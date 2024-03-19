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Новини Війна
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21 окупант - "двісті", 16 - "триста": ліквідація ворожої штурмової групи поблизу Бердичів на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" відбили ворожий штурм поблизу Бердичів на Донеччині, ліквідували 21 окупанта та ще 16 завдали поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою, зроблений камерою БПЛА, опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе 47-ї ОМБр влучає у групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17825) знищення (7562) Донецька область (8806) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+34
Гранд Респект Асам "Магури"! Бережи Вас Боже Воїни!
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19.03.2024 10:21 Відповісти
+26
Гарний тамада і конкурси цікаві.
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19.03.2024 10:24 Відповісти
+22
Останній кадр *бросай шинель,иди домой*
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19.03.2024 10:35 Відповісти
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сейчас кацапы перельют видос аля положили натовцев на границе курска и белгорода....а наши долбоебы твитерянско-фейсбучные еще плач ярославны по этому поводу устроят)
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19.03.2024 10:21 Відповісти
Це легко, ...іх 140 млн.., в нас нема шансів!!! ааа, рятуйте, треба домовлятись!!!...
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19.03.2024 11:17 Відповісти
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19.03.2024 11:32 Відповісти
Зіркові війни:
"Атака дронів. Кінець імперії"

Слава Україні!
Героям Слава!
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19.03.2024 12:45 Відповісти
Гранд Респект Асам "Магури"! Бережи Вас Боже Воїни!
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19.03.2024 10:21 Відповісти
Гарний тамада і конкурси цікаві.
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19.03.2024 10:24 Відповісти
Штурмова група "стадо баранов"
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19.03.2024 10:25 Відповісти
Я теж не дуже зрозумів - що вони ото на початку витворяли - скупчилися вдесятьох в крузі діаметром 5-6 метрів, ходили туди-сюди, стріляли в різні боки. В них вечірка бараняча була, чи що? Тоді не дивно, що їх майже всіх - забаранили...
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19.03.2024 16:20 Відповісти
Під навального косять, тромби собі пообривали і лежать пишаються.
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19.03.2024 10:26 Відповісти
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19.03.2024 11:19 Відповісти
Гарно сказав: "лежать - пишаються".
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19.03.2024 16:47 Відповісти
Красівоє! Особливо радує, що не всі одразу дохнуть, а кочевряжаться та повільно конають...
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19.03.2024 10:29 Відповісти
Оце гарно! Тільки вата в різні боки.
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19.03.2024 10:33 Відповісти
И ведь наверняка вся эта сволочь без семечек в карманах.
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19.03.2024 10:33 Відповісти
Останній кадр *бросай шинель,иди домой*
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19.03.2024 10:35 Відповісти
Угу...На последних кадрах кацапчик какой то обиженный уходит.С чего бы это?
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19.03.2024 11:23 Відповісти
Плачет что ему дрона не досталось. Ну, будем надеяться, завтра получит
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19.03.2024 14:05 Відповісти
Загадка. Весна поблизу Бердичів.
16 повзуть до 21. Коли їх буде 37?
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19.03.2024 10:36 Відповісти
Кацапи-найбезглуздіше плем'я в світі.
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19.03.2024 10:36 Відповісти
Краса коштує грошей. Донатимо на армію! На задрипані спецефекти в Голівуді витрачають в сто разів більше!
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19.03.2024 10:48 Відповісти
Супер, Супер! Животной твари - животная смерть!
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19.03.2024 10:49 Відповісти
Це просто якись геноцид мальчиків в трусиках
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19.03.2024 11:00 Відповісти
Смерть путинским шакалам.
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19.03.2024 11:01 Відповісти
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19.03.2024 11:05 Відповісти
200 и 300 - это совковые стандарты
не пора ли переходить на натовские?
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19.03.2024 11:13 Відповісти
****@, ще й мертвими прикидаються - постріляв, і закляк, типу, мертвий. Нє, падло, прийшов вмирати - вмирай
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19.03.2024 11:13 Відповісти
жестко и круто!
