Диктатура - це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога, - "слуга народу" Демченко. ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Сергій Демченко вважає, що диктатура як інструмент може допомогти перемогти ворога. Проте він зазначив, що українці є волелюбними, тому не варто бути схожими на тоталітарний режим РФ.
Про це він заявив в ефірі "Новини Live", передає Цензор.НЕТ.
За словами Демченка, наразі він "не відчуває повної диктатури".
"Але я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. Напевно відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні - 100% на президенті. ... Я думаю, що для країни, людей диктатура - це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога", - сказав парламентар.
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А що потрібно ще ,щоб перемогти ворога? Може навпаки, щоб перемогти ворога потрібно щоб не було розкрадання країни, тому що диктатура починається з розкрадання, а закінчується уникненням відповідальності і терором .
@RudijLis
Як тільки якийсь слуга урода розкриває пащеку, становиться видно чорну діру, яка у них всіх замість мозку Ну як узурпатор-зрадник, термін придатності якого ось-ось добіжить кінця, може виграти війну? І за свої злочини він чомусь не відповідає, а тільки обкрадає ЗСУ
Поїхав домовлятись із рашистами про капітуляцію?
Це що диктатура була потрібною щоб будувати оборонні рубежі, а не дороги? І щоб яйця не продавали армії по 17 гривень?
Але, замість використовувати наявні ресурси та можливості саме для розбудови держави, вони використовують це все лише для її розкрадання та руйнації, та для абсолютизації своєї особистої влади. А злочинне ігнорування законів та Конституції з їхнього боку, слугує їм приводом не для їхнього покарання, але лише для того, щоби вимагати для себе ще більше влади, котра не обмежена вже нічим взагалі, жодним законом.
Це відверта хуцпа від злодіїв, котрих в будь-якому пристойному суспільстві зазвичай тримають за ґратами, а за диктатури такі злодії далі шибениці взагалі не доходять.