Українські кіберактивісти "BO Team" атакували низку російських ресурсів: На відновлення деяких можуть піти тижні

Протягом тижня українські кіберактивісти "BO Team" здійснили низку хакерських на інформаційні ресурси РФ. Об’єктами стало технологічне обладнання не тільки державних чи комунальних структур, але і приватних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спротив".

Так, активісти атакували ресурси ПАТ "Ростелеком", було виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ.

Було отримано доступ до системи електронного документообігу "Правительства Белгородской области", здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників.

Хакери атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак".

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Також було атаковано та знищено інформаційні ресурси "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства". Атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко".

"Захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував. Виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "Центре управления городским автоэлектротранспортом" в м. Новосибірськ", - йдеться в повідомленні.

Фахівці підрахували, що шкоду можна оцінити у сотнях тисяч доларів непоправних втрат. За їхніми попередніми оцінками, навіть часткове відновлення, а воно можливе далеко не всюди, обчислюватиметься тижнями.

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