респект украинским воинам! 👍
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19.03.2024 11:17 Відповісти
Гарне кіно.
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19.03.2024 11:21 Відповісти
Чергове відео яке рекомендоване для покпащення настрою-всім виконавцям цього свята респект,не зупиняйтесь...
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19.03.2024 11:35 Відповісти
Якісь нові дістанційні підривачи, таке враження що ******** ще на підльоті...
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19.03.2024 11:36 Відповісти
Якщо б держава почала викупляти обіцяні 83к фпв на місяць, було б дуже непогано.
Бо виробництва зараз вже більше, і не вистачає тупо коштів на комплектуючі. Оці "всім світом" по 20, по 100 фпв - це єдине що хоч якось відбувається
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19.03.2024 11:54 Відповісти
Чудове документальне кіно, дякуємо ЗСУ.
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19.03.2024 12:10 Відповісти
заротенбергів
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19.03.2024 12:11 Відповісти
красіво лєжат,по дамашнєму
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19.03.2024 12:27 Відповісти
Наші воїни жорстко заземлили кацапів - супер
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19.03.2024 12:40 Відповісти
И шо им в в дырку не сралось на своих ******?
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19.03.2024 12:41 Відповісти
не скрепно помирать у заборов Мухосранска....а так за Сцаря Пуйла
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19.03.2024 13:45 Відповісти
Це Оскар! За режисера, за оператора, за найкращу роль. Симпатії глядачів! Слава Героям!
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19.03.2024 12:48 Відповісти
Ну это просто русофобія какаято затевается...
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19.03.2024 12:51 Відповісти
Я так розумію, класичне співвідношення 3 до 1 тут не актуальне???
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19.03.2024 12:53 Відповісти
Яке 3 до 1?!? В них для "штурмовиків" евакуації не існує як явища. Вони на гольф-карах почали на штурми, на рубіж розгортання, кататись, бо військової техніки реально катма - всі оті дронщики, які так завзято fpv-шками в вирвах баранять окремих штурмовиків під час штурму, весь інший час відпрацьовують завдання з полювання на техніку же.
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19.03.2024 16:29 Відповісти
За этим надо было ехать? И манька не получит скорее всего твоих денег... ибо тушку тащить никто не будет оттуда.... да, загадочен рЮцке мир, воистину...
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19.03.2024 13:10 Відповісти
Відео чудове, але задовбує блювотна свинособача пісня.
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19.03.2024 13:15 Відповісти
Я ані слова не зрозумів окрім того що запальна
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19.03.2024 13:31 Відповісти
какая_разьніца?
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19.03.2024 13:44 Відповісти
Та попустись вже. Пісна заводна - це ж добре.
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19.03.2024 16:51 Відповісти
То потанцюй під неї - москалі поаплодують.
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19.03.2024 16:52 Відповісти
Та онож на відео, най аплодують. Пам'ятаєш висловлювання: не кажи що кому робити, щоб тебе не надіслали навздогін за кораблем ?
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19.03.2024 17:09 Відповісти
Тобто вважаєш, що я мав тебе послати одразу після твоєї меншовартісної вказівки "попустись вже".
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19.03.2024 17:22 Відповісти
Це роз'***
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19.03.2024 13:18 Відповісти
Цікаво, а якщо б у заголовку стояло:
21 суддя - двухсоті
16 прокурорів - трьохсоті....
Це краще сприймалось би?
Невже можна перемогти зовнішнього ворога, не знищивши внутрішнього?
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19.03.2024 13:29 Відповісти
А немає відео, як злітають в порвітря автівки суддів та прокурорів по справі Червінського?
Чи це з області фантастики?
Тоді я не здивуюсь, що через деякий час автори цього відео можуть бути сусідами Червінського
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19.03.2024 13:42 Відповісти
боже, як красиво )))
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19.03.2024 13:47 Відповісти
1:49 - шедевр!
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19.03.2024 13:48 Відповісти
Просто очей відірвати неможна !!!
ОСКАРА ХЛОПЦЯМ !!!
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20.03.2024 01:29 Відповісти
 
 