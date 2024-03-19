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Новини Війна
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У Туреччині сподіваються, що війна РФ проти України завершиться у 2025 році

фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження. В Анкарі сподіваються, що 2025 рік стане мирним для української держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk і Turkrus.

"Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році", - заявив глава МЗС Туреччини.

Фідан наголосив, що Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми у 2024 році.

"Насамперед ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", - наголосив він.

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Фідан зауважив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат.

"Це зберігає ризик поширення. Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається зі слів, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми", - додав турецький дипломат.

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Автор: 

Туреччина (3627) Фідан Хакан (61)


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Топ коментарі
+12
"Мир" у розумінні кацапів - це повна окупація української території та приєднання її до рф. Отже турки прогнозують ТАКИЙ мир у 2025 році?
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19.03.2024 09:56 Відповісти
+11
Закрийте наглухо прохід через Босфор та Дарданелли танкерам із кацапською нафтою - ото війна і закінчиться
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19.03.2024 09:51 Відповісти
+5
нафіга на маячня якогось турка
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19.03.2024 10:06 Відповісти
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ВИ, ПИХАТІ НАХАБИ, ОСТОХЕРІЛИ!!!!!
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19.03.2024 09:44 Відповісти
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19.03.2024 09:44 Відповісти
Туреччина перестане заробляти у 2025?
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19.03.2024 09:51 Відповісти
Закрийте наглухо прохід через Босфор та Дарданелли танкерам із кацапською нафтою - ото війна і закінчиться
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19.03.2024 09:51 Відповісти
"Мир" у розумінні кацапів - це повна окупація української території та приєднання її до рф. Отже турки прогнозують ТАКИЙ мир у 2025 році?
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19.03.2024 09:56 Відповісти
Турки просто балаболять шопопало.
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19.03.2024 10:59 Відповісти
2025 - це евфімізм, що означає "не в цьому році, а колись в майбутньому"
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19.03.2024 10:01 Відповісти
нафіга на маячня якогось турка
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19.03.2024 10:06 Відповісти


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19.03.2024 10:10 Відповісти
Ну і добре, перестануть гинути люди.
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19.03.2024 10:13 Відповісти
Що, і в Британії гинуть? Тримайся, малий!
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19.03.2024 13:08 Відповісти
В Україні
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19.03.2024 13:10 Відповісти
Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", - і цей турецький сраколиз куйла ні разу публічно не призвав вбивцю українського народу.куйла всія 3,14дерації вивести всіх своїх орків з території України і звільнити всі окуповані українські території...
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19.03.2024 10:31 Відповісти
Европа должна быть больше озабочена ситуацией в Украине, чем мы. Потому что мы хотим что бы ***** победил.
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19.03.2024 10:54 Відповісти
в начале весны
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19.03.2024 11:18 Відповісти
Годі вигадати щось тупіше, ніж планувати закінчення чужої віцни
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19.03.2024 13:07 Відповісти
 
 