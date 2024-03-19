21 окупант - "двісті", 16 - "триста": ліквідація ворожої штурмової групи поблизу Бердичів на Донеччині. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" відбили ворожий штурм поблизу Бердичів на Донеччині, ліквідували 21 окупанта та ще 16 завдали поранень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою, зроблений камерою БПЛА, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+34 Wild MadDog
показати весь коментар19.03.2024 10:21 Відповісти Посилання
+26 MausMike
показати весь коментар19.03.2024 10:24 Відповісти Посилання
+22 Pol Chopa #550667
показати весь коментар19.03.2024 10:35 Відповісти Посилання
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"Атака дронів. Кінець імперії"
Слава Україні!
Героям Слава!
16 повзуть до 21. Коли їх буде 37?
не пора ли переходить на натовские?
респект украинским воинам! 👍
Бо виробництва зараз вже більше, і не вистачає тупо коштів на комплектуючі. Оці "всім світом" по 20, по 100 фпв - це єдине що хоч якось відбувається
21 суддя - двухсоті
16 прокурорів - трьохсоті....
Це краще сприймалось би?
Невже можна перемогти зовнішнього ворога, не знищивши внутрішнього?
Чи це з області фантастики?
Тоді я не здивуюсь, що через деякий час автори цього відео можуть бути сусідами Червінського
ОСКАРА ХЛОПЦЯМ !!!