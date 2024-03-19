ЄС готується до вступу України, але не говорить про це публічно на тлі протестів європейських фермерів, - Politico

ЄС не хоче багато говорити публічно про прийняття нових членів на тлі "розлючених фермерів", які влаштовують по всьому континенту подекуди насильницькі протести.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Politico.

Як зазначається, ЄС має підготуватися перед тим, як приймати нових членів, але насамперед потрібно завершити з виборами до Європарламенту.

"Що важливіше для Європейського Союзу: приєднання України до блоку чи європейські фермери?

ЄС не хоче багато говорити публічно про прийняття нових членів на тлі розлючених фермерів, які влаштовують по всьому континенту подекуди насильницькі протести. Фермери кажуть, що вони застрягли у програшній битві, конкуруючи з дешевим імпортом з-за меж блоку, багато з якого надходить з України. Вони також кажуть, що їх турбують вищі, ніж зазвичай, ціни на пальне, а також екологічні норми Брюсселя", - пише видання.

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Тож наразі європейські лідери йдуть на поступки, щоб заспокоїти розгніваних фермерів і звести до мінімуму розмови про розширення, особливо коли до виборів в ЄС залишилося лише три місяці.

Деякі чиновники ЄС заявили виданню, що вважають за краще тримати в таємниці роботу з підготовки до можливої інтеграції України, Молдови та низки західнобалканських країн - особливо ті наслідки, які це матиме для фермерів.

"Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це (розширення) перед європейськими виборами", - сказав один чиновник ЄС, який говорив анонімно.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка балотується на другий термін, пообіцяла підготувати ЄС для України. У своїй промові про стан справ в ЄС у вересні минулого року фон дер Ляєн заявила, що це питання має бути вирішене "сьогодні, якщо ми хочемо бути готовими до завтрашнього дня".

"Настав час для Європи знову мислити масштабно і писати нашу власну долю", - наголошувала вона.

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"Ставши членом ЄС, Україна матиме один з найнижчих ВВП. Це створить значне навантаження на політику згуртованості блоку - фінансування, яке перетікає від багатших регіонів до бідніших. Інтеграція України до блоку може означати, що протягом семи років до країни надійде близько 186 мільярдів євро коштів ЄС, згідно з внутрішньою запискою Ради ЄС, опублікованою минулої осені", - зазначає Politico.

Майбутнє розширення означатиме, що всі нинішні країни ЄС "платитимуть більше, а отримуватимуть менше", - йшлося в документі Ради ЄС.

Зазначено, що ЄС вирішив, що підготовка до можливої інтеграції України, Молдови, Грузії та шести західнобалканських країн має відбуватися внутрішньо, а не на очах у громадськості.

Коли європейські лідери зберуться цього тижня на саміті, щоб обговорити, серед іншого, питання розширення, вони майже не торкнуться свого внутрішнього домашнього завдання щодо розширення. Лідери ЄС планують просто "підбити підсумки" того, що потрібно зробити, згідно з останнім проєктом висновків зустрічі, з яким ознайомилося видання.

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Наприкінці червня європейські лідери підпишуть так званий стратегічний порядок денний для наступної Європейської комісії, зокрема, щодо внутрішньоєвропейських реформ.

Очікується, що Польща, яка перебере на себе головування в Раді ЄС у 2025 році, почне закладати основу для розширення.

"У нас є час. Це не означає, що Україна приєднається до ЄС завтра", - додав один з дипломатів ЄС.