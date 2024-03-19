Справи Майдану: Перед судом постануть четверо екскерівників підрозділів міліції за силовий розгін акцій протесту в Черкасах

У Черкасах судитимуть колишніх керівників підрозділів УМВС України, які під час Революції гідності здійснили силовий розгін акції протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Було встановлено, що 20 лютого 2014 року експравоохоронці надали незаконні вказівки підлеглим співробітникам підрозділів міліції ППС, "Грифон" та "Беркут" щодо силового розгону учасників акцій протесту в місті Черкаси. Перебуваючи на місці події, вони безпосередньо керували такими діями.

"В свою чергу, співробітники цих підрозділів, виконуючи незаконні вказівки обвинувачених, застосували протиправне насильство до мітингувальників. Внаслідок цього 13-м з них заподіяно тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також пошкоджено транспортні засоби потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Перед судом постануть 4 колишніх керівників підрозділів УМВС України в Черкаській області. Йдеться про начальника відділу Управління громадської безпеки, командира батальйону патрульної служби, командира спеціального батальйону судової міліції "Грифон" та заступника командира роти міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого УМВС України в Черкаській області.

Обвинуваченим інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

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