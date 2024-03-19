У Білорусі арештували пастора Зарецького, який закликав молитися за Україну

Пастора євангелічної церкви з Новолукомля Олександра Зарецького у Білорусі заарештували на 15 діб, оскільки він у своїх проповідях закликав молитися за Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

Зарецький і його однодумці не раз зазнавали переслідувань поліції. У 2021 році у пастора пройшли обшуки, навесні 2023 року його затримали за "розповсюдження екстремістських матеріалів".

Згідно з постановою суду, 18 лютого пастор, перебуваючи на службі в церкві, "в присутності громадян, з метою вираження своїх суспільно-політичних інтересів, вдавався до таких заяв:

"Помолімося за тих, хто сидить у в’язницях з надуманих причин", "Подивіться, як вищі чиновники говорять одне, а на вулицях люди бачать інше". "Молімося за У., приходьте на молитви за У".

Суд встановив, що такими заявами пастор "брав участь у пікетуванні" без дозволу райвиконкому. Зарецький на суді не визнав себе винним та заявив, що його висловлювання були вирвані з контексту.

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