Якщо ми хочемо миру, нам потрібно готуватися до війни, - президент Євроради Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав країни ЄС серйозно сприймати Росію як військову загрозу та бути готовими до будь-яких сценаріїв.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у колонці французького видання Libération.
Голова Євроради почав статтю зі згадки про те, як його 24 лютого вдосвіта розбудив дзвінок Зеленського, та як він вмить усвідомив, що уся безпекова архітектура у Європі, що існувала після Другої світової війни, тепер безповоротно зміниться.
Мішель зазначив, що сучасна Росія "є серйозною військовою загрозою для європейського континенту та глобальної безпеки", і європейські держави та суспільства мають бути готові до будь-яких сценаріїв.
"Якщо ми хочемо миру, нам потрібно готуватися до війни… Час брати на себе відповідальність за нашу безпеку", - наголосив президент Євроради.
Мішель також закликає спробувати подвоїти закупівлі європейської оборонної промисловості до 2030 року, що дозволить підвищити готовність до можливої війни й забезпечить нові робочі місця та економічне зростання.
"Ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб допомогти Україні й зміцнити нашу європейську оборону", - зауважив голова Євроради.
Мішель наголосив на важливості підтримувати Україну і надавати їй усе необхідне – від снарядів та стрілецької зброї до ППО.
"Потрібно використовувати європейський бюджет для закупівлі зброї та спорядження для України. І нам слід використати виняткові прибути від заморожених російських активів", - пояснив він.
Мішель додав, що в цьому контексті він вважає надзвичайно важливим саміт європейських лідерів, який відбудеться 21-22 березня в Брюсселі.
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От буде
невесело.
Була б Україна у НАТО - @уйпіду не зняв би з посади Генерала Залужного, не отримав би згоди від партнерів по Альянсу
З часів Карфагену-
Всі агресори на планеті-
Бояться цієї фрази...
Виникають каоліції...
Вмикається процесор-
Забувать про лоск та стрази-
Зброю всі виробляють...
"Британский историк Энтони Бивор в своей книге "Падение Берлина. 1945" утверждает, что красноармейцы изнасиловали в общей сложности около двух миллионов немок.
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