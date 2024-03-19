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У Білорусі арештували пастора Зарецького, який закликав молитися за Україну

зарецький

Пастора євангелічної церкви з Новолукомля Олександра Зарецького у Білорусі заарештували на 15 діб, оскільки він у своїх проповідях закликав молитися за Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

Зарецький і його однодумці не раз зазнавали переслідувань поліції. У 2021 році у пастора пройшли обшуки, навесні 2023 року його затримали за "розповсюдження екстремістських матеріалів".

Згідно з постановою суду, 18 лютого пастор, перебуваючи на службі в церкві, "в присутності громадян, з метою вираження своїх суспільно-політичних інтересів, вдавався до таких заяв:

"Помолімося за тих, хто сидить у в’язницях з надуманих причин", "Подивіться, як вищі чиновники говорять одне, а на вулицях люди бачать інше". "Молімося за У., приходьте на молитви за У".

Суд встановив, що такими заявами пастор "брав участь у пікетуванні" без дозволу райвиконкому. Зарецький на суді не визнав себе винним та заявив, що його висловлювання були вирвані з контексту.

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Автор: 

арешт (2537) Білорусь (7968) священник (159)


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Топ коментарі
+10
Рабам Бульбонедорейха дозволено молитись тільки за ***..ла та його холопа сашку.
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19.03.2024 10:57 Відповісти
+6
Оце і є диктатура, таку сраку Зєрмакі мріють збудувати в Україні, один зі "слуг" вже мацає мозкі українцям а-ля Безумна-2.
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19.03.2024 11:10 Відповісти
+5
Та ні, він не а-ля безумна. Він точно знає, що вчиняє злочин. Адвокат. Захищав ригівских суддів, Намагаться на рівні закону, захиснити судівску мафію. Ймовірно, шістка татарова-смірнова-портнова.
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19.03.2024 11:26 Відповісти
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Рабам Бульбонедорейха дозволено молитись тільки за ***..ла та його холопа сашку.
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19.03.2024 10:57 Відповісти
У Білорусі-
Дермократія...
Була...

Та всіх осіб...
Жіночої та чоловічої статі-
Які не належать до аристократії-

Поставили в стойло...
Такі діла...
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19.03.2024 10:58 Відповісти
Отже гади. Вже наїжджають на Свободу совісті. Свободу віросповідання. Бульбаша на смітник !
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19.03.2024 11:08 Відповісти
Оце і є диктатура, таку сраку Зєрмакі мріють збудувати в Україні, один зі "слуг" вже мацає мозкі українцям а-ля Безумна-2.
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19.03.2024 11:10 Відповісти
Та ні, він не а-ля безумна. Він точно знає, що вчиняє злочин. Адвокат. Захищав ригівских суддів, Намагаться на рівні закону, захиснити судівску мафію. Ймовірно, шістка татарова-смірнова-портнова.
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19.03.2024 11:26 Відповісти
Але ж Безугла теж добре знала свою гнилу справу і впоралася з нею, де зараз ВФЗалужний і його досвідчений генералітет, нажаль..
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19.03.2024 11:34 Відповісти
Ви десь у рабів бачили совість? Особливо у тих хто мешкає у передпокою Параші?
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19.03.2024 12:00 Відповісти
Це питання, я так зрозумів, до Grigoriy 🙂
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19.03.2024 12:04 Відповісти
Саме так. Дід трохі помилився. Вибасаюсь.
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19.03.2024 12:44 Відповісти
Цензор зацитував пастора не повністю. Там ще було, - він назвав українців зрадниками, які впали в ноги перед кацапами. Може, вирвано з контексту, але висловлювання неоднозначні.

«Памолімся за тых, хто ў турмах з сфальсыфікаваных прычынаў», «Паглядзіце, як вышэйшыя чыноўнікі гавораць адно, а на вуліцах людзі бачаць іншае», «Нам загадваюць гаварыць, што ўсё добра, усё падабаецца, і часам лепш пагаджацца», «людзі на У. - здраднікі, калі прыйшлі рускія, яны ўпалі ім у ногі», «Давайце маліцца за У., прыходзьце на малітвы за У.».

https://www.svaboda.org/a/32865960.html
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19.03.2024 11:10 Відповісти
ХЗ що за маячня і що він мав на увазі..може плісняву зелену...бо очевидь що народ у ноги кацапам не впав..
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19.03.2024 11:19 Відповісти
Очевидно мались на увазі лугандонські нєдорусскіє.
Частина донбаських покидьків лягла під кацапів, як і вся Білорусь. А батюшка просив молитися за тих хто бореться.
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19.03.2024 11:25 Відповісти
Пятнадцать суток? В Украине пару лет дали бы. За измену. Потому что у нас демократия, в отличие от Бульбастана.
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19.03.2024 11:12 Відповісти
Насправді, Цензор надав неповну інформацію. Ці 15 діб, - це другий строк, який дали пастору відразу ж, як він відбув попередні 15 діб. Тобто, загалом дали місяць.
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19.03.2024 11:14 Відповісти
Ось прийшов 37 рік ї в Білорусь
А як мене хаяли білоруски, коли я порадила їм займатися своєю Білорусью , а не розумничати на Цензорі
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19.03.2024 11:16 Відповісти
Він там вже давно. Білоруси унікальні тим що з совєцького гулагу стрибнули в лукашенківський майже без паузи. Тому не помічають різниці..
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19.03.2024 11:28 Відповісти
Я не хочу сказати що ті білоруски були поганими. Даже дужі цікавими , НО Є ОДНЕ НО- вони ще були совком з совковою ментальностью і цього не розуміли. Вони вважали , як і кацапи, що українці і їх совок - одне ціле. А українці, які вже пройшли майдани і до речі ДЕМОКРАТИЧНІ ВИБОРИ , вже були далеко від совка.
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19.03.2024 11:36 Відповісти
".... Виростали у кайданах

Слав'янськії діти,

І забули у неволі,

Що вони на світі!

А на давнім пожарищі

Іскра братства тліла,

Дотлівала, дожидала

Рук твердих та смілих.

І дождалась... Прозрів єси

В попелі глибоко

Огонь добрий смілим серцем,

Смілим орлім оком!

І засвітив, любомудре,

Світоч правди, волі...

І слав'ян сім'ю велику

Во тьмі і неволі

Перелічив до одного,

Перелічив трупи,

А не слав'ян. І став єси

На великих купах,

На розпутті всесвітньому

Ієзекіїлем,

І - о диво! трупи встали

І очі розкрили,

І брат з братом обнялися

І проговорили

Слово тихої любові

Навіки і віки!

І потекли в одно море

Слав'янськії ріки!...."

(Шевченко "Єретик")
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19.03.2024 11:43 Відповісти
Повага справжньому пастирю та людині...
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19.03.2024 11:44 Відповісти
Его сдали белокацапы. А он протупил что остался в рейхе.
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19.03.2024 12:06 Відповісти
итак, отвергнувши ложь, говорите истину друг другу
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19.03.2024 14:13 Відповісти
Наступило время проверки, кто из чего строил
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19.03.2024 14:16 Відповісти
 
 