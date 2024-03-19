Якщо ми хочемо миру, нам потрібно готуватися до війни, - президент Євроради Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав країни ЄС серйозно сприймати Росію як військову загрозу та бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у колонці французького видання Libération.

Голова Євроради почав статтю зі згадки про те, як його 24 лютого вдосвіта розбудив дзвінок Зеленського, та як він вмить усвідомив, що уся безпекова архітектура у Європі, що існувала після Другої світової війни, тепер безповоротно зміниться.

Мішель зазначив, що сучасна Росія "є серйозною військовою загрозою для європейського континенту та глобальної безпеки", і європейські держави та суспільства мають бути готові до будь-яких сценаріїв.

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"Якщо ми хочемо миру, нам потрібно готуватися до війни… Час брати на себе відповідальність за нашу безпеку", - наголосив президент Євроради.

Мішель також закликає спробувати подвоїти закупівлі європейської оборонної промисловості до 2030 року, що дозволить підвищити готовність до можливої війни й забезпечить нові робочі місця та економічне зростання.

"Ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб допомогти Україні й зміцнити нашу європейську оборону", - зауважив голова Євроради.

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Мішель наголосив на важливості підтримувати Україну і надавати їй усе необхідне – від снарядів та стрілецької зброї до ППО.

"Потрібно використовувати європейський бюджет для закупівлі зброї та спорядження для України. І нам слід використати виняткові прибути від заморожених російських активів", - пояснив він.

Мішель додав, що в цьому контексті він вважає надзвичайно важливим саміт європейських лідерів, який відбудеться 21-22 березня в Брюсселі.

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