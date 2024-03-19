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Новини
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Якщо ми хочемо миру, нам потрібно готуватися до війни, - президент Євроради Мішель

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав країни ЄС серйозно сприймати Росію як військову загрозу та бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у колонці французького видання Libération.

Голова Євроради почав статтю зі згадки про те, як його 24 лютого вдосвіта розбудив дзвінок Зеленського, та як він вмить усвідомив, що уся безпекова архітектура у Європі, що існувала після Другої світової війни, тепер безповоротно зміниться.

Мішель зазначив, що сучасна Росія "є серйозною військовою загрозою для європейського континенту та глобальної безпеки", і європейські держави та суспільства мають бути готові до будь-яких сценаріїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Євроради Мішель вже "привітав" Путіна з перемогою на виборах: Без опозиції. Без свободи. Без вибору

"Якщо ми хочемо миру, нам потрібно готуватися до війни… Час брати на себе відповідальність за нашу безпеку", - наголосив президент Євроради.

Мішель також закликає спробувати подвоїти закупівлі європейської оборонної промисловості до 2030 року, що дозволить підвищити готовність до можливої війни й забезпечить нові робочі місця та економічне зростання.

"Ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб допомогти Україні й зміцнити нашу європейську оборону", - зауважив голова Євроради.

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Мішель наголосив на важливості підтримувати Україну і надавати їй усе необхідне – від снарядів та стрілецької зброї до ППО.

"Потрібно використовувати європейський бюджет для закупівлі зброї та спорядження для України. І нам слід використати виняткові прибути від заморожених російських активів", - пояснив він.

Мішель додав, що в цьому контексті він вважає надзвичайно важливим саміт європейських лідерів, який відбудеться 21-22 березня в Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС підтримуватиме Україну скільки потрібно, - Мішель у розмові із Зеленським

Автор: 

Європа (1877) допомога і підтримка (1166) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+5
Для зміцнення оборони Європи необхідно прийняти України до НАТО. Без зволікань та без варіантів
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19.03.2024 11:09 Відповісти
+5
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19.03.2024 11:14 Відповісти
+4
Они братья. Мишеля просто украли цыгане и вывезли во Францию, а нам Шморгаля оставили на зло
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19.03.2024 11:11 Відповісти
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Європа ше на розслабоні? - Мішель не брат Шмигаля?
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19.03.2024 11:08 Відповісти
Они братья. Мишеля просто украли цыгане и вывезли во Францию, а нам Шморгаля оставили на зло
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19.03.2024 11:11 Відповісти
Це нам ще пощастило. До тепер.
Головування в Раді Європейського Союзу
2022
січень-червень Франція
липень-грудень Чехія
2023
січень-червень Швеція
липень-грудень Іспанія
2024
січень-червень Бельгія
липень-грудень Угорщина
От буде не весело.
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19.03.2024 11:33 Відповісти
Для зміцнення оборони Європи необхідно прийняти України до НАТО. Без зволікань та без варіантів
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19.03.2024 11:09 Відповісти
Не меліть дурниць у стилі *******...
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19.03.2024 11:16 Відповісти
Була б Україна у НАТО - не було б повномасштабного кацапського вторгнення 24.02.2022
Була б Україна у НАТО - @уйпіду не зняв би з посади Генерала Залужного, не отримав би згоди від партнерів по Альянсу
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19.03.2024 11:20 Відповісти
Ох це "ЯКБИ"! Якби мудрий нарід не повівся на дешеві обіцянки і не посадив неврівноваженого і некомпетентного віслюка на престол... От тоді "БУЛО Б"...
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20.03.2024 10:40 Відповісти
так не буває. Визнавати загрожу і продовжувати торгувати з рашкою. Так не може бути. Одні у Європі проти кацапі, други у тій ж Європі ***** дупу вилізують
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19.03.2024 11:13 Відповісти
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19.03.2024 11:14 Відповісти
для них це гостросюжетне шоу , кров будуть проливати тільки українці
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19.03.2024 11:17 Відповісти
ЇМ ( європейцям) не треба ні до чого готуватися, достатньо просто забезпечити ЗСУ всім необхідним👈
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19.03.2024 11:20 Відповісти
все нове - забуте старе
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19.03.2024 11:20 Відповісти
Si vis pacem? para belum!///
З часів Карфагену-

Всі агресори на планеті-
Бояться цієї фрази...

Виникають каоліції...
Вмикається процесор-

Забувать про лоск та стрази-

Зброю всі виробляють...
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19.03.2024 11:28 Відповісти
у рожевих поні, все просто. навколо, тільки хороше, а поганого не існує. закрив очі і все, поганого не існує.

"Британский историк Энтони Бивор в своей книге "Падение Берлина. 1945" утверждает, что красноармейцы изнасиловали в общей сложности около двух миллионов немок.

Немецкий историк Йоахим Хоффман писал о том, что советские войска давили колонны беженцев танками и заживо сжигали мирных жителей, запирая их в амбарах и сараях.

"Мы писали, кричали о священной мести. Но кто были мстители, и кому мы мстили? Почему среди наших солдат оказалось столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили все, что не могли унести, гадили, жгли? И разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить. Как все это стало возможным?", - задавался вопросами Копелев в своей книге "Хранить вечно".
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19.03.2024 11:56 Відповісти
Ага давай развивай торговлю с парашей.
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19.03.2024 12:10 Відповісти
 
 