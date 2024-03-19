Окупанти вдарили КАБами по Козачій Лопані, пошкоджено будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та ЛЕП
Сьогодні, близько 9-ї години ранку російські війська завдали два удари контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані на Харківщині.
Про це повідомив у Телеграм-каналі начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач.
На поточний момент інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.
Топ коментарі
+1 Gozzalik salonu
показати весь коментар19.03.2024 10:47 Відповісти Посилання
+1 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар19.03.2024 10:48 Відповісти Посилання
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Гончарук з тараном та разумковим, можуть підтвердити це слідчим з ГЕНПРОКУРАТУРИ, СБУ, ДБР, та ще купи структур, поки ще, як свідки!!
19.03.2024 755 доба війни
14 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
Слава Україні !
не вчи