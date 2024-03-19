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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справи Майдану: Перед судом постануть четверо екскерівників підрозділів міліції за силовий розгін акцій протесту в Черкасах

черкаси

У Черкасах судитимуть колишніх керівників підрозділів УМВС України, які під час Революції гідності здійснили силовий розгін акції протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Було встановлено, що 20 лютого 2014 року експравоохоронці надали незаконні вказівки підлеглим співробітникам підрозділів міліції ППС, "Грифон" та "Беркут" щодо силового розгону учасників акцій протесту в місті Черкаси. Перебуваючи на місці події, вони безпосередньо керували такими діями.

"В свою чергу, співробітники цих підрозділів, виконуючи незаконні вказівки обвинувачених, застосували протиправне насильство до мітингувальників. Внаслідок цього 13-м з них заподіяно тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також пошкоджено транспортні засоби потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Перед судом постануть 4 колишніх керівників підрозділів УМВС України в Черкаській області. Йдеться про начальника відділу Управління громадської безпеки, командира батальйону патрульної служби, командира спеціального батальйону судової міліції "Грифон" та заступника командира роти міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого УМВС України в Черкаській області.

Обвинуваченим інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

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Автор: 

Черкаси (568) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3280)


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коли вже гандона вілкула посадять??? де ті його мавпи-тітушки які з арматурами бігали по Дніпру????
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19.03.2024 10:29 Відповісти
все як завжди шістки відбувайли , а організатори то потрібні люди системи
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19.03.2024 10:40 Відповісти
Татаров?
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19.03.2024 10:48 Відповісти
А отой шо ВВ очолював не предстане?
Ааааа, такі люди Вові потрібні. Вова ж у диктаторі намилився. Тому він його на ТРО ЗСУ призначив. От тільки досвід Янека Вова не врахував.
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19.03.2024 11:00 Відповісти
Не судили, не судили чотири роки! І БАЦ. Треба рейтинг, треба повага українців ? Знайшли цапів-відбувайлів. І створили інфоШУМ. Ну гівно ж цей жидок-президентик ! Не віримо! Не поважаємо ! Геть з України зі своїм 95 ківіноим. Знімай серіали про *****.
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19.03.2024 11:12 Відповісти
 
 