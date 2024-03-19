У Туреччині сподіваються, що війна РФ проти України завершиться у 2025 році

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження. В Анкарі сподіваються, що 2025 рік стане мирним для української держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk і Turkrus.

"Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році", - заявив глава МЗС Туреччини.

Фідан наголосив, що Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми у 2024 році.

"Насамперед ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом

Фідан зауважив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат.

"Це зберігає ризик поширення. Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається зі слів, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми", - додав турецький дипломат.

Читайте також: Мирні плани щодо війни в Україні без участі РФ не дадуть жодних результатів, - Ердоган