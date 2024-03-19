Диктатура - це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога, - "слуга народу" Демченко. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Сергій Демченко вважає, що диктатура як інструмент може допомогти перемогти ворога. Проте він зазначив, що українці є волелюбними, тому не варто бути схожими на тоталітарний режим РФ.

Про це він заявив в ефірі "Новини Live", передає Цензор.НЕТ.

За словами Демченка, наразі він "не відчуває повної диктатури".

"Але я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. Напевно відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні - 100% на президенті. ... Я думаю, що для країни, людей диктатура - це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога", - сказав парламентар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перетворилася на фактичну диктатуру, - комітет ПАРЄ