У Туреччині сподіваються, що війна РФ проти України завершиться у 2025 році
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження. В Анкарі сподіваються, що 2025 рік стане мирним для української держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk і Turkrus.
"Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році", - заявив глава МЗС Туреччини.
Фідан наголосив, що Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми у 2024 році.
"Насамперед ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", - наголосив він.
Фідан зауважив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат.
"Це зберігає ризик поширення. Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається зі слів, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми", - додав турецький дипломат.
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