 13:11 Відповісти
а розлючені фермери військовозобов'язані?
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19.03.2024 09:37 Відповісти
хоча там немає війни, перепрошую...
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19.03.2024 09:45 Відповісти
Показали пряник ще у 2013...
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19.03.2024 09:39 Відповісти
пуйлу залишилось дочекатись якогось трампа у великій країні ЄС, в безкінечних виборах- перевиборах там, і в принципі все.
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19.03.2024 09:41 Відповісти
Колись давно США намагалися боротися з китайськими виробниками накладаючи на них санкції і ставлячи їм всілякі перепони не допускаючи їх товари на ринки. Після чергових обмежень Китай заявив, що якщо політика не зміниться, то вони заполонять європейські ринки та ринки США своїми дешевими товарами, які менш якісні проте більш дешеві. Можливо ї нам треба діяти більш жорстко? Сьогодні фермери керують Європою, завтра якийсь переробники. Зрозуміло, вони там гарно всілися і зайвий рот їм гірше пістолета, але нам своє робити. Ніхто добровільно не здасть свої позиції. Тому може хватить ходити принижуватися "клянчити"? Треба заявляти про себе. Ми не жебраки, а могутня європейська держава, хто б там щось не думав.
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19.03.2024 09:54 Відповісти
Ставши членом ЄС, Україна матиме один з найнижчих ВВП

30 років тому, Була друга Франція!
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19.03.2024 10:09 Відповісти
по чому рівняєте з Францією? у Франції була незалежна держава з національними підвалинами, а у нас в ті роки совецькі директора здавали підприємства москалям та їх агентам в Україні.
Інтегрована в совок, а не в західний світ економіка не витримала конкуренції з передовими промисловостями західного світу.
Мірятися в той час Україна з Францією могла лише у кількості виробленого тваринництвом гною. І то у них гній перероблявся у більш якісний продукт (біометан у них вироблявся ще тоді).
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19.03.2024 11:02 Відповісти
Китай, В'єтнам і навіть Куба нічого так.
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19.03.2024 11:07 Відповісти
не бачу нічого спільного у поданого Вами ряду - абсолютно різні країни за ментальністю і рівнем розвитку.
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19.03.2024 19:52 Відповісти
Европейские фермеры выполняют ту же работу что и трамп в США. А розовые пони ни чего не могут с этим поделать.
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19.03.2024 10:56 Відповісти
не все так просто, йде наступ глобалізму на дрібних хозяйчиків. І як би не брикалися рольники - їм скоро буде гаплик. а швецарці сміються собі в вуса. Бо кожний фермер там має автоматичну зброю до певного віку в себе вдома як діючий захисник свободи і демократії. Правда і те, що обширних полів для глобалістів там просто немає.
Хоч одна партія у нас хоч колись пропонувала саме швейцарську демократію не в сенсі федерації, а в сенсі особистої відповідальності за свою країну? Дивись би і раша побоялася б нападати.
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19.03.2024 11:08 Відповісти
У Польщі основна маса селян - п'ятигектарники. І вони не можуть зрозуміти, що прожити з цих п'яти гектарів піску неможливо. Хочуть і далі доїти дотації.
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19.03.2024 11:33 Відповісти
 
 