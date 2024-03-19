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Новини
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Українські кіберактивісти "BO Team" атакували низку російських ресурсів: На відновлення деяких можуть піти тижні

хакери,дезінформація

Протягом тижня українські кіберактивісти "BO Team" здійснили низку хакерських на інформаційні ресурси РФ. Об’єктами стало технологічне обладнання не тільки державних чи комунальних структур, але і приватних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спротив".

Так, активісти атакували ресурси ПАТ "Ростелеком", було виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ.

Було отримано доступ до системи електронного документообігу "Правительства Белгородской области", здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників.

Хакери атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак".

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Також було атаковано та знищено інформаційні ресурси "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства". Атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко".

"Захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував. Виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "Центре управления городским автоэлектротранспортом" в м. Новосибірськ", - йдеться в повідомленні.

Фахівці підрахували, що шкоду можна оцінити у сотнях тисяч доларів непоправних втрат. За їхніми попередніми оцінками, навіть часткове відновлення, а воно можливе далеко не всюди, обчислюватиметься тижнями.

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Автор: 

росія (66060) хакер (1361) кібератака (419)


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По дрібничці, щоб тільки незручності створити.
Зламати систему керування технологічними процесами якогось НПЗ або меткомбінату і трохи переналаштувати сервомеханізми - слабо.
Бо вони краще захищені, та треба знати, як і що переналаштовувати.
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19.03.2024 10:03 Відповісти
"Артналіт" у кіберпросторі!
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19.03.2024 10:06 Відповісти
и дебил в капюшончике на фоточке - классика
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19.03.2024 11:25 Відповісти
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19.03.2024 14:02 Відповісти
 
 