У Білорусі арештували пастора Зарецького, який закликав молитися за Україну
Пастора євангелічної церкви з Новолукомля Олександра Зарецького у Білорусі заарештували на 15 діб, оскільки він у своїх проповідях закликав молитися за Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".
Зарецький і його однодумці не раз зазнавали переслідувань поліції. У 2021 році у пастора пройшли обшуки, навесні 2023 року його затримали за "розповсюдження екстремістських матеріалів".
Згідно з постановою суду, 18 лютого пастор, перебуваючи на службі в церкві, "в присутності громадян, з метою вираження своїх суспільно-політичних інтересів, вдавався до таких заяв:
"Помолімося за тих, хто сидить у в’язницях з надуманих причин", "Подивіться, як вищі чиновники говорять одне, а на вулицях люди бачать інше". "Молімося за У., приходьте на молитви за У".
Суд встановив, що такими заявами пастор "брав участь у пікетуванні" без дозволу райвиконкому. Зарецький на суді не визнав себе винним та заявив, що його висловлювання були вирвані з контексту.
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Дермократія...
Була...
Та всіх осіб...
Жіночої та чоловічої статі-
Які не належать до аристократії-
Поставили в стойло...
Такі діла...
«Памолімся за тых, хто ў турмах з сфальсыфікаваных прычынаў», «Паглядзіце, як вышэйшыя чыноўнікі гавораць адно, а на вуліцах людзі бачаць іншае», «Нам загадваюць гаварыць, што ўсё добра, усё падабаецца, і часам лепш пагаджацца», «людзі на У. - здраднікі, калі прыйшлі рускія, яны ўпалі ім у ногі», «Давайце маліцца за У., прыходзьце на малітвы за У.».
https://www.svaboda.org/a/32865960.html
Частина донбаських покидьків лягла під кацапів, як і вся Білорусь. А батюшка просив молитися за тих хто бореться.
А як мене хаяли білоруски, коли я порадила їм займатися своєю Білорусью , а не розумничати на Цензорі
Слав'янськії діти,
І забули у неволі,
Що вони на світі!
А на давнім пожарищі
Іскра братства тліла,
Дотлівала, дожидала
Рук твердих та смілих.
І дождалась... Прозрів єси
В попелі глибоко
Огонь добрий смілим серцем,
Смілим орлім оком!
І засвітив, любомудре,
Світоч правди, волі...
І слав'ян сім'ю велику
Во тьмі і неволі
Перелічив до одного,
Перелічив трупи,
А не слав'ян. І став єси
На великих купах,
На розпутті всесвітньому
Ієзекіїлем,
І - о диво! трупи встали
І очі розкрили,
І брат з братом обнялися
І проговорили
Слово тихої любові
Навіки і віки!
І потекли в одно море
Слав'янськії ріки!...."
(Шевченко "Єретик")