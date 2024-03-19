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Новини Війна
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Окупанти намагаються вибивати підрозділи Сил оборони з лівобережжя, втрати РФ під час штурмів досягають 70%, - ОК "Південь"

рф,орки,окупанти,рашисти

Війська РФ здійснюють штурми на лівобережжі Херсонщини, проте зазнають суттєвих втрат.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Робота ворога дуже насичена і по правому берегу, і по лівому. На лівому березі вони намагаються вибивати наші підрозділи, але продовжують економити бронетехніку. Штурми, що провели минулої бойової доби знову завдали втрат ворогу до 70% складу тих штурмових груп, які висунулися", - зазначила вона.

За словами речниці, окупанти продовжують завдавати ударів по правому берегу, внаслідок чого страждають цивільні. Рашисти застосовують не лише артилерію, а й FPV-дрони та дрони типу "Ланцет".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готується активізувати мобілізацію на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5880)


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Одна вже докизділась...Маляр...тепер ще одна, на черзі Гуменюк.
Тєлємарафон ***...
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19.03.2024 11:16 Відповісти
Бережи Боже наших Героїв на лівому березі Дніпра!
Надзичайно важко, вкрай небезпечно, неймовірно, проте вже шість місяців наші Воїни тримають та розширюють плацдарм на лівому березі. Слава ЗСУ!
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19.03.2024 11:16 Відповісти
Я до 7 листопада жив не подалик від Кринок(8-9км на південь),від яких залишилися тільки фундаменти....,коли до нас в село прилитіло три "привіта", одни з них вбив людину- "созрєл" і виїхав.Так туди(в Кринки) так насипали нашим хлопцям,що в наших домівках ,від вибухів шибки дзвеніли і земля після КАБів ходуном ходила. Слава ЗСУ!
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19.03.2024 11:45 Відповісти
Кацапи , здавайтесь в полон ,
інакше здохнете всі на українській землі 🤬
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19.03.2024 12:44 Відповісти
Треба зробити всi 100% 😁
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19.03.2024 13:33 Відповісти
В твітері повно фоток від захисників з того берега- показували поранені руки, які довелось відрізати бо евакуації не було 2 тижні.
Також пишуть про значні втрати, бо ховатись ніде- все зруйновано, а підвали підтоплює. І якщо десь сухо то набиваються більше десятка- один каб поруч і ...
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19.03.2024 16:08 Відповісти
 
 