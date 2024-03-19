Окупанти вдарили КАБами по Козачій Лопані, пошкоджено будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та ЛЕП

Сьогодні, близько 9-ї години ранку російські війська завдали два удари контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані на Харківщині.

Про це повідомив у Телеграм-каналі начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач.

На поточний момент інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

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