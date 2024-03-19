Українські кіберактивісти "BO Team" атакували низку російських ресурсів: На відновлення деяких можуть піти тижні
Протягом тижня українські кіберактивісти "BO Team" здійснили низку хакерських на інформаційні ресурси РФ. Об’єктами стало технологічне обладнання не тільки державних чи комунальних структур, але і приватних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спротив".
Так, активісти атакували ресурси ПАТ "Ростелеком", було виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ.
Було отримано доступ до системи електронного документообігу "Правительства Белгородской области", здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників.
Хакери атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак".
Також було атаковано та знищено інформаційні ресурси "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства". Атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко".
"Захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував. Виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "Центре управления городским автоэлектротранспортом" в м. Новосибірськ", - йдеться в повідомленні.
Фахівці підрахували, що шкоду можна оцінити у сотнях тисяч доларів непоправних втрат. За їхніми попередніми оцінками, навіть часткове відновлення, а воно можливе далеко не всюди, обчислюватиметься тижнями.
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Зламати систему керування технологічними процесами якогось НПЗ або меткомбінату і трохи переналаштувати сервомеханізми - слабо.
Бо вони краще захищені, та треба знати, як і що переналаштовувати.