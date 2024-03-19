Окупанти намагаються вибивати підрозділи Сил оборони з лівобережжя, втрати РФ під час штурмів досягають 70%, - ОК "Південь"
Війська РФ здійснюють штурми на лівобережжі Херсонщини, проте зазнають суттєвих втрат.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Робота ворога дуже насичена і по правому берегу, і по лівому. На лівому березі вони намагаються вибивати наші підрозділи, але продовжують економити бронетехніку. Штурми, що провели минулої бойової доби знову завдали втрат ворогу до 70% складу тих штурмових груп, які висунулися", - зазначила вона.
За словами речниці, окупанти продовжують завдавати ударів по правому берегу, внаслідок чого страждають цивільні. Рашисти застосовують не лише артилерію, а й FPV-дрони та дрони типу "Ланцет".
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Тєлємарафон ***...
Надзичайно важко, вкрай небезпечно, неймовірно, проте вже шість місяців наші Воїни тримають та розширюють плацдарм на лівому березі. Слава ЗСУ!
інакше здохнете всі на українській землі 🤬
Також пишуть про значні втрати, бо ховатись ніде- все зруйновано, а підвали підтоплює. І якщо десь сухо то набиваються більше десятка- один каб поруч і ...