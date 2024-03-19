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Окупанти вдарили КАБами по Козачій Лопані, пошкоджено будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та ЛЕП

рф,каб,винищувач,літакрф

Сьогодні, близько 9-ї години ранку російські війська завдали два удари контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані на Харківщині.

Про це повідомив у Телеграм-каналі начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач.

На поточний момент інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по підприємству на Чугуївщині, під вогнем близько 20 населених пунктів Харківщини

Автор: 

бомба (236) обстріл (29181) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+1
Санитарная зона от пыни в действии. А наши партнёры грят та все норм
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19.03.2024 10:47 Відповісти
+1
Україна чекає на удари-відповідь від приблуд95…., але ж їм асфальт заважає…
Гончарук з тараном та разумковим, можуть підтвердити це слідчим з ГЕНПРОКУРАТУРИ, СБУ, ДБР, та ще купи структур, поки ще, як свідки!!

19.‎03.‎2024 755 доба війни

14 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
Слава Україні !
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19.03.2024 10:48 Відповісти
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Санитарная зона от пыни в действии. А наши партнёры грят та все норм
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19.03.2024 10:47 Відповісти
Україна чекає на удари-відповідь від приблуд95…., але ж їм асфальт заважає…
Гончарук з тараном та разумковим, можуть підтвердити це слідчим з ГЕНПРОКУРАТУРИ, СБУ, ДБР, та ще купи структур, поки ще, як свідки!!

19.‎03.‎2024 755 доба війни

14 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
Слава Україні !
показати весь коментар
19.03.2024 10:48 Відповісти
перемістили скиди північніше , на півдні їх пошматували
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19.03.2024 10:50 Відповісти
Как только просрали Авдеевку, то все прифронтовые города в Донецкой области утюжат КАБами, С300, Гром. ПВО не работает от слова вообще. Пригнали Петриот и тот слили. Зато летом и осенью в Киеве дороги и мосты строили, сейчас бедолагам метро ремонтировать надо. А вы, нищие, эвакуируйтесь в мухосранск с голой жопой.
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19.03.2024 10:53 Відповісти
"Аби вулиці були заасфальтовані"©
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19.03.2024 11:11 Відповісти
Диванний експертизм так і пре на Цензорі...
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19.03.2024 12:18 Відповісти
Та відкрий, прочитай про те що ти пишеш (керована авіаційна бомба (КАБ). Ні ідіот пише: - "контрольованими авіабомбами" Джерело:
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19.03.2024 12:20 Відповісти
коригована авіаційна бомба, (КАБ)

не вчи
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19.03.2024 12:46 Відповісти
Не лізь коли не розумієш предмет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
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20.03.2024 07:00 Відповісти
Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планерування, яка є в КАБ, дозволяє літакам-носіям застосовувати їх без входу до зони об'єктової ППО противника.
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20.03.2024 07:04 Відповісти
 
 